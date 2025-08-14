Franco Mastantuono en Real Madrid, en vivo: el minuto a minuto de la presentación

El interés de Real Madrid en Mastantuono es proporcional a la inversión realizada: 45 millones de euros. Eso convirtió a la operación en el traspaso más oneroso de la historia del fútbol argentino. La expectativa es máxima, tanto por el contexto del fichaje como por el perfil del zurdo: desequilibrio individual, capacidad de conducción y llegada al gol, como mostró en River. Está en el podio de debutantes más jóvenes en la historia del conjunto millonario y se estrenó en la selección argentina mayor antes de cumplir los 18 años.

Franco Mastantuono, la gran esperanza para los madridistas