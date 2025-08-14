Franco Mastantuono en Real Madrid, en vivo: el minuto a minuto de la presentación
El exjugador de River inicia formalmente su etapa en el equipo merengue
Todo listo en Valdebebas
Toda la atención en la Ciudad Deportiva de Real Madrid que espera la llegada de Franco Mastantuono para la presentación oficial como nuevo jugador del plantel merengue.
🔥 Le Journal du Real est bien présent à Valdebebas pour la présentation de Franco Mastantuono ! pic.twitter.com/AUpNQTiMQo— Le Journal du Real (@lejournaldureal) August 14, 2025
Mastantuono se hizo la revisión médica
Franco Mastantuono se realizó la revisión médica, y ya se prepara para la firma de su contrato y la presentación oficial en Real Madrid, que se realizará en el Ciudad Deportiva.
🚨 Finaliza el reconocimiento médico de Franco Mastantuono.— Álvaro Esteban (@alvaro_esteban6) August 14, 2025
Ya se dirige a Valdebebas para su presentación.@Blancaremontada pic.twitter.com/10IHlDwBIa
Cuándo debutaría Mastantuono en Real Madrid
Real Madrid debutará oficialmente en la temporada el próximo martes, en el Bernabéu y frente a Osasuna, por la primera fecha de la liga de España. No se descarta que Mastantuono esté entre los convocados para ese partido, y en ese caso podrá debutar en el conjunto merengue.
La expectativa por la joya que dejó River
El interés de Real Madrid en Mastantuono es proporcional a la inversión realizada: 45 millones de euros. Eso convirtió a la operación en el traspaso más oneroso de la historia del fútbol argentino. La expectativa es máxima, tanto por el contexto del fichaje como por el perfil del zurdo: desequilibrio individual, capacidad de conducción y llegada al gol, como mostró en River. Está en el podio de debutantes más jóvenes en la historia del conjunto millonario y se estrenó en la selección argentina mayor antes de cumplir los 18 años.
La espera en familia en la capital española
Mastantuono se encuentra desde el 2 de agosto en Madrid en familia, instalado en un hotel cercano al estadio Santiago Bernabéu. Aunque no podía ingresar a Valdebebas ni compartir sesiones con el plantel, sí realizaba rutinas de entrenamiento personalizadas y un riguroso plan alimentario diseñado por el cuerpo técnico que encabeza el DT Xabi Alonso, según detalló el diario español Marca, que lo comparó con otro argentino y riverplatense: Alfredo Di Stéfano.
Por qué Mastantuono firmará hoy el contrato con Real Madrid
Que la presentación de Mastantuono sea hoy no es aletatorio: coincide con su cumpleaños número 18, edad que permite destrabar su situación contractual y habilita su incorporación definitiva al club, según los reglamentos de FIFA. Si bien el jugador dejó River tras el Mundial de Clubes, hace un mes, no podía participar en los entrenamientos del equipo ni ingresar a las instalaciones del club español, por ser menor de edad.
Bienvenidos a la presentación de Franco Mastantuono en Real Madrid
Este jueves, Franco Mastantuono está cumpliendo 18 años y será presentado oficialmente en Real Madrid, en un acto que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas desde las 8 (hora de Argentina); tendrá contrato hasta junio de 2031.
