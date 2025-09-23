Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid en su partido ante Levante por la liga española

Franco Mastantuono sigue despertando el interés y expectativas, ante un nuevo partido como titular en Real Madrid, por tercera vez consecutiva. Con apenas 18 años y en un presente que lo proyecta como una de las grandes joyas del fútbol mundial, el argentino juega como titular ante Levante, por la sexta fecha de la Liga de España, en el estadio Ciutat de València. Y en el primer tiempo, finalmente llegó su primer gol con la camiseta blanca.

Los merengues salieron a la cancha con una camiseta especial. Por el Día Internacional del lenguaje de señas, los jugadores lucen sobre el dorsal tradicional el número acompañado por su equivalente en lengua de señas, representado con símbolos de manos. Los locales también siguieron la misma acción, incluso el himno del equipo fue interpretado en lenguaje de señas por un profesional cuando los equipos salieron a la cancha.

El partido comenzó con una advertencia clara. Apenas a los tres minutos, Levante tuvo la primera llegada profunda: un desborde preciso del camerunés Etta Eyong por la derecha derivó en un pase atrás que encontró a Iván Romero solo dentro del área. Pero la pelota, pasada y traicionera por las irregularidades del césped, le impidió definir con precisión.

En una cancha que mostró imperfecciones desde el inicio —con una circulación irregular y tramos donde la pelota se frenaba—, Real Madrid optó por una línea de tres con Álex Carreras, Dean Huijsen y Marco Asensio, mientras que Fran García se sumó al medio como lateral adelantado. El esquema dejó espacios amplios a espaldas de los carrileros, que el conjunto local supo explotar en los primeros minutos.

Pero a los ocho llegó la réplica, y con el sello de la joya argentina. Franco Mastantuono apareció en la puerta del área para recibir un pase atrás de Kylian Mbappé —con el que cada partido forma una sociedad más fuerte—, controló con zurda y remató cruzado, bajo, apenas desviado del palo izquierdo de Mathew Ryan. Fue la primera insinuación seria de Real Madrid y el primer aviso de un juvenil que no se esconde.

¡PASÓ CERCA, MASTAN! El argentino tiró a colocar y por muy poco no fue gol ante Levante.



A los 20 minutos, la escena volvió a poner a Mastantuono en el centro. Esta vez fue tras un remate potente de Vini desde afuera del área que Ryan desvió con esfuerzo hacia su izquierda. El rebote le quedó al argentino, que llegó lanzado y, casi encontrándose de golpe con la pelota, no logró acomodarse: le salió un disparo directo al travesaño, con el arco vacío. Mastantuono, consciente de que fue una chance inmejorable, no lo podía creer. Pero también dejó otra señal: está donde tiene que estar.

¡NO SE PUEDE CREER COMO ESTO NO FUE EL PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN EL REAL MADRID!



La presión alta de Real Madrid tuvo premio a los 28 minutos, cuando el equipo asfixió la salida rival y recuperó en campo contrario. Federico Valverde, capitán del equipo, abrió rápido para Vinícius, que se inventó un gol de crack: con la parte externa del pie, en un gesto técnico exquisito, colocó la pelota en el segundo palo. Mathew Ryan quedó inmóvil, apenas siguió con la mirada un disparo que salió perfecto, curvado, inatajable.

¡QUE GOLAZO DE VINICIUS! Definición TOP del brasileño para el 1-0' del Real Madrid ante Levante.



El envión contagió a Mastantuono, que volvió a probar suerte poco después. Esta vez buscó sorprender con un zurdazo al primer palo, tras una descarga en la frontal. El remate pasó otra vez cerca, alimentando su ansiedad por convertir el primer gol con la camiseta blanca. La pelota parece negarle esa alegría, que llegaría finalmente.

¡QUIERE SU GOL! Otro aviso de Mastantuono ante Levante...



A los 38 minutos llegó el momento que Mastantuono venía buscando desde que pisó la cancha. Recibió abierto sobre la derecha de Vinicius, encaró con decisión al marcador y, contra todo pronóstico, eligió definir con su pierna menos hábil. El derechazo salió seco, directo al primer palo, y se clavó en el ángulo con una precisión quirúrgica. Imposible para el arquero, que apenas alcanzó a verla cuando la pelota ya había inflado la red.

El juvenil argentino, con apenas 18 años, firmó así su primer gol con la camiseta de Real Madrid y estiró la ventaja a 2-0, en una noche que quedará marcada en su carrera.