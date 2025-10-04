Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Villarreal, por la liga española

Real Madrid recibe este sábado desde las 16 a Villarreal, en la octava jornada de la liga española. El argentino Franco Mastantuono vuelve a aparecer entre los titulares, consolidando su lugar en el equipo de Xabi Alonso. Por otro lado, el uruguayo Federico Valverde reaparecer en el equipo como capitán y de lateral derecho, tras sus declaraciones en la semana que luego el propio entrenador tuvo que responder, generando un clima de tensión.

A los 21 minutos del primer tiempo, el exRiver tuvo una ocasión inmejorable para convertir, después de que todo Real Madrid presionara sobre la salida del Submarino Amarillo. Así fue como Kylian Mbappé se apoderó de la pelota sobre la izquierda y tiró el centro rasante atrás para la llegada de Mastantuono, que remató potente desde el corazón del área grande. Parecía un gol cantado, pero la pelota impactó en la rodilla del defensor portugués Renato Veiga y se desvió bien arriba del travesaño.

Y en la jugada siguiente, el argentino intentó el remate directo al arco, pero la pelota se elevó demasiado. La expresión de lamento de Mastantuono lo dijo todo, con el marcador 0 a 0.

¡ERA GOL CANTADO! Mastantuono recibió el pase atrás de Mbappé y la defensa de Villarreal le negó el 1-0 al argentino.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zFsFrLGKaM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Ya desde los primeros minutos, Mastantuono se mostró muy activo de punta, sobre la derecha, juntando pases con el uruguayo Valverde. Se mostró como una opción ofensiva permanente para inquietar para Villarreal, que rara vez pudo incomodar al arquero belga Courtois. Siempre recostado en ese sector, exhibió pinceladas de jerarquía para dominar el balón y distribuirlo con criterio, siempre buscando la descarga más lógica.

Franco Mastantuono, en acción en Real Madrid vs. Villarreal Manu Fernandez� - AP�

De todas maneras, en plena supremacía territorial, Real Madrid se encontró con una desagradable sorpresa a los 40 minutos del primer tiempo, cuando tras un pase largo, Tani Oluwaseyi enfiló derecho hacia el primer gol de Villarreal, flanqueado en la marca por Militão y Huijsen, pero el canadiense se vio bloqueado de manera magistral por Courtois -que parecía casi vencido- y no pudo abrir el marcador. Lo que hubiese sido una injusticia, según el desarrollo que se venía dando hasta el momento.

De todas maneras, Mastantuono tendría una chance más de gol antes del final del primer tiempo: estiró el control de la pelota, yendo de la derecha hacia el medio, y su remate sobre el área rozó el palo izquierdo del arquero Arnau Tenas. De inmediato, el lado oscuro de su primera etapa: estiró un brazo de manera temeraria y se ganó la tarjeta amarilla tras un foul a Sergi Cardona. Así concluyeron los primeros 45 minutos.

¡¡GOLPEARON LOS MERENGUES!! Vinicius armó una buena jugada, definió al primer palo y la pelota se desvió para el 1-0 de Real Madrid vs. Villarreal en la primera jugada de peligro del ST.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9y1ndJw9kx — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

El arranque de la segunda mitad fue eléctrico. Un disparo de Vinicius encontró un roce cómplice, ideal para abrir el marcador. En una noche sin demasiadas luces, una cuota de fortuna nunca está de más. Real Madrid se puso 1 a 0 a los dos minutos.

Mientras tanto, Mastantuono seguía intentetando, a veces con clase, otras tantas en situaciones que no prospreraron. Hay algo claro: el joven crack nunca se esconde, más allá de que no siempre le salen las cosas.