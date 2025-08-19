Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid

Difícilmente los hinchas de Real Madrid hayan visto varios partidos completos en River de Franco Mastantuono, cuya carrera en primera división tampoco es tan extensa como para que tengan un conocimiento profundo de sus condiciones. En la actualidad, muchos juicios y opiniones se forman a partir del consumo del videoclip, un formato propicio para las pinceladas de zurda del juvenil de Azul, con el golazo de tiro libre a Boca como punto descollante. Y con tan poco -aun siendo valioso-, Mastantuono generó un magnetismo impactante en todo Real Madrid -hinchas, compañeros, entrenador- durante los 28 minutos -incluidos los cinco adicionados- que duró su debut oficial en la victoria 1-0 sobre Osasuna, por la primera fecha de la Liga de España.

Cinco días después de su presentación oficial, algo que solo se demoró porque debía cumplir 18 años, el ex-River ya sedujo con una impronta inversa a la que podía esperarse por su condición de adolescente. A cambio del desparpajo o el aire desinhibido propios de alguien de corta edad, Mastantuono sorprendió por su aplomo y, para ponerlo en la jerga española, por su “cabeza bien amoblada”. Un joven que parece haber vivido más experiencias de las que realmente acumula.

El repleto Santiago Bernabéu estuvo pendiente de Mastantuono antes de que a los 22 minutos del segundo tiempo reemplazara a Brahim Díaz. Se respiraba un ambiente especial. Ya al final del primer tiempo, cuando los jugadores se iban al descanso, las cámaras del circuito interno del club siguieron los pasos del pibe. Se empezaba a palpitar su debut, ya que el entrenador Xabi Alonso había adelantado que seguramente tendría minutos.

Cuando a los 8 minutos de la segunda empezó a hacer los movimientos de calentamiento, desde las tribunas se cantó “¡Franco, Franco!“. Y la ovación fue más estentórea en el instante que ingresó. Real Madrid volvía a contar con un argentino de nacimiento después de 11 años, desde la salida de Ángel Di María, período en el que tuvo algunos partidos Nicolás Paz, nacido en Tenerife, pero con pasaporte argentino por su padre (el exfutbolista Pablo Paz) y ya convocado a las selecciones juvenil y mayor.

Desde que puso un pie en el campo de juego, Mastantuono se transformó en el tercer extranjero entre los más jóvenes en debutar en Real Madrid. Con 18 años y cinco días quedó detrás del noruego Martín Odegaard (16 años y 157 días) y del camerunés Samuel Eto’o (17 y 270).

Sus intervenciones hicieron recordar inmediatamente al jugador que asomó en River, fue muy reconocible. Ubicado sobre la derecha, con su habitual tendencia a buscar hacia adentro, se mostró para pedir la pelota, se asoció en el pase, cambió el ritmo, pisó el área. Nada de miedo escénico ni de tomarse unos minutos para entrar en confianza y animarse. Desde la derecha ejecutó un córner con la comba y la caída justas para un cabezazo de Aurélien Tchouméni que se fue por arriba del travesaño. De haber sido gol, se podría haber anotado su primera asistencia, más allá del debate sobre si un córner puede entenderse o no como un pase-gol.

Los principales medios madrileños (El País, Marca, As) que hacían un cobertura en vivo del partido coincidían en destacar en los titulares de sus portales: “Debuta Mastantuono”; “Mastantuono ya deslumbra”; “Casi marca Tchouaméni a pase de Mastantuono”.

Cerca del final, se anticipó a un defensor dentro del área para recibir un pase de Gonzalo García, pero quedó en un ángulo muy cerrado para sacar un zurdazo que controló el arquero. La formalidad que muestra fuera de la cancha transmuta en atrevimiento cuando le llega la pelota a los pies: intentó un caño y un giro con control.

Dentro un Real Madrid futbolísticamente apagado, de mucho pase y poca profundidad, que necesitó de un penal de Kylian Mbappé para ganar, la presentación de Mastantuono se puede calificar como buena, auspiciosa. Su rendimiento seguramente lo hará merecedor de más oportunidades, y no habría que sorprenderse si pronto es como titular. Sobre la derecha puede quitarle el puesto de Brahim Díaz, que no es un indiscutido y este martes no influyó en el juego. Y otro aspecto que puede favorecer a Mastantuono es lo relegado que por ahora está el brasileño Rodrygo en la consideración de Alonso. Contra Osasuna, el delantero que fue decisivo en un par de Champions League no salió del banco de suplentes, mientras en el mercado hay rumores sobre una posible transferencia.

“¿Tiene pinta, no?“, se jactó Xabi Alonso cuando lo consultaron sobre si lo había sorprendido lo desenvuelto que se mostró Mastantuono. El entrenador también observa algo especial en el juvenil, que solo tuvo cuatro prácticas con sus nuevos compañeros: ”No le pesó la camiseta. Agitó el juego, trajo buena energía. Ya sabía lo que podía aportar, tuvo buenos minutos. Franco tenía muchas ganas y a veces lo anímico y emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto, su debut es una buena noticia".

Otra palabra autorizada en Real Madrid es Dani Carvajal, uno de los capitanes, que está temporada regresa tras una larga recuperación por una rotura de ligamentos en una rodilla. “Franco tiene mucha personalidad, quiere la pelota, ya lo mostró en los entrenamientos. Nos va a aportar muchas cosas. Es muy pronto para hacer una valoración, pero saltar con 18 años al Bernabéu e intentar una ruleta y tirar un caño demuestra la personalidad que tiene. Necesita tiempo, no le metamos tanta presión desde el primer día. Nos sirve para complementar el plantel", expresó el lateral derecho.

Pasó satisfactoriamente la prueba del debut. Sin demagogia ni poses para la tribuna estableció una conexión especial con todo Real Madrid. Ya le hicieron un lugar y él lo empezó a ocupar con las convicciones que lo llevaron a aceptar este enorme desafío.

