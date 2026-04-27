El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmó este lunes el club español, sin precisar la duración de la baja de la figura de la selección gala. La noticia llega a 45 días de que comience a disputarse el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido de este viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.

Mbappé se perderá el próximo partido de Real Madrid por la liga y es duda para el clásico ante Barcelona KARL-JOSEF HILDENBRAND - AFP

El último viernes, Real Madrid dio un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar a Barcelona en la tabla al empatar en 1 con Betis por la 32ª jornada del campeonato español. Pero el resultado no fue lo único que generó preocupación. Fue durante ese partido en el que Mbappé pidió el cambio cuando restaban 10 minutos para que finalizara el encuentro. “Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, se limitó a explicar entonces el entrenador Álvaro Arbeloa, tras el partido, al ser preguntado por el francés.

Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona. Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.

Se lesionó Kylian Mbappé a 45 días del Mundial: el comunicado del Real Madrid. FRANCK FIFE - AFP

Eliminado en la Champions, en la Copa del Rey y derrotado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.

El miedo en España por Yamal

Con la máxima competencia de fútbol cada vez más cerca, y torneos que se encuentran en pleno desarrollo, se incrementan los miedos por posibles lesiones entre los jugadores que próximamente serán convocados por sus respectivos combinados nacionales.

Días atrás, Barcelona dio una noticia que puso en alerta a los españoles. El delantero y estrella de la selección de España, Lamine Yamal, sufrió una fuerte lesión. “Las pruebas realizadas confirmaron que el jugador tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. El futbolista se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, expresó el club catalán en la cuenta oficial de X.

El comunicado del Barcelona

Yamal se lastimó durante el partido frente a Celta de Vigo por la fecha 33, cuando antes de terminar el primer tiempo marcó el gol de penal que significó la victoria por 1 a 0 para el conjunto local. Se retiró del campo de juego tras informar de una molestia.

Militao, afuera del Mundial

De cara a la Copa del Mundo, Brasil amaneció con una noticia que seguramente le dará dolores de cabeza a su selección. Medios españoles afirmaron este lunes que el defensor Eder Militao se resintió de una lesión durante el encuentro del martes último entre Real Madrid y Alavés, por la liga española, y que la dolencia le demandará una operación que le impedirá estar disponible para el Mundial.

Militao, afuera del Mundial. Manu Fernandez - AP

La noticia la dio el periodista Miguel Ángel Díaz, que cubre la actualidad del club merengue para Cadena COPE. “Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda. Al brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial”, informó Díaz.