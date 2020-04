Lionel Messi y Filipe Luis, en uno de los 21 duelos que sostuvieron entre Barcelona y Atlético de Madrid

Apenas dos años mayor que el crack rosarino, Filipe Luis (34), por su posición en la cancha como lateral izquierdo, "convivió" territorialmente en muchos partidos con Lionel Messi (32) , que siente una especial debilidad por ubicarse en el extremo derecho ofensivo de. En los duelos con Barcelona , el brasileño tuvo oportunidad de disfrutar y de sufrir las habilidades del argentino como rival con la camiseta del Atlético de Madrid , club en el que se desempeñó en dos períodos (2010-2014 y 2015-2019) y disputó 240 partidos. Aunque nunca estuviera solo para hacerle frente a ese desafío: el DT Diego Simeone disponía rodear bien el sector.

Filipe Luis, que también lo enfrentó en partidos de seleccionados, admira profundamente a Messi . Lo reconoció públicamente en reiteradas ocasiones. Lo considera el mejor jugador del mundo, lo máximo que se ha visto en una cancha de fútbol a través de la historia. Cuando le preguntan, no dice "Neymar", siendo compatriota suyo: dice "Messi". Siente un enorme respeto por Leo. Sin embargo, tiene una particularidad: jamás le pidió intercambiar las camisetas luego de un partido. Hemos visto a adversarios que antes del comienzo de los encuentros ya "se están asegurando" la 10 de Messi, entendiendo que es un recuerdo único para sus carreras. El famoso "yo jugué contra Messi y tengo su casaca". Existen casos de reparto de varias camisetas del argentino, aunque no las haya usado en el partido en cuestión, debido a la cantidad de solicitudes. Incluso, jugadores que hasta se sacaron selfies, sin importarles la cuota de cholulismo. Pero, ¿qué le pasa a Filipe Luis para no ser uno de ellos, sobre todo si públicamente reconoce su admiración?

Filipe Luis reconoce que le pegó siempre a Lionel Messi: también que lo admira mucho

"A Leo siempre le he pegado para poder frenarlo y nunca me reprochó nada. Lo admiro mucho por su fútbol. ¿Por qué nunca le pedí la camiseta? Porque yo entro al campo de juego para ganar, no para decir que jugué contra él", explicó durante una entrevista con la revista Panenka. Fueron 26 los partidos en los que Filipe Luis enfrentó al rosarino: 21 con la camiseta de Atlético de Madrid y 5 con la de Deportivo La Coruña. En uno de los choques del Aleti con el Barsa hasta fue expulsado por una infracción que le cometió a la Pulga.

Los elogios a la Pulga

"Todo el mundo sabe lo que pienso de Messi. Creo que lo único que hay que hacer en estas épocas es disfrutar de lo que hace denro de la cancha, porque no sé cuántos años o cuántas décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador así. Messi debería ganar siempre el Balón de Oro", agregó Filipe Luis, actualmente jugador de Flamengo y que el año pasado se consagró campeón de la Copa Libertadores frente a River.