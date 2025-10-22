Flamengo frente a Racing en la Copa Libertadores: del momento consagratorio de Agustín Rossi al pleno ascenso de Facundo Cambeses

Desde su llegada a Flamengo, sucedida en 2023, Agustín Rossi no ha hecho más que acrecentar su prestigio. Titular indiscutido en uno de los equipos más competitivos del continente, el exarquero de Boca se consolidó en el arco del conjunto brasileño con una eficacia poco habitual en un puesto de alta exposición. Su presente es tan destacado que Rossi es una de las figuras de la serie semifinal de Copa Libertadores frente a Racing, que se abrirá este miércoles a las 21.30 en Río de Janeiro.

Los datos avalan el buen momento que atraviesa el arquero argentino de 30 años: sobre 130 partidos con la camiseta del “Mengão” mantuvo invicta la valla en 65 ocasiones, exactamente 50%. En 2025 suma 22 encuentros sin goles recibidos sobre 45 y lidera el ranking mundial de arcos en cero entre las primeras categorías, contando copas internacionales y nacionales, según el sitio Transfermarkt.

Cifras impresionantes: Rossi resolvió 29 de los 89 penales que afrontó y desde que está en Flamengo su arco no cayó en 65 de los 130 partidos. Gustavo Garello - AP

Su recorrido hasta este presente tuvo tiempos de tensión. Luego de una serie de actuaciones destacadas en Boca, incluidos desempeños decisivos en tandas de penales, Rossi se despidió del club argentino en medio de una negociación fallida por su renovación contractual. Pese a sus seis títulos de campeón y 151 presencias en Boca, la salida fue forzada y no hubo una despedida formal. Antes, Rossi había pasado por Chacarita Juniors, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Antofagasta (Chile) y Lanús, hasta afianzarse definitivamente en el conjunto xeneize.

Tras una breve escala en Al-Nassr, desembarcó en Flamengo con perfil bajo y sin garantías de titularidad. Con el tiempo se ganó el puesto sobre la base de rendimientos consistentes, especialmente en escenarios de presión. En esta disputa de la Libertadores suma ocho partidos, de los cuales en seis no sufrió tantos, y fue determinante en la llave de cuartos de final contra el propio Estudiantes: atajó dos penales en la serie que selló el pase del cuadro carioca.

Rossi frustra al defensor Gastón Benedetti durante la tanda de penales contra Estudiantes; si una serie termina empatada, Flamengo tiene ventaja en su arquero. JUAN MABROMATA - AFP

Catalogado como “especialista en penales” ya desde su etapa en azul y oro, Rossi construyó una reputación que lo ubica entre los mejores del mundo en el rubro. Atajó 29 penales de los 89 que afrontó en su carrera profesional, con una alta efectividad de 32,5%. Solo en Flamengo contuvo 9 de 19, y en series suma 12 atajadas en 10 tandas.

El arquero atraviesa además una etapa de madurez que excede lo deportivo. Con contrato vigente hasta 2027, está tramitando la ciudadanía brasileña, que podría abrirle las puertas de la selección verde-amarela, y eso le permitiría soñar con el Mundial 2026. De acuerdo con la normativa de FIFA, al no haber sumado minutos oficiales en la selección argentina estaría habilitado para representar a Brasil en el futuro.

Este año el ex arquero de Boca participó en el Mundial de Clubes; Flamengo quedó fuera en los octavos de final, por un 2-4 a manos de Bayern. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Su consideración para el conjunto ha sido marginal. Fue convocado por Lionel Scaloni en 2021, cuando fue suplente en un partido de eliminatorias, y en 2022, pero nunca llegó a debutar. Antes integró el plantel sub 20 que fue campeón sudamericano en 2015 en Uruguay. Su presente despertó un elogio inesperado, de Emerson Leão, arquero histórico de Brasil, Campeón del mundo en México 1970, Leão reclamó su convocatoria a la selección argentina: “Tiene una performance suficiente para estar en la Scaloneta. Su participación lo potenciaría”.

Facundo Cambeses releva a Gabriel Arias en un encuentro con Unión en Santa Fe; ahora, el entonces suplente ya es el titular de Racing. Fotobaires

En la vereda opuesta, Racing llegará al Maracanã con otro arquero argentino en gran forma: Facundo Cambeses. El ex futbolista de Banfield y Huracán vive el mejor período de su carrera. Se ganó la titularidad en la Academia, desplazando al chileno Gabriel Arias; sumó siete vallas invictas en los últimos ocho partidos, y fue convocado por el director técnico campeón del mundo para los amistosos de octubre, en el segundo de los cuales se estrenó en la selección mayor, con la goleada ante Puerto Rico.

Además, tuvo presencias en la sub 22 y la sub 23 y fue campeón de los Juegos Panamericanos Lima 2019. “Sabemos la importancia que tiene ese partido con Flamengo. Es muy importante para el club. Vamos a ir allá y vamos a dar una guerra”, advirtió el arquero de 28 años, confiado.

Una salvada in extremis de Cambases frente a Vélez Sarsfield en el segundo partido de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores; el arquero acompaña el buen presente internacional de Racing. LUIS ROBAYO - AFP

El duelo entre Rossi y Cambeses conlleva una oposición simbólica. De un lado, el arquero consagrado en el exterior, dueño de una amplia trayectoria, trofeos y reconocimiento internacional, pero sin espacio en la selección. Del otro, un colega que empieza a escribir su historia con el escudo de AFA. “Me sirvió muchísimo ir a la selección. Dibu [Martínez] es un fenómeno, me dio consejos y me ayudó mucho”, contó Cambeses sobre su experiencia reciente en Miami.

Cambeses integró selecciones argentinas juveniles y la semana pasada debutó en la mayor, algo de lo que Agustín Rossi no gozó. DIEGO SPIVACOW/AFV

Antes del cruce con el Racing diseñado por Gustavo Costas, Rossi mostró confianza. “Va a resolverse por detalles. Tenemos que hacernos fuertes en casa, con toda la gente que nos apoya”, dijo. Y remarcó: “El fútbol argentino es muy difícil. Racing está ensamblado, corre con mucha pasión. La historia de Racing es así y lo muestra su director técnico“.

Este miércoles, a partir de las 21.30 y con el estadio más emblemático de Brasil como escenario, Flamengo vs. Racing ofrecerá ese atractivo de la oposición entre dos arqueros argentinos en plena evolución, cada uno con su propio camino recorrido. Rossi y Cambeses. Dos realidades distintas, un mismo objetivo: llevar a su equipo a la final de la Copa Libertadores. Será un duelo vibrante entre uno de los mejores arqueros del continente, y a juzgar por los números, del mundo, y uno que empieza a tomar vuelo.