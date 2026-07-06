Formación de Argentina vs. Egipto: este es el posible equipo titular para los octavos de final

La selección argentina llevó a cabo este lunes su último entrenamiento antes del trascendental encuentro frente a Egipto, que corresponderá a los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y se disputará este martes desde las 13 (hora argentina) en Atlanta.

En el último ensayo, el entrenador Lionel Scaloni terminó de definir la alineación inicial para el encuentro venidero y así lo reconoció en la conferencia de prensa posterior, aunque no lo anunció: "El equipo lo tengo, pero no se lo dije a los jugadores, por lo que no se lo voy a decir a ustedes (por los periodistas)“.

No obstante, dio indicios de quiénes van a jugar: “Más o menos ya saben por donde va el tema porque Nico (Nicolás Novello, gerente de comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-) me viene informado de lo que dicen ustedes y está por ahí”.

En relación al cotejo anterior frente a Cabo Verde, en el que la albiceleste se impuso en tiempo suplementario 3 a 2, el DT haría tres cambios, uno en cada línea. Dos de las sustituciones son puesto por puesto: Nicolás Tagliafico reemplazaría a Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Alvarez a Lautaro Martínez como centrodelantero.

La otra modificación, y más importante, sería el ingreso de Leandro Paredes por Thiago Almada, lo que reconfiguraría el mediocampo. El volante de Boca ocuparía la posición de número 5 de Alexis Mac Allister y este se adelantaría unos metros para jugar más suelto junto a Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

Posible formación de la selección argentina vs. Egipto

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Alvarez o Lautaro Martínez.

Leandro Paredes vuelve a ser titular en la selección argentina vs. Egipto Aníbal Greco - La Nación

"Leandro Paredes está al 100% y va a jugar", confirmó Scaloni en diálogo con la prensa. Las consultas sobre el jugador de Boca surgieron a partir del fuerte rumor de que sería titular y el DT no escatimó en palabras sobre su posible ingreso, dando a entender que para el cuerpo técnico siempre fue el ‘5’ titular e irá desde el arranque: “Leandro vino lesionado e hizo un esfuerzo bárbaro para llegar. Las veces que estuvo bien despues de Qatar jugó casi siempre él de ‘5′. El suplente ideal de él es Alexis (Mac Allister). Enzo (Fernández) en Chelsea juega más adelante y por eso decidimos por Alexis en estos partidos".

También, ratificó que Lionel Messi está en plenitud física y que más allá de los nombres el esquema táctico no se modificará: “Podemos jugar de varias maneras en un mismo partido. El equipo de mañana será parecido a lo que venimos haciendo. No vamos a cambiar el esquema al principio, luego sí durante el partido podemos cambiar en base a las necesidades”.

Lionel Scaloni sostuvo que el nivel de la selección argentina es "aceptable" ALEJANDRO PAGNI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, habló del nivel de su equipo, que ante Cabo Verde no mostró una buena versión, y fue determinante: “El nivel de Argentina es aceptable, ganamos los cuatro partidos. Siempre hay cosas para corregir. Esta selección hace años que juega como candidata y siempre jugó bien. En un partido cuando las cosas no te salen o el rival te pone en difilcutad, no hay una sola manera de ganar. Se puede ganar con garra, intensidad y huevos. Si el otro día no sacamos ese temperamento, quedábamos afuera".

“Hay veces que la táctica y estrategia -continuó- quedan de lado porque hay que romper de otra manera. Lo hicimos y estoy tranquilo. Pero sí, se puede jugar mejor. Ninguna selección está desplegando un fútbol total. Nosotros si no jugamos bien tenemos ese plus que siempre dan los chicos de no querer perder”.

Lionel Messi va a ser titular vs. Egipto, confirmó Lionel Scaloni ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo que hay que saber de Argentina vs. Egipto

La selección argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro está programado a las 13 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el francés François Letexier, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.44 contra 9.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.76.

El primero de los equipos que llegó a octavos fue Egipto, que en 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego igualaron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

Posteriormente, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

Goles de Argentina vs. Cabo Verde | Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. La ajustada victoria frente a los caboverdianos encendió las alarmas en el equipo porque en la previa había una gran diferencia entre ambos planteles y, sobre todo, porque no jugó bien y tuvo varios futbolistas en un nivel bajo.

Los egipcios, liderados futbolistícamente por Mohamed Salah, tampoco conocen la derrota. Antes de superar a los australianos se ubicaron segundos en la zona G con cinco unidades producto de un empate con Bélgica 1 a 1, una victoria sobre Nueva Zelanda 3 a 1 y otra parda con Irán 1 a 1.

Mohamed Salah es la gran figura de la selección de Egipto KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

"Egipto es una buena selección, tiene jugadores de jerarquía y un entrenador que viene trabajando hace mucho con ellos. Juega bien y es complicado. Es cierto que ganó un solo partido, pero complicó a todos y tuvo una linea marcada de juego", sostuvo Scaloni en la antesalda del duelo.

Además, habló de Salah y de cómo frenarlo: “Es un gran jugador, es un placer poder enfrentarlo. Hemos jugado contra grandes jugadores y siempre hemos tomado recaudo en base al equipo y no específicamente a un jugador”.

El vencedor del cruce avanzará a cuartos de final de la Copa del Mundo en curso y esperará por Suiza o Colombia, que se enfrentarán el mismo día pero a las 17 en Vancouver.