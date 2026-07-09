Fecha y hora de la final del Mundial 2026

Ocho equipos de los 48 que arrancaron el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el más grande la historia, siguen en carrera por el título que está en juego y que se otorgará en la final, el partido número 104 de la 23ª edición del evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que comenzó allá por el 11 de junio.

El encuentro decisivo de la Copa del Mundo se disputará el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales.

En la parte alta del cuadro pelean por acceder Francia, Marruecos, España y Bélgica y la inferior, Inglaterra, Noruega, la Argentina y Suiza. Es decir, seis países europeos, un africano y un sudamericano son los que continúan en la discusión.

El MetLife Stadium albergó, antes de la final en la que se coronará un nuevo campeón, otros siete partidos. Cinco fueron de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C).

(Grupo C). Martes 16 de junio de 2026: Francia 4-2 Senegal (Grupo I).

(Grupo I). Lunes 22 de junio de 2026: Noruega 3-2 Senegal Grupo I).

Grupo I). Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador 2-1 Alemania (Grupo E).

(Grupo E). Sábado 27 de junio de 2026: Panamá 0-2 Inglaterra (Grupo L).

(Grupo L). Martes 30 de junio de 2026: Francia 3-0 Suecia (16avos de final).

(16avos de final). Domingo 5 de julio de 2026: Brasil 1-2 Noruega (Octavos de final).

(Octavos de final). Domingo 19 de julio de 2026: Final (Final - Partido 104).

El último partido que se juegó en el MetLife Stadium fue el triunfo de Noruega sobre Brasil 2 a 1 Al Bello - Getty Images North America

El escenario ubicado en East Rutherford es relativamente nuevo porque fue inaugurado en 2010. Con una capacidad para 82.500 hinchas, es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League (NFL), los Jets y los Giants.

El mismo fue utilizado en un varios certámenes de fútbol. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina luego del empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario. También su utilizó en la última Copa América, en la que la albiceleste se consagró campeona; y en el Mundial de Clubes 2025 en el que Chelsea levantó el trofeo al superar en la definición a PSG. Allí, como en la cita ecuménica de equipos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el trofeo de campeón del mundo de selecciones.

En el Mundial de Clubes 2025, Donald Trump le entregó el trofeo a Chelsea, el campeón David Ramos/Getty Images

Resultados de todas las finales de los mundiales