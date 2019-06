La "mascota" Tomás Chávez, oriundo de Posadas, de la mano de Lionel Messi antes del partido con Qatar del último domingo; a su lado, Lautaro Martínez Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 07:55

"Messi no canta el himno". Cuando se disipó la novedad de la participación del crack en la selección argentina y los resultados de la Albiceleste tuvieron signo negativo en Eliminatorias y Mundiales, la Pulga empezó a ser el blanco predilecto de críticas por su supuesta falta de identificación con los símbolos patrios.

La realidad es que, por algún u otro motivo, el ídolo de Barcelona nunca cantó el himno en público, ante el lente de la cámara. En una entrevista en diciembre de 2015, en TyC Sports aclaró sus sentimientos: "No canto el Himno a propósito. Una vez que empezaron con eso [las críticas} lo hago a propósito. ¡Si no me cambia nada cantar el Himno o no! Es una boludez, para mí. Pero me llega, el Himno. A todos. Cada uno lo vive a su manera. Yo prefiero que cuando juega la selección, suene el Himno".

Pero concretamente: ¿qué hace Messi cuando se escuchan las estrofas que compuso Blas Parera? Tomás Chávez, un niño oriundo de Posadas, cumplió el sueño de acompañar al N° 10 hasta el campo de juego en el Arena do Gremio: el domingo estuvo de la mano de él cuando se escucharon las canciones patrias de Argentina y Qatar, en el último partido del Grupo B de la Copa América.

"Fue una experiencia rara en cuanto al sentimiento, no sé cómo explicar lo que sentí, fue lo máximo. Es como que un día vos vengas y tengas millones de dólares", reconoció Tomás, en una entrevista con la versión digital de El Territorio, de Misiones.

Contó que la jornada se prolongó durante horas, que se presentó temprano al estadio Arena do Gremio para ensayar y, luego del almuerzo, recibió la gran noticia de que acompañaría al capitán. Seguramente, el sueño de cualquier chico amante del fútbol en cualquier rincón del planeta.

"Fue increíble cuando vino. Fue una sensación que nunca más la voy a poder sentir. Me acarició y su mano era más grande que mi cabeza, por eso se rió. Yo lo abracé y le dije un montón de cosas: que lo amaba, que es mi ídolo, que nunca había podido estar con él y que era la primera vez. No me quería ir nunca de ahí", expresó.

Tomás, de once años y juega en el Club Andrés Guacurarí de su Posadas natal, acompañó al ídolo desde la salida del túnel hasta la cancha. Y comentó qué sucedió al momento de los himnos: "Él tararea el himno con la boca cerrada y hace 'mmm mmm mmm', pero no lo canta con la letra". También recordó que el capitán argentino animó a sus compañeros: "Les dijo 'vamos muchachos, vamos muchachos'. Y el propio 'Toto' lanzó su máxima ilusión en el fútbol: "Quiero ser mejor que Messi".