Javier Milei reposteó un durísimo mensaje contra el técnico de Egipto

El presidente Javier Milei respaldó el reclamo del legislador porteño Waldo Wolff para que la FIFA sancione al entrenador de la selección de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, por la seña para denunciar racismo que hizo al finalizar el encuentro ante el conjunto de la Argentina.

“No solo es de llorón, revela la atrofia mental de todo un enorme sector de la sociedad”, afirmó Wolff en su publicación.

En los minutos finales del encuentro, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzó los brazos formando una cruz mientras le reclamaba al árbitro francés François Letexier.

La imagen se viralizó en redes sociales y muchos usuarios se preguntaron qué significaba ese extraño gesto. Lejos de tratarse de una celebración o una protesta común, la señal forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar posibles episodios de racismo durante un partido.

El posteo de Waldo Wolff en X

Cruzar los brazos en forma de cruz es el gesto establecido por la FIFA para alertar sobre un presunto incidente de discriminación o racismo ocurrido dentro del terreno de juego. La señal la pueden hacer tanto los jugadores como el cuerpo técnico o árbitros cuando entienden que se produjo un hecho de este tipo.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Waldo Wolff, cuestionó la actitud del director técnico mediante una publicación en su cuenta de X. “La FIFA debería suspender a este payaso de por vida. Que viva el deporte y la libertad”, escribió el funcionario.

El mensaje, que recibió el apoyo del jefe de Estado a través de un reposteo desde su cuenta oficial, incluyó críticas profundas hacia el sentido de la seña. “NO ES UNA FOTO MÁS. Es la foto de la perversión. Significa discriminación”, sostuvo Wolff.

¿Cómo funciona el protocolo antirracista?

El legislador asoció también la conducta del entrenador con problemáticas más amplias al asegurar que “en parte de su cultura son millones los que sufren discriminación. Coptos, homosexuales, mujeres sin velo, judíos, cristianos, disidentes...”.

“Usarla porque perdiste un partido de futbol en buena ley no solo es de llorón, revela la atrofia mental de todo un enorme sector de la sociedad internacional”, argumentó el representante del PRO.

La versión de Hossam

Según trascendió en distintos medios egipcios, Hossam Hassan entendió que durante el festejo del tercer gol argentino, anotado por Enzo Fernández para el 3 a 2 definitivo, se produjo un episodio de carácter racista y buscó que el árbitro activara el protocolo antidiscriminación.

Sin embargo, el juez francés decidió no detener el encuentro ni poner en marcha el procedimiento solicitado. Ante la insistencia de las protestas, el árbitro amonestó al entrenador con tarjeta amarilla.

El arbitraje terminó sancionando al técnico egipcio Erik S. Lesser - FR53108 AP

Por el momento, no trascendieron masivamente pruebas ni imágenes concluyentes que confirmen la existencia de expresiones racistas por parte de los futbolistas argentinos durante el encuentro contra Egipto.