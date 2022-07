Fausto Vera a Corinthians: el 5 de Argentinos que quería Juan Román Riquelme para Boca y que miró 500 videos de Fernando Redondo

Argentinos Juniors cerró este viernes el pase de Fausto Vera a Corinthians, de Brasil, equipo que eliminó a Boca de la Copa Libertadores de América en los octavos de final, por una suma estimada en ocho millones de dólares libres por el 70% por ciento de la ficha. El mediocampista venía de ser una de las figuras en la victoria del equipo de Gabriel Milito ante los dirigidos por Hugo Ibarra, por la 9° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Vera fue cauto en declaraciones a ESPN, aunque todo indica que el pase se oficializará en las próximas horas: “Se habló mucho del pase a Corinthians, dicen que está todo cerrado pero hasta que no se firman los papeles... Obviamente que Corinthians es un club muy grande y el desafío me gustaría. Sería hermoso sobre todo para pelear cosas importantes”.

El mediocampista central, que había estado en la mira de Juan Román Riquelme en junio de este año para reforzar a Boca (hubo sondeos del Consejo de Fútbol de Boca con el representante del futbolista), continuará su carrera en Brasil, donde ya emigró Giuliano Galoppo (Banfield), que fue adquirido por San Pablo, y Martín Ojeda (Godoy Cruz), que está por terminar de resolver su transferencia a Botafogo. “Hubo preguntas, ofertas formales no”, aclaró este viernes Vera.

Fausto Vera, de Argentinos Juniors a Corinthians, festeja uno de los dos goles que le marcó a Barracas Central

Desde el ámbito de la institución de La Paternal se conocieron algunos detalles de la operación, la que formalizaron en San Pablo el presidente del ‘Bicho’ Cristian Malaspina y su par paulista Duilio Monteiro Alves y al haber acuerdo entre los clubes ya empezaron a intercambiar los contratos.

De este modo, el destacado mediocampista central jugará los cuartos de final de la Libertadores 2022, en la llave que su nuevo equipo debe definir frente a Flamengo. Así, uno de los punteros del torneo de la Liga Profesional de Fútbol ya no contará con Vera para afrontar el compromiso con Banfield por la décima fecha, que se jugará el lunes próximo a las 19, en el estadio Florencio Sola. Ese mismo día, el nacido en la localidad bonaerense de Hurlingham, debe ser anotado en la Copa de Brasil para que, también, pueda participar con el Timao.

Fausto Vera marcó el primer gol del partido en el debut de la Argentina en el Mundial Juvenil, ante Sudáfrica.

La negociación se cerró con Corinthians al ser su propuesta superadora a la que había presentado unas semanas atrás Genk, de Bélgica, que había ofrecido seis millones de euros más objetivos a cumplir.

Vera debutó en primera división en 2018 frente a Tigre, luego de haberse formado en las divisiones menores de Argentinos, en el que convirtió dos goles en 35 partidos jugados. Además, integró la selección argentina Sub 20 y Sub 23 en los años 2019 y 2020.

Fausto Vera recordó cuando con 7 años se probó en los dos grandes del fútbol argentino, pero con su padre se decidieron por La Paternal. “Cuando tenía 7 años me fui a probar primero a Boca y dos meses después a River. Y quedé en los, pero como quería jugar en Argentinos, terminamos optando por Argentinos Juniors”, agregó en declaraciones a ESPN. “En Parque estaba Ramón Maddoni, que me llevó a Boca y en River no me acuerdo pero había ido al predio que tenían por General Paz”.

Tiene de compañero en Argentinos a Federico Redondo, hijo de Fernando, un referente del fútbol argentino en el puesto de volante central. “Me encantaría tener una charla con él. Vi como 500 videos suyos... El otro día le agradecí a Federico porque me nombró a mí como referente y me elogió, le agradecí que me haya nombrado a mí. Me encantaría conocerlo a Fernando porque tengo mucho que aprender todavía”.

El volante, que ya se despidió de sus compañeros de Argentinos ya recibió los saludos de despedida y augurios de un exitoso futuro de los distintos medios partidarios a través de las redes sociales.