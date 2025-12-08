Franco Mastantuono sigue sin jugar, pero “recupera la forma”, según el cuestionado DT de Real Madrid, Xabi Alonso

Mientras Real Madrid vive días muy agitados en el vestuario tras perder 2-0 de local ante Celta de Vigo, persigue a Barcelona en el campeonato español (disputadas 16 fechas, el equipo catalán tiene 40 puntos, cuatro más que los merengues) y el próximo miércoles recibirá a Manchester City por la Champions League, en el estadio Bernabéu y en el mundo del fútbol argentino se preguntan qué ocurre con Franco Mastantuono, que no actúa desde el 1° de noviembre, en un 4-0 a Valencia.

Desde entonces, el exjugador de River se pasó más tiempo haciendo fisioterapia que dentro del campo de juego, un contraste con la activa participación, como extremo por la derecha, que tuvo en el comienzo de la temporada, con la confianza del DT Xabi Alonso. Este domingo, en la inesperada derrota de Real Madrid ante Celta, Mastantuono fue al banco de los suplentes por tercer partido consecutivo y, otra vez, no ingresó.

Xabi Alonso dándole indicaciones a Mastantuono, en el partido entre Real Madrid y Osasuna, el 19 de agosto pasado Manu Fernandez - AP

“Era un dolor que venía sintiendo desde el segundo partido con River en el Mundial de Clubes. Llegó un momento en el que lo mejor era frenar para recuperarme y estar al 100 por ciento. Este club lo exige”, expresó Mastantuono semanas atrás, en una entrevista con El Larguero. La dificultad física a la que se refirió el zurdo de Azul es la pubalgia, una lesión siempre muy traicionera.

Hasta la lesión, Mastantuono disputó 12 (nueve titularidades) de los 19 partidos que llevaba el Madrid. Fueron 689 minutos, con un gol (Levante) y sin asistencias. Era el 12° jugador del plantel en cantidad de minutos. Pero todo se alteró.

El 23 de septiembre pasado, Mastantuono celebrando su primer y único gol en Real Madrid, ante Levante, por la liga Europa Press Sports - Europa Press

“Franco está recuperando la forma. Todavía, después de la pubalgia, tiene que trabajar y entrenar más. Está mejorando, está más cerca de poder jugar, está entrando en las convocatorias, es decir que lo tenemos disponible”, expresó Alonso, que está recibiendo críticas por la performance del equipo. Es más, hay versiones que indican que su futuro como conductor del Madrid está cerca de finalizar y ya se oyen potenciales reemplazantes (Zinedine Zidane sería la primera opción; la otra sería Jürgen Klopp).

Según el diario Marca, tras la derrota ante Celta, “Florentino Pérez y sus asesores se reunieron en un gabinete de crisis que duró hasta altas horas de la noche. Sobre la mesa, varios puntos, como la falta de fútbol del equipo, que se hizo más evidente que nunca ante un Celta que dominó a su antojo al Madrid en pleno Bernabéu, sin olvidar la plaga de lesiones” que afecta al equipo.

Xabi Alonso sobre Mastantuono

"ESTÁ MEJORANDO, CADA VEZ ESTÁ MÁS CERCA DE PODER JUGAR", Xabi Alonso habló sobre la situación actual de Franco Mastantuono, que volvió a ir al banco pero no ingresó en Real Madrid. pic.twitter.com/RZh4oPtVUY — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

“Hay que intentar pasar página lo más rápido posible (...) Queda muchísima Liga. El miércoles tenemos el partido de Champions contra el City para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca”, dijo Alonso. Con Real Madrid ganando sólo uno de sus últimos cinco partidos de La Liga, Alonso fue objeto de escrutinio por su supuesta mala relación con los jugadores, el sistema de juego y las decisiones tácticas, mientras que las lesiones también fueron un dolor de cabeza. Dentro de ese espinoso panorama también está Mastantuono.