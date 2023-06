Formosinho, el DT que hizo fanático de The Strongest a su amigo Mourinho y ahora es la amenaza de River

escuchar

En octubre de 2021, Ricardo Nunes Formosinho caminaba de un lado a otro por un aeropuerto egipcio. Nervioso, sabía que no iba a poder volver a Khartoum, la capital sudanesa, donde había guiado al título al Al-Hilal y se preparaba para disputar la final de la Copa. En ese país, raleado por la inflación, el hambre y la falta de medicamentos, arreciaba la violencia por un golpe de Estado. No había internet y la estación aérea de la principal ciudad sudanesa estaba cerrda. El entrenador portugués, entonces, sacó un pasaje para su país y regresó con lo puesto. En Sudán dejó una historia de éxito y todas sus pertenencias.

Con esa historia a cuestas, este amigo y exayudante de José Mourinho (ambos nacieron en Setúbal, muy cerca de Lisboa) se presentará este martes en el Monumental al frente de The Strongest, de Bolivia. El Tigre de La Paz tiene que ganarle al Millonario para tener posibilidades de clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores. O de terminar tercero para ir a la Copa Sudamericana.

Formosinho, que se separó de “The Special One” en 2020 y antes había dirigido en su país y en Asia, debutó en The Strongest el último fin de semana, por el torneo boliviano. A contramano de su nombre, The Strongest fue un equipo débil, con enormes grietas defensivas y un estado físico alarmante; perdió 6-3 y de nada sirvió el doblete del argentino Enrique Triverio. El portugués, un viejo lobo de mar que dejó el fútbol profesional (sumó más de 200 partidos en la Primeira Liga lusa) el día en que se convirtió en entrenador de Olhanense, declaró: “Claro que estoy preocupado por la derrota, pero tengo muchos años en el fútbol y este tipo de resultado me abre los ojos y también a los jugadores”, dijo luego de la derrota.

Formosinho, de 66 años (y que antes de recalar en La Paz pudo haber dirigido a Curicó, de Chile), agregó: “Estamos mal físicamente, tuve dos entrenamientos, con cinco horas de viaje, un día con los seleccionados, todo nos salió mal, pero vamos a trabajar”. Y se refirió al partido de este lunes en Núñez: “ Es un juego diferente (ante River Plate) y vamos hacer una presentación diferente. Vamos a levantar a los jugadores, seguimos primeros (en el torneo local) a pesar de perder”.

Ricardo Formosinho, en su presentación como nuevo DT de The Srongest https://www.instagram.com/clubstrongest/?hl=es

El entrenador portugués reemplazó en el cargo al argentino Claudio Pampa Biaggio, y se define como “un estudioso del fútbol”. Sabe que el día que se retire por completo de este deporte “la va a pasar mal”. Y puede catalogarse como una especie de DT cartesiano: su método es la duda. “Soy un entrenador con dudas. Preciso preguntar para saber”, cuenta en una entrevista con el portal portugués FutStage. Y dice que “todas las decisiones, salvo los entrenadores de arqueros”, pasan por él. “Quiero colegas competentes, que trabajen para mí y que me ayuden. Y, preferentemente, que sean amigos. Es decir, amigos competentes” .

Meticuloso (”la preparación de las prácticas nunca dura menos de dos horas”, asegura), se jacta de la importancia que el fútbol tiene en su vida: “Es prevalente. Mi tiempo es para él y tengo miedo de que llegue el día en el que tenga que dejar el fútbol”, asegura. Y en tiempos de la teconología, los drones, el big data aplicado al scouting, y los GPSs, Formosinho aboga por un fútbol más humano, más cara a cara: “La red de contactos es fundamental. Tenemos que entender que todos los días aprendemos. Es imprescindible convivir con las personas”, apunta en la entrevista con FutStage, casi como un docente.

Su amistad con José “King” Mourinho

Para Formosinho, su amigo más famoso no es “The Special One”, como se lo conoce a José Mourinho en el mundo del fútbol. Él lo llama “The King” (”El Rey”, en inglés). Pese a haberlo convertido en hincha de The Strongest, su actual club en Bolivia, Formosinho dice que no volvería a trabajar con Mourinho, con quien coincidió en Tottenham y Manchester United. “Dos cosas: después de ser ayudante de José Mourinho, no soy ayudante de nadie más. Y esa pregunta no la hago yo [de volver a ser diputado], ni él. Tenemos una muy buena amistad, como hermanos, y una amistad profesional fantástica. Y no tengo otros 50 años por delante como entrenador. Creo que el sueño de la mayoría de los entrenadores es ser ayudante de Mourinho. Ya realicé ese sueño y ahora tengo que ir a buscar otros ”, señala el DT de The Strongest en una entrevista con Maisfutebol.

Ricardo Formosinho, entrenador de The Strongest, con su amigo José Mourinho en Tottenham, de Inglaterra Tess Derry - PA Images - PA Images

Sin embargo, lo elogia: “Es un entrenador con aptitudes aún más refinadas. Porque es en las dificultades donde crecen los hombres inteligentes. Y ha seguido la evolución del fútbol, porque es un hombre muy actualizado, al contrario de lo que se pueda pensar”. Ese hombre, que supo ser la mano derecha de uno de los mejores entrenadores del mundo, pisará este martes el Monunental. Tiene apenas un puñado de entrenamientos con sus dirigidos. Y una derrota. Tiene, también, una misión: ganar y evitar que River se clasifique a octavos de final. Para las cuentas del equipo argentino una derrota se traduce en 1,25 millones de dólares. Ese ese el premio económico por pasar de fase.

LA NACION