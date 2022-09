FIFA rechazó la apelación de Chile sobre el jugador Byron Castillo y ratificó a Ecuador en el Mundial de Qatar

Ecuador jugará el Mundial 2022 ya que la FIFA desestimó una apelación en el caso del jugador ecuatoriano Byron Castillo, a quien Chile reclamaba que no era elegible para jugar las eliminatorias, dijo el viernes el organismo rector del fútbol mundial. ”Entre otras consideraciones, se estimó que sobre la base de los documentos presentados, el jugador debía ser considerado como poseedor de la nacionalidad ecuatoriana permanente”, dijo la FIFA en un comunicado.

La Federación del Fútbol de Chile (ANFP) mantuvo desde el primer momento la postura de que Byron Castillo es colombiano y, por lo tanto, no debió haber sido citado nunca por el entrenador Gustavo Alfaro para integrar el seleccionado de Ecuador, y es por ello que reclamaba que se le dieran por ganado los dos enfrentamientos que tuvieron ambos seleccionados en las eliminatorias y, de conseguir esto, podría reemplazar a Ecuador en el Mundial.

🙌 ¡FIFA ratifica su decisión a favor de Ecuador!



✅ La Comisión de Apelación del organismo rector del fútbol mundial resolvió ratificar la decisión de cerrar la investigación del caso iniciado por la ANFP Y FPF contra la FEF.



📝 Más información: https://t.co/ucdTYXLKzq pic.twitter.com/LOQisvifvF — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 16, 2022

Si bien Chile perdió en primera instancia, apeló ante la FIFA y en esta nueva audiencia virtual sumó como prueba un audio en el que el futbolista reconocería su verdadera nacionalidad. Desde Ecuador, en tanto, insistían con los dos fallos de la propia Justicia de su país que ratifican que el defensor de 23 años tiene nacionalidad ecuatoriana y, por lo tanto, no debería existir disputa legal alguna. Chile ya anunció que recurrirá a la última instancia que le queda: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza).

“Nunca he visto una injusticia como esta en toda mi vida como abogado”, protestó el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, contratado por la Federación de Chile para llevar adelante el reclamo trasandino. El letrado agregó: “Hay una enorme cantidad de documentos que, por sí solos, prueban sin lugar a dudas que el jugador nació en Colombia. Además, todos escucharon su confesión, dada durante una investigación oficial realizada por la propia Federación Ecuatoriana. Aún así, el jugador jugó con el sistema al no asistir a una audiencia y nada de eso surtió efecto. ¿Qué más se necesita? Claramente parece que cualquier cosa que se nos ocurra no sería suficiente para validar el reclamo. Día triste para el fútbol y el juego limpio. El mensaje es claro: se permite hacer trampa. Vamos a recurrir ante el TAS”, adelantó Carlezzo.

El jugador ecuatoriano Byron Castillo durante el partido contra Bolivia por las eliminatorias del Mundial en Guayaquil, Ecuador, el 7 de octubre de 2021

“En silencio, seguimos defendiendo lo que ganamos en la cancha”, se congratuló el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, en su perfil oficial de Twitter. La propia FEF explicó los alcances de la decisión de la FIFA en un comunicado oficial. La determinación del tribunal de Apelaciones, que también integra el argentino Andrés Patón Urich, lleva a firma del estadounidense Neil Eggleston, Christian Andreasen (Islas Faroe) y Jahangir Baglari (Irán).

Byron Castillo fue citado hoy por el DT del seleccionado de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, para jugar los amistosos ante Arabia Saudita y Japón. Chile, que no se clasificó para el Mundial en las Eliminatorias Sudamericanas, acudió ante la FIFA para exigir los puntos de los dos partidos contra Ecuador, 0-0 en Quito y derrota 2-0 en Santiago, al considerar que Castillo nació en Colombia y estuvo mal incluido en el equipo dirigido por el rafaelino Alfaro. Castillo, mediocampista del León de México, forma parte de los 24 jugadores que militan en clubes extranjeros que fueron llamados por Alfaro para jugar contra el seleccionado árabe, el 23 de septiembre en el estadio Real de Murcia, España, y el del este de Asia, cuatro días después en el Esprit Arena de Dusseldorf, Alemania, según informó la FEF. La mayoría de convocados juegan en clubes de México, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra y solo cuatro, los arqueros Hernán Galíndez (nacido en Argentina), Moisés Ramírez, Alexander Domínguez y Gonzalo Valle juegan en el medio local.

@FEFecuador En silencio, seguimos defendiendo lo que ganamos en la cancha! pic.twitter.com/ZigMdoC08q — Francisco Egas (@franciscoegas) September 16, 2022

En el Mundial, que se jugará en noviembre y diciembre, Ecuador integra el Grupo A junto al anfitrión Qatar, Senegal y Países Bajos. Alfaro citó también a dos jugadores que se desempeñan en clubes de la Argentina: Alan Franco, de Talleres de Córdoba, y Djorkaeff Reasco, de Newell’s Old Boys.