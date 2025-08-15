Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento con el Real Madrid y destacó el ritmo y la calidad de sus compañeros

Franco Mastantuono está viviendo días emocionantes. El jueves firmó su contrato con el Real Madrid, el mismo día que cumplió 18 años, y este viernes vivió su primer entrenamiento como jugador blanco. El juvenil argentino se sumó a la práctica bajo las órdenes de Xabi Alonso y contó sus sensaciones: “Fue un día muy intenso, con calor, pero lo disfruté mucho”, expresó. También destacó el nivel de sus nuevos compañeros y el recibimiento del entrenador Xabi Alonso. Su adaptación a la exigencia europea ya comenzó.

Tras una transferencia récord que lo alejó tempranamente de River, Mastantuono comenzó una nueva etapa en su carrera. El mediocampista ofensivo se entrenó en Valdebebas, predio del equipo blanco. Fue su primer contacto con un plantel repleto de figuras —como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, entre otros— y el inicio formal de su recorrido por uno de los clubes más exigentes del mundo.

Luego del entrenamiento, el jugador brindó una breve declaración al canal oficial del club. “Estoy muy contento, fue mi primer entrenamiento y el grupo me recibió muy bien”, señaló. Consultado sobre lo que más lo sorprendió, no dudó: “La calidad de mis compañeros, la velocidad… creo que es un ritmo muy alto, que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar”.

Franco Mastantuono destacó el impacto por la intensidad y su gratitud por la bienvenida de Xabi Alonso y el plantel. RealMadrid.com

También se refirió al primer contacto con el entrenador español, campeón del mundo como jugador. “Muy bien, me recibió, me dio la bienvenida y luego nos pusimos a entrenar. Creo que salió un gran entrenamiento”, afirmó. Y completó con palabras de gratitud hacia sus nuevos compañeros: “Conocí grandes personas que me recibieron muy bien, así que estoy muy contento. Ojalá sean muchos días como este”.

La práctica formó parte de la preparación final del equipo de cara al debut en la liga española, previsto para el próximo martes a las 16 (hora argentina) frente al Osasuna. Con tres entrenamientos aun por delante, Mastantuono peleará por entrar en la lista de convocados y, quizás, tener su debut oficial.

El juvenil argentino firmó contrato hasta 2031 y fue inscripto inicialmente con ficha del Castilla, el equipo filial. Utilizará el número 30, el mismo que llevó en el millonario y que remite a un antecedente ilustre: fue el dorsal que usó Lionel Messi en sus primeros pasos en la primera división del Barcelona. En la liga española, los dorsales superiores al 25 se asignan exclusivamente a jugadores del segundo equipo o a canteranos, según lo establece el reglamento.

Durante su presentación oficial, Mastantuono se mostró sereno y agradecido: “Estoy muy feliz de estar en el club más grande del mundo”, expresó.

Franco Mastantuono durante uno de los ejercicios realizados en el entrenamiento. RealMadrid.com

En los días previos, Mastantuono se había entrenado en doble turno por su cuenta (por reglamento de FIFA no podía incorporarse al plantel profesional hasta que cumpliera los 18 años), realizó los estudios médicos y comenzó a trabajar con un plan nutricional personalizado. El Real Madrid suma así una nueva promesa sudamericana a su proyecto deportivo. Para Franco Mastantuono, cada paso de esta primera semana ya forma parte de un proceso de adaptación que se espera paulatino pero firme.