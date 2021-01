Fortnite y casters: el fútbol explora en el vestuario visitante

La entrevista de Ibai Llanos al jugador Marcos Llorente Crédito: Captura de TV

Marcelo Gantman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2021 • 00:01

Equipaciones oficiales de 23 equipos de todo el mundo para cambiar la piel de los personajes dentro del videojuego Fortnite. Poner un partido destacado de Primera División, como si fuera arcilla para moldear, en manos de streamers de Twitch. Las dos noticias más relevantes de la última semana con respecto a cómo conectar con las nuevas generaciones hablan de experiencias que ya tuvieron lugar en otros deportes. Pero las novedades son más novedades cuando atraviesan al fútbol y su pacto tácito con lo inmodificable.

Atlético Madrid 3, Valencia 1 fue el kilómetro cero de una experiencia que La Liga Casters continuará hasta el final de la temporada y probablemente para siempre: llevar un partido al territorio del formato "Charlando" en Twitch y ofrecerlo como un canal de audio alternativo para quienes siguieran, en España, la transmisión por televisión. De todos modos estamos contando la noticia al revés, porque lo realmente trascendente es que Ibai Llanos, a quien Google define como "celebridad de internet", sostuvo durante 3 horas 40 minutos sin detenerse a tomar aire, una transmisión de fútbol que no mostró ninguna imagen del juego. Para los que están afuera de este fenómeno, algo que debería preocuparlos, un contenido equivalente a lo que hacen los canales deportivos que no tienen los derechos y relatan el juego mientras enfocan a las tribunas.

Ese recurso de costo cero que encontraron las señales deportivas, en el caso de Ibai Llanos, es el corazón de la propuesta. Encender su canal y conversar. El que importa es él y lo que su comunidad espera en cada encuentro. Lejos del Wanda Metropolitano, con otros dos streamers como soportes, Ibai no tardó mucho en juntar 100 mil espectadores y luego establecerse en una cifra concurrente promedio de 79 mil. Se supone que esa audiencia abandonó el streaming algo desencantada, al comprobar que Ibai no relataba el partido sobre las imágenes como cuando juega Among Us con el Kun Agüero. En el acumulado de visualizaciones a menos de 24 horas de su finalización, el video sobre la conversación del partido llevaba 1.8 millones de reproducciones.

La idea de poner un partido en manos de un influencer para llegarle a una nueva audiencia en su propio lenguaje, es algo que ya la NBA desarrolló en Twitch con su liga de desarrollo y que luego añadió como opción en NBA League Pass con los partidos de la burbuja en Orlando. Epic Games, el "publisher" de Fortnite, ya había sumado a todas las franquicias de la NFL para que los jugadores puedan usar los "skins" de sus equipos favoritos a través de micropagos en la plataforma del juego. NFL fue precursora con esta alianza anunciada en noviembre de 2018 y renovada cada temporada para actualizar las vestimentas y hacer algo de ruido sobre la llegada del Superbowl.

Una conversación entre Llanos y el Kun Agüero

"Fortnite lleva tres años desde su lanzamiento y todo el tiempo intentamos escuchar a nuestra base de fanáticos para ver qué es lo que quieren. Hemos pasado mucho tiempo escuchando a nuestros jugadores y teniendo conversaciones con ellos sobre lo que quieren ver (en el juego) y de manera abrumadora, el deporte que escuchamos de nuestros jugadores es el fútbol", dijo Nate Nanzer, jefe de alianzas globales de Epic Games en una entrevista con CNN Sport.

Las equipaciones oficiales de 23 equipos, entre los que se destacan Manchester City, Juventus, Milan, Roma y clubes de MLS, Australia, Japón y Brasil representan el cauce que encontró el fútbol en la plataforma de videojuegos donde se anuncian estrenos globales de películas y se ofrecen conciertos en vivo.

El subtexto de estas acciones es que el fútbol sale a buscar a los espectadores del futuro dentro de su propio territorio. Durante décadas los tuvo asimilados como parte natural de un proceso. Era cuestión de esperarlos. Ya no es así. En las oficinas de los que mandan en los clubes y las ligas lo comprendieron perfectamente.

Conforme a los criterios de Más información