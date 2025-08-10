Franco Armani, la muralla de River: el arquero da la cara cuando el resto juega otro partido

Franco Armani juega (ataja, en realidad), como si escribiera la historia en letras de molde en todos los partidos. Sobre todo, en finales, en batallas cruciales. En clásicos. A los 38 años, mantiene un nivel extraordinario. En la historia de River, no hay vueltas: el Pato Fillol, Amadeo Carrizo y Franco Armani, un campeón del mundo. Así se arma el podio, y que el lector elija el orden final.

En el 0-0 con Independiente, en Avellaneda, volvió a volar. Por arriba, por abajo, hasta con una doble tapada con los pies imposible de explicar. Buena parte del Mundo Independiente se quedó con una (supuesta) infracción sobre Walter Mazzantti fuera del área. Ni penal (lo único claro), ni amarilla, ni roja, según Nazareno Arasa. Más allá de la anécdota, fue una noche imperial.

IMPRESIONANTE DOBLE TAPADA DE ARMANI para evitar el gol de Independiente 🧤🧤



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Ldr9vc3dsL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Voz de mando, liderazgo y humildad, con la final de todos los tiempos (aquella de 2018 en Madrid) archivada en un armario. Armani ataja en presente, con pinceladas de esa temporada, de 2019, de 2024. No baja la guardia nunca. El Pulpo, símbolo y muralla, aunque sin el aura de un ídolo, sostiene el segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

Porque es el único que no baja de los 6 puntos en prácticamente ningún partido. Y hasta aprendió, con el transcurrir del tiempo, a atajar penales, mientras el equipo (como en aquella definición con Talleres por la Supercopa Internacional) no lo acompaña ni desde los 11 metros.

A veces, Facundo Colido, a veces, Paulo Díaz, a veces, Enzo Pérez. A veces, el Huevo Acuña. A veces, alguno de los pibes. Siempre, pero siempre, Armani, tal vez por eso hasta en la Copa Argentina le esconde los guantes a Conan Ledesma. No hay caso: el único guardián.

Armani, al córner, luego de un disparo de Montiel Walter Manuel Cortina

Santiago Montiel, el primo del campeón del mundo, seguramente va a tener pesadillas con su imagen. Lo mismo que Julio Vaccari, el entrenador de Independiente, que le cambió drásticamente la imagen a un equipo que parecía vencido antes de chocarse con el gigante. Ni Matías Abaldo, ni Luciano Cabral. Nadie pudo con Armani.

¿El resto? De mal en peor. River no mejora ni con las promesas ni con los consagrados. La imagen de Pity Martínez, que entra a los 43 minutos del segundo tiempo, es todo un símbolo. El conjunto millonario juega como si estuviera en el pasado, en aquel 2018. Salvo Armani. No lo ayudan, más allá del valioso empate conseguido en el estadio Libertadores de América.

Todo Independiente reclamó falta de Armani sobre Mazzantti



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mn7HAFNHlh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Cinco remates al arco (dos goles, anulados por una mínima posición adelantada), resueltos por las manos mágicas. Ante los grandes y con la camiseta millonaria, una locura de datos: 54 partidos, 28 victorias, 18 empates y 8 derrotas... con 29 arcos en cero.

Con Boca: 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas (8 arcos en cero).

9 victorias, 6 empates y 4 derrotas (8 arcos en cero). Con Racing: 8 victorias, 3 empates y una derrota (7 arcos en cero).

8 victorias, 3 empates y una derrota (7 arcos en cero). Con Independiente: 7 victorias, 4 empates y una derrota (8 arcos en cero).

7 victorias, 4 empates y una derrota (8 arcos en cero). Con San Lorenzo: 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas (6 arcos en cero).

Registros de una leyenda.

Armani saluda a Arasa, luego de las tensiones y las protestas rojas Walter Manuel Cortina

Y más aún, con un equipo que no lo ayudó ni un poco. Sobre todo, la defensa, que otra vez ofreció fisuras, sobre todo, en la zona media. Gonzalo Montiel, el campeón del mundo que juega por el sector derecho, avanza tímidamente en el juego que el contexto le reclama. Huevo Acuña, el otro héroe de Qatar que juega en la otra frontera, es lo mejorcito de una formación apagada. Una tenue luz.

El problema es central. Sobre todo, con la mira en lo que más le importa a River, la Copa Libertadores. Este jueves, se cita con Libertad, en Paraguay, por los octavos de final. Con un océano de dudas defensivas. Paulo Díaz, de lo mejor del mercado local (más allá de algunos repetidos excesos de confianza), no jugó con Independiente.

El chileno sufre una inflamación en la rodilla izquierda que le impidió estar en el banco de suplentes. Presenció el encuentro desde un palco, junto al resto de los lesionados del plantel. Entre ellos, el Chino Martínez Quarta, descartado en toda la serie con el equipo guaraní, con un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

PEZZELLA LESIONADO EN RIVER ❌ El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tq10xlwCIQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Lo más doloroso se vivió este sábado. En vivo, en directo: Germán Pezzella se retiró entre lágrimas. El diagnóstico preliminar de la lesión del zaguero, de habituales deslucidas tareas, es un esguince en la rodilla izquierda; en las próximas horas le harán estudios para determinar la gravedad exacta.

La jugada ocurrió a los 43 minutos de la primera parte. En un cruce con el delantero Walter Mazzanti, se torció la pierna izquierda a la altura de la rodilla y cayó sentido al césped, donde no se movía. Enseguida pidió el cambio y fue reemplazado por el uruguayo Sebastián Boselli.

Germán Pezzella, lesionado Walter Manuel Cortina

El uruguayo actuó sin puntería en los primeros minutos luego de ser “repescado” de Estudiantes. A su lado, con firmeza, con la camiseta número 13 y con apenas 21 años, otro en la misma condición: Lautaro Rivero jugó en Central Córdoba, de Santiago del Estero y esta noche debutó en la primera de River. Atención: se especulaba que el chico no iba a estar en la nómina de la Libertadores, en la que River puede presentar cinco cambios respecto de la primera fase. Ahora, la lesión de Pezzella hace pensar que ingresará, igual que Boselli y Juan Portillo, recién llegado de Talleres, que se recuperó de una lesión y tampoco debutó.

En medio de esas idas y vueltas, nombres quer van y vienen, habita una certeza: Armani sostiene la estructura. A veces, como en Avellaneda, solo contra el mundo.