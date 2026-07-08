Francia vs. Marruecos: cuándo juegan los cuartos de final y por dónde se puede ver el partido

Francia y Marruecos le suben el telón a los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el partido que los enfrenta este jueves 9 de julio, Día de la Independencia en la Argentina. El juego, que inicia a las 17 (horario argentino), pone cara a cara a uno de los principales favoritos al título, que ya demostró la jerarquía que tiene, y a la sorpresa de la última Copa del Mundo, la de Qatar 2022. Todos los detalles de este encuentro, como cada uno del torneo, están disponibles en canchallena.com.

El conjunto galo, que en la instancia anterior le ganó apenas por 1 a 0 a Paraguay con un gol de Kylian Mbappé de penal, mostró igualmente que es uno de los mejores en lo que va del certamen y que tiene un plantel temible. Del otro lado, el conjunto africano que más creció en el último tiempo, quiere llegar más lejos que lo que lo hizo hace casi cuatro años, cuando terminó cuarto.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 Canchallena

El equipo dirigido por Didier Deschamps debutó en la zona I con una victoria 3 a 1 sobre Senegal y, después, venció a Irak 3 a 0 y a Noruega 4 a 1. En 16avos de final lo sufrió Suecia 3 a 0. Con cinco victorias, persigue su sueño de jugar la tercera final seguida y conseguir su tercera estrella, tras la coronación en Rusia 2018 y la desazón en Qatar 2022, cuando cayó ante la Argentina en la definición.

El conjunto marroquí, por su parte, dejó en el camino en 16avos de final a Canadá con una victoria 3 a 0 y anhela dar el gran golpe para que África gane su primera Copa del Mundo. En la primera etapa compitió el Grupo C y debutó con un empate frente a Brasil 1 a 1. Luego, le ganó a Escocia 1 a 0 y a Haití 4 a 2 y logró el segundo puesto en la tabla de posiciones. En 16avos, en tanto, sacó a Países Bajos por penales 3 a 2, tras igualar 1 a 1.

Marruecos sueña con darle al continente africano, su primera Copa del Mundo Eric Smith - FR171023 AP

La última vez que se enfrentaron galos y marroquíes fue en las semifinales de Qatar 2022, con triunfo europeo 2 a 0 con anotaciones de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

El que se imponga en el cruce avanzará a las semifinales y esperará por España o Bélgica, que jugarán este viernes en Los Angeles.

Los cuartos de final se extenderán hasta el sábado 11 de julio.

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos figuras del Mundial que estarán cara a cara en Francia vs. Marruecos

Cronograma de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

– Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

– Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

– Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Los ganadores pasarán a las semifinales y se asegurarán jugar ocho encuentros, el objetivo con el que la mayorías de los equipos llegaron al certamen. Su suerte en semifinales es que decidirá si jugarán luego por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey o por el tercer puesto un día antes en Miami.