FIFA anunció cuándo comenzará la venta de entradas para el Mundial del 2026

La FIFA anunció este martes que el período de solicitud para la primera etapa de selección aleatoria de venta de entradas del Mundial 2026 comenzará el 10 de septiembre. En su comunicado, el máximo organismo del fútbol mundial invita a los fanáticos a visitar la web para que muestren su interés y crear un FIFA ID.

“Tras la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para el Mundial del 2026 no deja de crecer”, expresó en el comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Animamos a los aficionados de todos los rincones del planeta a que se preparen para asegurarse una de las localidades más codiciadas del mundo del deporte”.

México será uno de los anfitriones del próximo Mundial que además se jugará en Estados Unidos y Canadá Moisés Castillo - AP

El Mundial de 2026 empezará el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y finalizará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, el mismo escenario en el que el último domingo se disputó la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG. La nueva competición de clubes de la FIFA reunió a 32 de los mejores equipos del planeta, y casi 2.5 millones de fanáticos se desplazaron a las once ciudades anfitrionas de Estados Unidos y prepararon el terreno para la competición del año que viene.

La Copa del Mundo del 2026 será la edición más grande de la competición hasta el momento. El torneo contará con la participación de 48 selecciones, se disputarán 104 partidos en tres países anfitriones, y se prevé que asistan 6.5 millones de espectadores. En este contexto, la FIFA recomienda a los interesados en presenciar el Mundial, que empiecen los preparativos para “formar parte de esta competición y disfrutar del mejor fútbol en el estadio”.

Debido a la gran demanda prevista, las entradas para el próximo Mundial se venderán en etapas. Para los seguidores que desean ir al certamen, FIFA los invita a entrar en FIFA.com/tickets y expresar su interés. Una vez inscriptos, los aficionados que no dispongan del FIFA ID deberán crearlo. De este modo, se aseguran de que recibirán información sobre las fechas de venta de entradas y de los siguientes pasos y procesos. El próximo 10 de septiembre podrán usar su FIFA ID e inscribirse para aprovechar la primera oportunidad de comprar entradas.

Al igual que en Qatar 2022, se espera una gran demanda de entradas

Se organizarán diferentes etapas de ventas de entradas, que abarcarán desde el 10 de septiembre (el principio de las ventas) hasta el domingo 19 de julio de 2026, día del partido final. Las etapas podrán variar en cuanto a los procesos de compra, los métodos de pago y los tipos de entradas. En los próximos meses FIFA publicará información sobre cada ETAPA. El sorteo final del Mundial 2026 se celebrará en diciembre y, una vez conocida la formación de los grupos, se asignarán a las selecciones los calendarios específicos de partidos, incluidas las sedes y los horarios.

Los aficionados ya pueden comprar paquetes de hospitalidad, incluidas entradas, en FIFA.com/hospitality. Los seguidores de una selección en concreto podrán adquirir abonos de equipo, que les permitirán ver los partidos de la fase de grupos y dieciseisavos de final de su selección, si se clasifica para esta última fase.

La FIFA recomienda a los aficionados que compren las entradas a través de la página FIFA.com/tickets, la fuente oficial y recomendada de entradas para la Copa del Mundo. Los paquetes de hospitalidad y entradas procedentes de canales de venta no oficiales podrán no ser válidos. Una entrada no garantiza la admisión a un país anfitrión, por lo que se insta a los aficionados a visitar las páginas gubernamentales de cada país para informarse sobre los requisitos de entrada.