Fernando Troyansky, de Unión, recibió tres fechas de suspensión en la Liga Profesional por su festejo en la Bombonera

Franco Troyansky, delantero de Unión de Santa Fe, fue suspendido por tres fechas por el tribunal de Disciplina de la AFA. El futbolista tatengue fue castigado tras su polémico festejo en la Bombonera tras anotar de penal el gol con el que su equipo venció a Boca por 2-1. El delantero, con pasado en Olimpo y San Lorenzo, se quitó la camiseta y la ofreció a la tribuna donde estaban los hinchas locales, una actitud que molestó a los futbolistas de Boca. Por esa acción, Troyansky fue expulsado y, más tarde, informado por el árbitro del partido, Yael Falcón Pérez.

El tribunal de Disciplina entendió que el futbolista tantengue incitó al público provocando una gresca y por eso le prohibió jugar los próximos tres partidos. Además, Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano también fueron suspendidos: ambos vieron la tarjeta roja durante el partido y recibieron una fecha de castigo. El zaguero peruano fue uno de los más enojados con Troyansky con su actitud. Darío Benedetto, por su parte, emprendió contra el cuarto árbitro y a él le dirigió sus reclamos. Sin embargo, quedó al margen de los castigos anunciados por la AFA.

Después del encuentro, el jugador de Unión pidió disculpas por su festejo y admitió que sus rivales de Boca lo hostigaron antes de patear el penal que terminó dándole la victoria a su equipo. Ese tanto no estuvo exento de polémica, ya que el VAR obligó a patearlo dos veces. En el primer intento, Javier García, arquero xeneize, había detenido el disparo de Troyansky. Sin embargo, el delantero acertó en la segunda oportunidad y ya no hubo tiempo para más. Salvo para el festejo y el reclamo generalizado de los jugadores de Boca segundos después, cuando Falcón Pérez pitó el final del partido.

Así, ni Zambrano ni Izquierdoz estarán presentes esta noche en la Bombonera frente a Banfield, por la sexta fecha del torneo 2022 de la Liga Profesional. Les servirá para descansar de cara a esa “final” ante Corinthians que Boca jugará la semana próxima en la Bombonera, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos defensores regresarán en el clásico frente a San Lorenzo. A Troyansky, en cambio, el festejo le cuesta más caro: no podrá jugar contra Lanús, Banfield y Huracán. Volverá a calzarse la camiseta del club santafesino el miércoles 20 de julio, contra San Lorenzo.

Después del partido con Boca, el delantero de Unión se dio cuenta de su error y ensayó una disculpa pública. “Fue todo muy emocional. Me venían a hablar todos, los defensores, el arquero, todos”, comenzó. Y agregó: “Dejame pedirle disculpas a la gente si lo tomó a mal, no fue para nadie, solamente fue un desahogo porque hace mucho que no convertía y por volver a este club que me dio todo. Estaba muy contento y lo saqué de adentro”, se disculpó. Su festejo de cara a La 12, la barra de Boca, hizo recordar a la celebración de Lionel Messi en pleno corazón del estadio Santiago Bernabéu en un clásico español ante Real Madrid: la Pulga se sacó la camiseta después de convertir y la “ofreció” a los hinchas de la Casa Blanca, que no podían creer lo que estaban viendo.