Barcelona ganó el clásico, sumó una estrella, igualó la estadística y es un equipo de época con La Masía como bandera

No fue vencer en un clásico: superar a Real Madrid significó ganar la Liga. Por primera vez en la historia, el partido más emblemático del fútbol español sentenció un campeonato. Barcelona lo hizo. Estilo, paciencia, clase, ritmo... virtudes con las que arrolló a un rival en ruinas y también las razones para una celebración que quedará grabada para siempre en el remozado Camp Nou. Una jornada de fiesta, un premio a un recorrido aplastante.

El triunfo por 2 a 0 coronó a los blaugranas por 29na oportunidad en la Liga, pero también posibilitó que el historial quede emparejado: 106 victorias por club y 52 empates. Las emociones se multiplicaron antes, durante y después del juego, con escenas que resaltaron la calidez y el espíritu de conjunto, familia, en momentos delicados. El Barça entendió que tenía la oportunidad de firmar un acto trascendental y no lo dejó pasar.

Ferran Torres deja sin posibilidades a Thibaut Courtois y sella el triunfo 2-0 de Barcelona sobre Real Madrid: un triunfo que valió un título JOSEP LAGO - AFP

La segunda Liga bajo el mando de Hansi Flick se empezó a sellar con un tiro libre espléndido que ejecutó Marcus Rashford y se cerró con una definición perfecta de Ferrán Torres, tras una acción colectiva calibrada. Nueve minutos, entre los nueve y 18 del primer tiempo, necesitó Barcelona para adueñarse del resultado, del derby, del juego, de las emociones y encender la fiesta.

La estocada del británico, por el que el club no inició gestiones para pagar 30 millones de euros a Manchester United para quedarse con el pase, derrumbó la escasa idea que presentó Real Madrid; el movimiento coral y la punzada del atacante que siempre corrió detrás del polaco Robert Lewandowski en la preferencia del entrenador sepultó el atisbo de reacción de los madridistas.

Hans-Dieter Flick, el técnico bicampeón, y el reconocimiento del plantel de Barcelona; en la previa del partido el entrenador recibió la noticia de la muerte de su padre JOSEP LAGO - AFP

El quinto título del ciclo Flick reafirma los procesos y desarrollos en La Masía, la fábrica de talentos que nutre futbolísticamente al primer equipo y que es una marca registrada mundial. Es la imposición de un estilo de juego, pero también una filosofía para encarar los mercados de pases.

El club recuperó autoestima e identidad con el DT que llegó para reemplazar en 2024 a Xavi Hernández, un indiscutido cuya estrella se apagó y la salida que generó controversias se fue quedando en el olvido por las campañas del alemán, de 61 años, que en la previa al duelo con Real Madrid recibió la noticia de la muerte de su padre. “Nunca olvidaré este momento, este día. Fue un día duro, mi padre falleció, pero aquí el equipo estuvo fantástico y estoy encantado. Lo han dado todo”, declaró el entrenador, apenas terminó el clásico, en Movistar.

Marcus Rashford, con un tiro libre, abrió el marcador para Barcelona; el británico celebra con los suplentes y desata un carnaval en el Camp Nou JOSEP LAGO - AFP

Las luces se las lleva Lamine Yamal, aunque la gran estrella no estuvo en el campo por lesión. De 18 años, el apuro por ser el mejor de todo se atropella con una fuerte personalidad que lo exhibe siempre en el centro mediático. Es la cabeza de una lista que integran Fermín López, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Alejandro Baldé, Eric García, Marc Bernal, Marc Casadó...

Podría incluirse el uruguayo Ronald Araujo, el capitán que levantó el trofeo, el líder que rompió el silencio a comienzo de año para revelar que sufrió ansiedad y depresión durante un año y medio, y que tras un descanso volvió a jugar en abril pasado. Una cantera que moldeó a Lionel Messi, que no se olvidó del club a pesar de que desde 2021 dejó de vestirse de blaugrana: “Campeones y Visca Barça”, el mensaje que sumó en redes sociales el rosarino, desde Miami.

La story de Lionel Messi en Instagram por el título de Barcelona Instagram

Barcelona logró ganar, después de ser campeón. Mantuvo la guardia alta y Flick fue estricto cuando observó que el grupo se aflojaba. “El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos, porque los egos matan al éxito del equipo”, apuntó. La contundencia que logró en las áreas fue un punto alto en la campaña.

El arquero Joan García, exEspanyol, fue un factor determinante: 20 goles recibidos en 29 partidos; 15 partidos sin recibir tantos, muestran la consistencia. En la otra área, Lamine Yamal y Ferrán Torres, con 16 festejos, lideran la lista de celebraciones, con Lewandowski (13), Raphinha (11), Rashford (9)... Una muestra de que los goles se dibujan entre varios, dándole variedades al director técnico y sorpresa a la ofensiva, que acumula 91 tantos.

El resumen del triunfo de Barcelona sobre Real Madrid

En octubre de 2025, Real Madrid se impuso en el derby en el Santiago Bernabéu y logró una distancia de cinco puntos. Desde entonces, Barcelona encadenó un invicto de 23 partidos sobre 25 en la Liga: solamente Girona y Real Sociedad se quedaron con los tres puntos. El vuelo de los catalanes contrastó con la rodada de los madrileños, que en las últimas jornadas se quebró internamente.

Real Madrid llegó al clásico envuelto en múltiples crisis: la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouameni, la erupción de un escenario volcánico. Una multa de media millón de euros para los dos y el uruguayo lastimado –traumatismo craneoencefálico- sin poder integrar la lista de concentrados; tampoco estuvieron los lesionados Kylian Mbappé, Arda Güller, Mendy, Rodrygo y Militao. Otros nombres de recorrido en el club como Dani Ceballos y Dani Caravajal, descontentos con el DT Álvaro Arbeloa, el interino que reemplazó a Xavi Alonso y cuya fecha de vencimiento será en tres fechas.

Todos unidos: jugadores, cuerpo técnico, staff del club y público... en la celebración de la 29na estrella de Liga de Barcelona JOSEP LAGO - AFP

La fiesta no se detuvo en el Camp Nou, donde las celebridades del espectáculo no se perdieron la oportunidad de lucirse en el palco. El título borró la frustración de la Champions League y de la Copa del Rey, aunque Barcelona volverá por ellos para engalanar sus vitrinas como en los años en que Messi&Co. dominaban el planeta fútbol. Pero para fijar esos objetivos hay que esperar al regreso del Mundial, hasta entonces tiene un par de metas antes de finalizar la actual temporada: los 100 puntos y los 100 goles.