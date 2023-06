Felipe Melo, desenfrenado: del “grito de batalla” y la “gallinita” para los hinchas a una picante comparación con Boca

escuchar

El centrocampista brasileño Felipe Melo dio que hablar tanto durante como después del partido de River contra Fluminense por Copa Libertadores, encuentro con el que se quedó el Millonario con los goles de Lucas Beltrán y Esequiel Barco, pero no necesariamente por su desempeño en el campo de juego.

Durante el segundo encuentro que disputó el equipo de Núñez frente al conjunto carioca, el ex-Palmeiras no solo tuvo cruces y reacciones efusivas con jugadores del plantel que dirige Martín Demichelis. También se valió de gastadas e hizo picantes declaraciones -con la intención de ningunear al rival- en la conferencia de prensa.

El primer insólito episodio protagonizado por Melo vio la luz a los 18 minutos del primer tiempo. En ese entonces, el mediocampista fue a buscar una pelota dividida con Nicolás de la Cruz, quien no solo no pudo ganar el mano a mano sino que llegó incomodo al duelo y empujó a su contrincante fuera de la cancha.

La reacción del jugador del Flu distó sin embargo del enojo. Melo tomó la pelota, lanzó “grito de batalla” delante del uruguayo y hasta lo pecheó. El árbitro Wilmar Roldán, al observar el gesto del futbolista, se acercó para advertirlo, algo que ciertamente no fue del agrado del jugador de 39 años.

PICANTE CAREO ENTRE FELIPE MELO Y NICO DE LA CRUZ.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/lS5pa9kCoN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

Unos 75 minutos más tarde, ya para el cierre del encuentro, el jugador nacionalizado español se retiró enojado del Más Monumental y se despidió de los hinchas de River con el gesto de la “gallinita”, movimiento que popularizó el ídolo de Boca Juniors Carlos Tévez por el año 2004 y que otros jugadores sumaron a su repertorio.

FELIPE MELO SE RETIRÓ DEL MÁS MONUMENTAL SEÑALANDO A LOS HINCHAS DE RIVER Y HACIENDO LA "GALLINITA".@espnfutbolarg



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Qv5Hueul0V — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

No contento con eso, el también ex-Inter de Milán y Galatasaray restó importancia al partido frente al Millonario e hizo una picante comparación con Boca.

“Para mí jugar contra River no es especial. Fue un partido más. Especial es jugar contra Boca. En los dos partidos, River pegó patadas y no cobró nada el árbitro. Es muy difícil cuando jugás contra equipos así y que no te cobren nada”, sentenció junto al DT Fernando Diniz en conferencia de prensa.

"ESPECIAL PARA MÍ ES JUGAR CONTRA BOCA, CONTRA RIVER DA IGUAL." En conferencia de prensa, Felipe Melo habló sobre lo que significó este partido.@ESPNFutbolArg



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/HDZeH0BG4a — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

De cargadas en cargadas

De una manera similar había actuado el confeso hincha del Xeneize durante el partido de ida en el Estadio Maracaná, donde el Flu ganó por cinco goles contra uno. Tras la abultada victoria del conjunto carioca, la institución brasileña compartió un posteo en Instagram que tuvo a Melo como pieza central.

Las imágenes muestran como el mediocampista se posiciona de frente a la cámara y levanta uno a uno sus dedos contando hasta cinco para terminar con la palma completamente abierta en alusión a los cinco tantos que le propinó el cuadro local. “Um… dois… três… quatro… CINCO“, reza la descripción del posteo.

La cargada de Felipe Melo a River

