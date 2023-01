FIFAgate: con un argentino en el banquillo, comienza un nuevo juicio en Nueva York contra los acusados de corrupción, fraude y lavado de dinero

escuchar

Dos exejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sentarán, a partir de este martes, en el banquillo de la Justicia en Nueva York, acusados de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero, en el marco del megaescándalo de sobornos en la FIFA que estalló en 2015. Se trata del mexicano-estadounidense Carlos Martínez y del argentino-estadounidense Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play, una agencia de marketing deportivo con sede en Buenos Aires, y propiedad de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis.

López y Martínez son supuestos responsables del pago de sobornos a directivos de la Conmebol para asegurarse de que su empresa mantuviera los derechos de TV de los principales torneos sudamericanos, y también de haber conseguido información privilegiada para la licitación de las transmisiones de TV de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Fox ganó ambos derechos por contratación directa. López era director ejecutivo de Fox International Channels, empresa que estaba dentro del paraguas de la 21st Century Fox. Martínez, por su parte, fue presidente de Fox International Channels. Ambos exejecutivos de la industria televisiva quedaron en libertad condicional y no pueden salir de los Estados Unidos.

La FIFA sufrió una profunda renovación luego del escándalo, que incluyó la caída de sus principales dirigentes AFP

La justicia estadounidense alega que entre 2005 y 2015, “los acusados acordaron pagar, pagaron y facilitaron el pago y la ocultación de sobornos anuales y pago de comisiones ilegales” a funcionarios de la Confederación de fútbol de Sudamérica (Conmebol) a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos, y obtener información privilegiada para hacerse con los derechos de transmisión en Estados Unidos de los partidos de los Mundiales de 2018 y 2022.

En 2020, López se declaró no culpable. El tribunal que tramita la causa le impuso entonces una fianza de US$ 15 millones, lo obligó a permanecer en su casa entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y a que entregara su pasaporte. “Está aquí, se va a quedar aquí y va a luchar contra esto’', aseguró en ese momento Matthew Umhofer, su abogado, cuando supo de parte de la jueza Pamela Chen los cargos contra su defendido: fraude electrónico y lavado de dinero. En ese momento, Umhofer había propuesto una fianza de 500 mil dólares para López, y recalcado que no tenía intención de fugarse y volver a la Argentina. López dejó la Argentina y se trasladó a Estados Unidos hace 20 años. Al momento de pagar su fianza, presidía la empresa de podcasts Wondery, de la que también era accionista.

La causa

En la misma causa también está acusado el español Gerard Romy, expresidente de la empresa deportiva Imagina. El 9 de abril de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Martínez también se declaró no culpable, acordó pagar una fianza de 15 millones dólares y desde entonces ambos aguardan el juicio en libertad. La selección del jurado que sellará la suerte de los acusados ya comenzó, según informó el tribunal de Brooklyn, por lo que los alegatos iniciales podrían empezar este mismo martes, ante la jueza Pamela Chen, instructora del caso.

Blatter y Julio Grondona, dos viejos conocidos: el fallecido expresidente de la AFA formó parte de la mayor estafa del fútbol

Según el FBI (policía federal), los acusados “corrompieron durante muchos años la gobernanza y los negocios del fútbol internacional con sobornos y comisiones ilegales, y se involucraron en esquemas criminales fraudulentos que causaron un daño significativo al deporte del fútbol”. ”Sus esquemas incluían el uso de empresas fantasma, contratos de consultoría falsos y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos y los pagos de comisiones ilegales y hacerlos parecer legítimos”. Los cargos conllevan penas máximas de prisión de 20 años por cada delito.

Romy está acusado, asimismo, de conspiración para delinquir por pagar una coima de 3 millones de dólares al exjefe de la Concacaf, Jeffrey Webb, a cambio de los derechos de transmisión de partidos de clasificación para los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar), según la fiscalía. El caso forma parte del denominado FIFAgate, el escándalo de corrupción que sacudió a la autoridad del fútbol mundial en 2015, y que le costó el puesto al entonces presidente Joseph Blatter.

Un momento clave en la historia: los funcionarios de la FIFA siendo escoltados detrás de las sábanas luego de ser arrestados por las autoridades suizas en el hotel Baur au Lac en Zúrich, el 27 de mayo de 2015 Pascal Mora/The New York Times - Archivo

La justicia estadounidense acusó a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. De ellos, 27 se declararon culpables -cuatro de ellos han muerto-; otros acusados que se declararon culpables fueron sentenciados, y otros que se declararon culpables aguardan todavía sentencia. Otros dos fueron declarados culpables en un juicio y condenados a diferentes penas.

Asimismo, cuatro empresas se declararon culpables, otras dos alcanzaron acuerdos de procesamiento diferido y otras dos pagaron multas. La adjudicación de las sedes de los Mundiales de 2018 en Rusia y de 2022 en Qatar estuvo marcada por la corrupción, según la justicia estadounidense.

LA NACION