FIFA+: la estrategia de FIFA detrás de su plataforma de streaming

FIFA+, la plataforma de streaming lanzada por FIFA hace una semana, debe ser vista como una pieza estratégica para la máxima organización del fútbol mundial, con impacto a diferentes niveles. Para empezar, lo más evidente: FIFA consiguió montar finalmente su propia plataforma de contenidos originales y los momentos memorables de la historia de los Mundiales, como ya lo han hecho otras organizaciones deportivas que combinan su material de archivo con los eventos en vivo: NBA, NFL, F1 y Olympic Channel, como ejemplos más cercanos de entidades que gobiernan y difunden las disciplinas deportivas que les da sentido a su existencia.

El lanzamiento de plataformas denominadas OTT, que no precisan de suscripciones de los usuarios a ningún sistema televisivo y solo requieren de acceso a internet, pone a estas organizaciones en contacto directo con el consumidor final: ofrecen una serie de contenidos que son determinados por ellas mismas y sin depender de la programación determinada por terceros. Aquí es donde la FIFA da un paso clave en sintonía con los que otras organizaciones ya hicieron: ese consumo directo por parte del hincha de fútbol les permite configurar un perfil digital de esos fanáticos que se traducen en tiempo de consumo en la plataforma y contenidos de interés que configuran una pizarra de datos que luego permiten mejorar o renovar los acuerdos comerciales con los patrocinadores. FIFA no tenía nada de esto y ahora lo tiene.

Otro aspecto para destacar en la salida mundial de FIFA+ -sobre el cierre de la semana pasada se convirtió en la aplicación deportiva gratuita más descargada en la Argentina, según datos relevados por Sensor Tower- es la capacidad de emitir partidos en fútbol en vivo que para cierre de 2022 alcanzarán los 40 mil juegos entre los que se destacan 11 mil partidos de fútbol femenino. FIFA+ no será un “youtube” de partidos viejos combinados con documentales de alta calidad, sino que se percibe como una plataforma que concentre el pulso cotidiano del fútbol. La transmisión de juegos en vivo le darán esa configuración de destino total para el fanático de estos deportes.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el sorteo para la Copa Mundial de Qatar en Doha

El streaming de esos partidos en un comienzo estarán orientados a los encuentros que no corresponden al mainstream futbolístico y que son niveles de fútbol considerados marginales por los canales deportivos. Y que aunque no lo fueran, se encuentran con un límite preciso: las grillas televisivas y aún las versiones online de esos canales no tienen capacidad para concentrar todo el fútbol disponible en diferentes mercados y en categorías que hasta llegan a ser semi amateurs.

FIFA+ podrá ser el socio de distribución para esas asociaciones que no consiguen “pantalla” o acuerdos satisfactorios para la transmisión de los partidos. Se sabe cómo funciona luego el mundo FIFA: un aliado, un voto. La plataforma propia también le puede permitir a FIFA conocer mejor el valor de mercado que pueden tener sus contenidos. Una estrategia que ha tenido UEFA es la de permitirle a la plataforma DAZN ofrecer de manera gratuita los partidos de la Champions League femenina en YouTube.

FIFA, camino al Mundial 2023, puede ahora amplificar y darle mayor alcance al fútbol femenino desde su propia OTT y además capturar los datos de su audiencia que se convierten en un activo valioso para sus sponsors. Esa información antes quedaba en YouTube, donde se observa que FIFA de a poco ha quitado el material histórico que antes cuidaba con tanto recelo. Ahora lo ofrece gratis y dentro de su plataforma. FIFA+ es la herramienta que conecta a FIFA directamente con los hinchas, un activo estratégico para la alta política y una plataforma para hacer crecer a sus socios comerciales: donde el COI tiene 14 partners comerciales, FIFA apenas tiene siete socios. Por eso también anunció la llegada de un nuevo director comercial al día siguiente de lanzar FIFA+.