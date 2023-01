Fernando Gago habló sobre el futuro de Edwin Cardona, la Supercopa en Abu Dhabi y la importancia de los amistosos para Racing

escuchar

Racing se prepara para la temporada 2023. Con tres refuerzos confirmados (el chileno Oscar Opazo, Maximiliano Moralez y Juan Ignacio Nardoni), la Academia se prepara para disputar frente a Boca la Supercopa Internacional, el 20 de enero, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), tras la conquista del Trofeo de Campeones sobre el final del año pasado, justamente ante el conjunto xeneize. Firme y respaldado por un proyecto que alguna vez sumó críticas pero que hoy está consolidado, Fernando Gago, su entrenador brindó la primera conferencia de prensa del año y tocó varios temas relacionados con la actualidad de la Academia. El más saliente fue el futuro de Edwin Cardona: “Está muy bien. Tuvo un problema familiar. Volvió y se está entrenando muy bien. Para mí, lo primero es la persona antes que el jugador. Edwin está volviendo a tener ritmo, necesita minutos y tiene mi consideración para jugar ”, afirmó el DT de Racing.

Hubo más sobre Cardona: “En la temporada pasada también lo teníamos en cuenta. Cada jugador tiene su competencia durante la semana pero después depende de ellos ganarse un lugar. Todos están a disposición y con predisposición al trabajo, pero son once los que juegan finalmente ”, reconoció.

"Los partidos de pretemporada me sirven para ir mezclando, probar nombres, buscar sociedades... Los usamos para poner en ejecución todo lo que ensayamos en la semana".



En otro tramo de la conferencia, Gago negó haberles solicitado a los dirigentes de Racing la contratación de Agustín Urzi, hábil futbolista que pertenece a Banfield y que en los últimos días se rumoreaba que podía llegar a Avellaneda. “No lo pedí”, zanjó el DT. Y también habló de Juan Ignacio Nardoni, mediocampista de Unión (Santa Fe) que se convirtió en la tercera incorporación académica. “Todavía no puedo hablar de él porque no firmó”, dijo Gago sobre el futbolista de 20 años, por el cual Racing pagará 6 millones de dólares.

Sobre los ensayos previos a la temporada, Gago añadió: “Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en esta pretemporada y veo bien a los jugadores. Los que llegaron se están adaptando a lo que queremos. Maxi Moralez es un chico que tiene un sentido de pertenencia muy grande con el club. Siente y sabe lo que es Racing. Obviamente, trataremos de acomodarlo lo más rápido posible. Oscar (Opazo) es un jugador que nos da la posibilidad de jugar en las dos bandas. Tiene experiencia, entiende los momentos de partido”. Y apuntó a los goleadores, que tendrán la difícil misión de reemplazar a Enzo Copetti, transferido a la MLS de los Estados Unidos. “ Estoy muy conforme con Nicolás Reniero y con Maxi Romero como delanteros. Ambos están haciendo una gran pretemporada como el resto de sus compañeros”, informó el entrenador académico.

Sobre los movimientos en el mercado de pases, Gago anticipó: “No me gusta hablar de nombres de refuerzos, tenemos una lista pero no hay puesto específico en el que estemos buscando alguna incorporación más”. Y añadió: “Estoy convencido de que tenemos plantel para disputar todas las competencias que afrontaremos este año. Pero está claro que no sólo buscaremos igualar sino superar lo hecho el año pasado”.

El primer trofeo oficial que tiene en su agenda Racing es la Supercopa Internacional, que se disputará el 20 de enero en Abu Dhabi (Emiratos Árabes). “Trataré y trataremos de ir en búsqueda de la copa que está en juego. Representa un título más para la institución y queremos conseguirlo”, dijo Gago, que viene de ganarle justamente a Boca el Trofeo de Campeones 2022.

El DT de Racing también opinó sobre la decisión del Tribunal de Disciplina de postergarles el castigo a los jugadores suspendidos en esa final. “No me compete a mí decir si está bien o está mal. Yo soy el entrenador, trataré de llevar el mejor equipo posible y de ir a buscar ese partido”, dijo el entrenador de Racing. Y le bajó el tono a los partidos amistosos en la antesala de la temporada: “Los tomo justamente como lo que son: no les doy tanta importancia a los resultados y sí al funcionamiento. Busco posibilidades para seguir probando y también poder equiparar las cargas físicas de todo el grupo”, dijo el entrenador de Racing.

Tras ganarle a Bolívar (Bolivia) el primer amistoso en el Cilindro de Avellaneda con los goles de Nicolás Oroz, Gabriel Hauche y Nicolás Reniero, la Academia disputará este sábado un nuevo partido de preparación ante Colo Colo, de Chile. Será en el predio Tita, a puertas cerradas.

