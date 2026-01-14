Franco Mastantuono es titular y anotó un gol en Real Madrid, que se cae con Albacete por la Copa Del Rey

Franco Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid luego de casi un mes y marcó el gol del empate parcial ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. Además, en el minuto 31 de la segunda etapa, se fue reemplazado.

El partido, que se juega en el estadio de Albacete, marca el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador, reemplazante de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona.

Las ausencias de los jugadores ofensivos Kylian Mbappé, Rodrygo, Brahim Díaz y Jude Bellingham le da la posibilidad al volante argentino de ser titular frente al cuadro que milita en la segunda categoría. La última aparición del exatacante de River entre los once iniciales fue el 17 de diciembre, ante Talavera, por esta misma competencia. Luego Mastantuono estuvo cuatro partidos en el banco de suplentes, siempre ingresando, salvo contra Sevilla por la liga. Desde su llegada a Real Madrid Mastantuono jugó 17 partidos, siete como titular, y marcó un gol, contra Levante, el 23 de septiembre, por la sexta fecha de LaLiga.

Franco Mastantuono es titular en Real Madrid e hizo el gol del empate Jose Breton - AP

Arbeloa dispuso una alineación con mayoría de habitualmente suplentes: Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Fran García; Federico Valverde, Jorge Cestero y Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García y Vinícius Júnior.

El futbolista argentino comenzó el partido en la misma posición en la que jugaba con Alonso, como extremo por la derecha. Los primeros minutos le costó mucho a Real Madrid poder armar juego con un rival que se replegó en el fondo.

Y en un duelo en el que había poca situaciones claras, Albacete dio la sorpresa a los 42 minutos. Tras un córner desde la derecha por parte de José Carlos Lazo, la pelota fue al primer palo. Allí estaba Javi Villar, que se elevó y ganó en las alturas para poner el 1 a 0 de cabeza. Justamente fue Franco Mastantuono quien perdió la marca del autor del gol del local.

Sin embargo, pudo redimir su error un rato después. En el minuto 47, tras un córner, el argentino se quedó con el rebote del arquero de Albacete, que tapó una pelota espectacular. Mastantuono se estiró y la empujó de zurda para poner el 1 a 1.

👀 Franco Mastantuono signe le premier but de l’ère Arbeloa ✅⭐️ et égalise à 1–1. pic.twitter.com/QnT2imE11r — 🔥 Fulgino 🔥 (@FulgenceLi95837) January 14, 2026

Su celebración fue un grito de desahogo. De ese modo, el partido llegó al final de la primera parte. Fue el segundo gol de Mastantuono en Real Madrid en 18 partidos y en su octava presencia como titular.

Para el inicio de la segunda etapa, el argentino se mostró activo y movedizo en el ataque. A los 18, obligó a que le cometan una infracción al borde del área. Se hizo cargo del tiro libre, pero el disparo pegó en la barrera.

Finalmente, a los 31, se fue reemplazado y en su lugar entró César Palacios. El ex River redondeó un buen partido, teniendo en cuenta que regresó al gol tras casi cuatro meses. El próximo fin de semana tendrá otra posibilidad de estar entre los titulares. Por la liga española, Real Madrid juega ante Levante por la fecha 20. Además, el próximo martes, el equipo de Madrid recibe a Mónaco en el Bernabéu por la sétima jornada de la etapa de grupos de la Champions League.

Pero a los 37, Albaxcete volvió a sorprender al equipo de la Casa Blanca. Un centro de Agus Medina fue cabeceado por Raúl Asencio. Como no pudo rechazarla, Gonzalo García buscó despejarla de la misma forma, pero la pelota le quedó a Jefté Betancor que le rompió las manos a Lunyn para poner el 2 a 1.

Pero Real Madrid le tiró el peso de su historia y su jerarquía a Albacete y a los 45, llegó al 2 a 2. Gonzalo García extendió su racha goleadora con