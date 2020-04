Se terminó: este martes se anunciará de manera oficial la conclusión de la temporada del fútbol argentino Fuente: LA NACION

Alejandro Casar González
28 de abril de 2020 • 00:02

El Comité Ejecutivo de la AFA se reúne este martes en forma virtual para terminar la temporada 19/20 en los escritorios. La pandemia del coronavirus aceleró los tiempos y, sobre todo, generó una bomba de relojería sobre los clubes. Muchos de ellos apenas pudieron pagar los sueldos de marzo y algunos ya les comunicaron a sus futbolistas que, con suerte, llegarán al 60% de los salarios de abril. Mayo, junio y los meses subsiguientes son una incógnita. La decisión que tomará la AFA impacta en varios frentes a la vez y se negocia desde hace 10 días, el mismo tiempo que lleva escrito el documento, que se publicó por sorpresa a primera hora de hoy a través de las redes sociales de la asociación argentina.

¿Qué significa "dar por terminada la temporada"?

Una temporada tiene dos etapas, sobre todo en el ascenso: fase regular (Apertura y Clausura) y torneo reducido. En primera es más sencillo, porque la campaña se divide en dos campeonatos: Superliga (que ganó Boca) y Copa Superliga. La AFA cancelará todas las fases regulares del ascenso y anulará la Copa Superliga, que ya no volverá a jugarse como tal.

¿Por qué la determinación se toma ahora?

"Necesitamos una certeza", explican en la AFA. Terminar la temporada implica que la Superliga se reanudará con otros planteles en el segundo semestre, si es que la pandemia lo permite. El premio extra de eliminar los descensos hasta 2022 les permitirá un desahogo económico a los equipos acostumbrados a reforzarse para mantenerse en primera. Salvarse ya no costará millones. Cuando pase el coronavirus, un torneo de transición dará lugar luego a una competencia anual de febrero a diciembre de 2021. Ahí reside el único efecto colateral positivo de toda esta historia: el calendario argentino quedará alineado con el de Conmebol, que ahora tendrá a sus 10 países jugando en sincronía.

¿Qué impacto deportivo tiene esa decisión?

No habrá campeón de la Copa Superliga, por lo que la plaza de la Libertadores 2021 que otorgaba deberá dirimirse en otro torneo. Ese será el aliciente de la competencia que la máxima categoría piensa jugar en el segundo semestre. Su formato dependerá de las fechas disponibles. En el ascenso, en cambio, la decisión congela las tablas de posiciones. Quedan los campeones de todos los torneos Apertura (Almirante Brown en la B, Cañuelas en la C y Liniers en la D), que probablemente tengan asegurado el ascenso a la categoría superior. La Primera Nacional, en cambio, no tiene Apertura y Clausura, por lo que la tabla general de las dos zonas (A y B) deberá ser usada para determinar qué equipos definirán los ascensos. Lo que no necesariamente significa que los primeros de cada grupo serán automáticamente ascendidos.

La incertidumbre con respecto a la fecha de regreso patea para septiembre (con suerte) una hipotética reanudación del torneo de la segunda categoría: un reducido para los mejores de cada zona (¿cuántos de cada zona?). El segundo ascenso de B Metropolitana, C y D se definiría, también, en un torneo reducido entre los 8 mejores equipos de la tabla general. Al contrario de los descensos y las clasificaciones a las copas, la idea de la AFA es que se resuelvan en la cancha y no en los escritorios. Si no se puede jugar en lo que resta de 2020, los ascendidos a la Superliga serán San Martín de Tucumán y Atlanta, líderes de las dos zonas de la Primera Nacional.

¿Por qué no hay descensos?

Quedan suspendidos en todas las categorías hasta 2022. Pero en la Superliga (o como se llame en adelante) se mantendrán los promedios, que seguirán siendo la herramienta para definir qué equipos descienden. Los dirigentes entienden que no se puede mandar al descenso a un equipo que podría haberse salvado en las 10 fechas que le restaban a la Copa Superliga. Por otro lado, saber que no hay riesgos de perder la categoría hace que los presupuestos disminuyan de forma abrupta. Sin descensos, los planteles serán más baratos. De la A a la D.

¿Quiénes se benefician?

Los tres equipos que bajarían si se respetara el reglamento: Central Córdoba, Patronato y Gimnasia La Plata. En forma indirecta, los que hubieran arrancado la próxima campaña con flaco promedio: Colón, Patronato y Godoy Cruz son los tres de peor cosecha. También estarían comprometidos Central Córdoba, Aldosivi, Banfield, Huracán, Gimnasia, Estudiantes, entre otros. En el ascenso, la determinación salva a Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy, además de aportarles tranquilidad a Mitre de Santiago del Estero (el club de Guillermo Raed, vicepresidente de la AFA) y Barracas Central (que ahora preside Matías Tapia, hijo del presidente).

La finalización de los campeonatos incluye también la temporada de fútbol femenino 2019/2020.

¿Y la clasificación a las copas internacionales?

La AFA asegura que se ciñe al reglamento: usar la tabla general en caso de que no pueda completarse la Copa Superliga. Esa tabla incluye dos asteriscos: River vs. Atlético Tucumán, al que no se presentó el equipo local, y Defensa vs. Estudiantes, que había sido postergado. Eran partidos de una primera fecha que no se llegó a terminar, además de pertenecer a un torneo que se anuló. Pero se tomará en cuenta para clasificar a los equipos a la Libertadores 2021. Así, Argentinos Juniors irá a la Libertadores porque en esa única jornada pasó en las posiciones globales a Vélez, que irá a la Sudamericana por haber perdido su partido con Godoy Cruz. Sin embargo, las fuentes coinciden en que en caso de suspenderse la Copa Argentina, la plaza que entregaba ese torneo quedará para los de Liniers (por ser el mejor ubicado de la tabla general entre los no clasificados al máximo torneo continental).

¿Qué pasará con los contratos que vencen el 30 de junio?

Ya no habrá necesidad deportiva de renovarlos, porque muchos clubes no tendrán competencia en el horizonte. La gran mayoría de la foja salarial (70% de los contratos y 91% del dinero) de la Primera Nacional concluye en esa fecha. Un cálculo conservador apunta que 2000 jugadores en toda la pirámide del fútbol argentino quedarán libres una vez que se terminen sus convenios actuales. Tres dirigentes de la segunda categoría confirmaron a este diario que su intención es honrar los compromisos contractuales hasta el 30 de junio. Aunque el fútbol no vuelva hasta entonces. Después de esa fecha, la historia será otra.