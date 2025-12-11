Flamengo vs. Pyramids, por la Copa Intercontinental 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Flamengo y Pyramids de enfrentan este sábado en el marco del playoff de la Copa Intercontinental 2025, por la “Copa Challenger”. El ganador de este cruce avanzará a la final y se cruzará con Paris Saint Germain (PSG), que por ser el último campeón de la Champions League se clasificó directamente al partido definitorio. El encuentro está programado para las 14 (horario argentino) y se disputa en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de FIFA+. El minuto a minuto estará en canchallena.com.

El Mengão se metió en esta instancia del certamen tras derrotar a Cruz Azul de México, por 2 a 1, con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Jorge Sánchez empató transitoriamente para la Máquina Celeste). El conjunto egipcio, por su parte, dio la sorpresa frente a Al Ahli de Arabia Saudita y lo derrotó por 3 a 1 con un hat-trick del congoleño Fiston Mayele (Iván Toney puso el 1 a 1 parcial para los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle).

Flamengo viene de ganar el Derbi de las Américas frente a Cruz Azul; es favorito a pasar a la final KARIM JAAFAR� - AFP�

Flamengo conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia tras vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final. Así, se convirtió en el máximo ganador entre los equipos brasileños, además de obtener un boleto para la Copa Intercontinental. Pyramids, por su parte, se clasificó tras ganar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) 2024-2025, certamen en el que venció por 2 a 1 a Mamelodi Sundowns en la final.

Flamengo vs. Pyramids: todo lo que hay que saber

Playoff de la Copa Intercontinental 2025 .

. Día : Sábado 13 de diciembre.

: Sábado 13 de diciembre. Hora : 14 (horario argentino).

: 14 (horario argentino). Estadio : Ahmad bin Ali de Qatar.

: Ahmad bin Ali de Qatar. Árbitro: A confirmar.

Flamengo vs. Pyramids: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14 (horario argentino) en Qatar y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de FIFA+. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Pyramids. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.75.