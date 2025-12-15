Fixture de River para el Torneo Apertura 2025

River Plate tuvo una temporada 2025 para el olvido, sin títulos y lejos del nivel que acostumbran los equipos de Marcelo Gallardo, y anhela con volver a ser el año próximo en alguno de los cuatro torneos en los que competirá. El primero de ellos será el Apertura, donde ya conoce su fixture para la primera etapa.

El sorteo del certamen, que tuvo lugar en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, lo ubicó en la zona B y debutará como visitante frente a Barracas Central. El primer partido lo disputará a fines de enero, fecha en la que está previsto el inicio del campeonato. Su debut como local será en la siguiente fecha vs. Gimnasia de La Plata.

El River de Marcelo Gallardo, versión 2026, debutará ante Barracas Central en el Torneo Apertura Aníbal Greco - La Nación

El conjunto dirigido por Gallardo comparte el grupo solo con Racing de los denominados ‘grande’ y lo visitará en el Cilindro en la 14ª fecha. A la sigiente, tendrá el Superclásico con Boca Juniors en el estadio Monumental. Los clubes, según explicó la AFA, solicitaron mantener las localías de los clásicos con respecto a este año y, por eso, River y el xeneize se medirán en el primer semestre en el territorio del Millonario.

Otros rivales de peso que tendrá el elenco del barrio porteño de Núñez serán Vélez en el interzonal restante; Rosario Central en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors en la Paternal. Estos dos últimos competirán a la vez en la Copa Libertadores 2026 al igual que el xeneize e Independiente Rivadavia, al que visitará en Mendoza en la jornada número 8. El Guapo, la Academia y Tigre, en tanto, disputarán la Sudamericana 2026.

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026

Vs. Barracas Central (V).

Vs. Gimnasia de La Plata (L).

Vs. Rosario Central (V).

Vs. Tigre (L).

Vs. Argentinos Juniors (V).

Vs. Vélez -interzonal- (V).

Vs. Banfield (L).

Vs. Independiente Rivadavia (V).

Vs. Atlético Tucumán (L).

Vs. Huracán (V).

Vs. Sarmiento de Junín (L).

Vs. Estudiantes de Río Cuarto (V).

Vs. Belgrano de Córdoba (L).

Vs. Racing (V).

Vs. Boca -interzonal- (L).

Vs. Aldosivi de Mar del Plata (L).

🗓️ El fixture de River para el Torneo Apertura 2026, que comenzará el fin de semana del 25 de enero.

En caso de ubicarse entre los ocho mejores de la zona B, River Plate se clasificará a octavos de final y continuará peleando por el título. Si se consagra campeón, además, accederá al Trofeo de Campeones y a la Copa Libertadores 2027.

El Millonario es el segundo club con más títulos del fútbol argentino. Entre los nacionales e internacionales ostenta 72 estrellas, dos menos que Boca. Si se tienen en cuenta solo los trofeos obtenidos a nivel doméstico, lidera con 54, dos más que su clásico rival.