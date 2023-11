escuchar

Tras la locura por la gloria en el Maracaná, Felipe Melo, fiel a su estilo dejó algunas reflexiones valorando la conquista de Fluminense, que por primera vez en su historia conquistó la Copa Libertadores. Adentro y afuera de la cancha el experimentado volante brasileño defendió cómo su equipo jugó la final ante Boca, reconoció que le costó afrontar el partido por el cariño que tiene por el conjunto argentino y le dejó un mensaje al juvenil xeneize Valentín Barco.

El brasileño de 40 años, que en Fluminense se adueñó de la zaga central, habló acerca de cómo Fluminense se expresó en el campo de juego en la final ante Boca: “Hoy se vio la mejor versión de Fluminense, porque ganó. Los partidos decisivos no se juegan, se ganan. Nosotros hemos ganado, diferente en 2008 que tenían un equipazo y no ganaron (en referencia a la final de la Libertadores perdida por Fluminense ese año). Hoy toda la gente, todo el mundo, ha visto la mejor versión de Fluminense porque las finales se ganan, no se juegan ”.

Final copa Libertadores 2023 Boca 1 Fluminense 2 . Estadio Maracaná Felipe Melo Aníbal Greco

Y para reforzar la idea del carácter que tuvo el equipo para ganar la final, Melo continuó con su idea y en el medio aprovechó para “castigar” la falta de experiencia para este tipo de duelo de Valentín Barco: “Es muy importante jugar en el Maracaná. Hay mucha presión y se buscan diferentes elementos para motivarse. Bueno, nosotros vimos y escuchamos a Barco que habló y dijo ‘Nosotros vamos a copar todo. Todo es Boca, todo es Boca’. Es un chico todavía, tiene muchísima calidad, le he dicho después del partido que tiene mucho, va a ganar mucho porque tiene mucha calidad, pero quizás por ser un chico todavía habla demasiado . Hemos demostrado que aquí, en nuestra caso, no es vamos a copar, tiene a Fluminense del otro lado, que tiene grandísimos jugadores y una hinchada maravillosa. Todo el cariño y el respeto por Boca, después del partido saludé a cada jugador porque es un equipazo, y es el equipo más grande que hay en Argentina, y quizás de los más grandes del continente”.

Cuando le preguntaron si le habían caído mal las declaraciones de Barco, Felipe Melo aclaró: “No, no cayeron mal, es normal, son chicos y los chicos hablan. Yo también cuando era chico hablaba demasiado, es normal, va a aprender. Cavani no habló lo mismo, que tiene ya experiencia, aquí también hemos tenido algún chico del Fluminense que ha dicho vamos a ganar. Hay que tener tranquilidad y humildad. No es falta de humildad, es joven, falta madurez, es normal. No cayó mal, hablé con él después, es un chico fantástico que tiene mucho para ganar, pero hoy ganó Fluminense ”.

"BARCO HABLA DEMASIADO, ES MUY CHICO. ESTA ES NUESTRA CASA... FLUMINENSE TIENE UNA HINCHADA MARAVILLOSA" Felipe Melo, contundente por los dichos del jugador de Boca en la previa.



Melo, que públicamente manifestó otra vez su cariño por Boca, volvió a dejar que su sentimiento por el club de la Ribera no cambia nada tras esta definición: “Nosotros tuvimos hambre de victoria, nacemos con esa hambre. Fue una de las Libertadores más difíciles de los últimos años. Jugamos contra las gallinas de River, aquí creo que puedo decir gallina, en Argentina no podía (se ríe). Hemos jugado contra Argentinos Juniors que ya ganó la Libertadores, Olimpia de Paraguay, Internacional de Porto Alegre y el último partido contra Boca, que es el equipo más grande de Argentina y quizás del continente. Difícil, pero estamos muy contentos. Fluminense merecía tener un trofeo como este en la historia ”.

Y agregó: “Creo que el respeto es mutuo. Respeto muchísimo a la hinchada de Boca, amo el Mundo Boca, no tengo vergüenza en decirlo. En Argentina soy hincha de Boca, siempre que juega Boca cuando no es contra Fluminense, soy hincha de Boca . Para mí fue un partido especial y tuve que tener cuidado con mi corazón, con la emoción, jugar con un equipo que te gusta es siempre muy difícil. Igual que cuando juego contra Palmeiras, que es un equipo que amo mucho. Estoy muy contento, porque pude sentir un poquito el cariño de la hinchada de Boca”.

Valentín Barco estuvo muy lejos de su mejor versión y no pudo asumir la responsabilidad de darle juego al equipo Aníbal Greco

