Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 vs. Argelia, Austria y Jordania

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el primero de la historia con 48 participantes, tiene su agenda definida con los equipos que disputarán cada uno de los 72 partidos de la etapa de grupos y la selección argentina, como cabeza de serie del Grupo J, se presentará frente a Argelia, Austria y Jordania en diferentes días y horarios.

El combinado nacional intentará retener la corona que logró en Qatar 2022 y unirse a Italia y Brasil como los únicos países capaces de conseguir un bicampeonato en 1934-1938 y 1958-1962, respectivamente. Su debut será frente al elenco africano el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La selección argentina debutará en el Kansas City Stadium vs. Argelia

Luego se medirá ante el equipo europeo el lunes 22 a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y, por último, contra el asiático el sábado 27 a las 23 en el mismo escenario.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Las selecciones de la Argentina y España jugarán la Finalissima en marzo de 2026, pero después pueden cruzarse en 16avos de final

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del grupo B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona. En la B competirán Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje A de Europa (Italia, Bosnia, Gales o Irlanda del Norte); en la D lo harán Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo); en la G Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda; en la K Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo); y en la L Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.