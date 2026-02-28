Finalissima: cuándo es y las últimas novedades de Argentina y España

La Finalissima pone cara a cara a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, que en 2024 fueron España y la selección argentina, respectivamente. El encuentro entre ambos seleccionados ya tiene fecha: se jugará el viernes 27 de marzo de este año a las 15 (horario argentino) en el estadio Icónico de Lusail de Qatar, en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El compromiso será la última gran prueba de fuego de argentinos y españoles antes de afrontar una nueva Copa del Mundo en la que, al menos en los papeles, se perfilan como grandes candidatos a quedarse con el trofeo nuevamente (la Argentina ya lo consiguió en 1978, 1986 y 2022; mientras que España festejó en 2010). Si logran culminar primeros en sus respectivos grupos -la albiceleste está en el J y la Roja en el H-, solo podrán cruzarse en una hipotética final, como beneficio por estar en lo más alto del ranking FIFA.

El ranking FIFA que se utilizó para armar los bombos en el sorteo del Mundial FIFA

Lo llamativo es que el partido se jugará con el estadio colmado, ya que las 88.966 entradas que se pusieron a la venta se agotaron en un par de horas.

Cómo se clasificaron a la Finalissima

El seleccionado albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final, con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue justamente el ‘Toro’, con cinco conquistas.

La Furia Roja, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que fue subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El festejo del plantel de España tras ganar la Eurocopa 2024; la Furia Roja se ilusiona en grande RFEF - RFEF

Ediciones anteriores de la Finalissima

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi, que tiene apenas dos antecedentes: 1985 y 1993. En la primera, Francia derrotó a Uruguay por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré. En la segunda, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El encuentro finalizó 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales, en el que fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.

La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar donde, meses más tarde, la selección argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez en la historia. El rival de la albiceleste fue Italia que a pesar de haberse erigido como campeona europea, no jugó la Copa del Mundo. El mano a mano se dio en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, y el equipo capitaneado por Lionel Messi gritó campeón tras ganar por 3 a 0.