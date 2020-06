Frank Fabra lleva cuatro años y medio en Boca y quiere retirarse con la camiseta azul y oro. Fuente: AFP

Los viernes se transformaron en una jornada de entretenimiento para los hinchas de Boca, ya que se entrevistan con los protagonistas de su club. Esta vez, el que se sentó frente a la cámara es un personaje que irradia simpatía con su soltura colombiana: Frank Yusty Fabra. Claro que, ante los simpatizantes, su condición de jugador se impone a cualquier característica de su personalidad, pero su estilo de lateral izquierdo y su carácter se combinan para ganarse el afecto de las tribunas de la Bombonera. "Siento el cariño de mis compañeros y de los hinchas. La gente me ha dado un cariño inmenso, más que el que esperaba", destacó Fabra en la charla por YouTube.

Ya es definitivamente un hombre de la casa. Y eso refiere también a que el país ya lo adoptó: el defensor está desde hace cuatro años y medio en la institución azul y oro, lo que le permitió acceder a la nacionalidad argentina. De hecho, su adaptación fue tema de una de las primeras consultas: "La costumbre que más adopté es el mate, me gusta mucho tomarlo y compartirlo con mis compañeros mientras charlamos. Y también, de vez en cuando, comer un asado".

El 7 de marzo, la noche del título de campeón de la Superliga obtenido en una carrera mano a mano con River, Frank fue uno de los principales protagonistas de los festejos por el baile típico de su tierra que contagió a sus compañeros. Pero aclaró que él no tomó las riendas musicales: "Lo maneja Wanchope [Ábila]. Siempre toma el rol de DJ y trata de entender los momentos. Por ejemplo, a los colombianos nos gustan mucho la salsa y el reggaetón", contó. Un jugador de perfil serio que aquella noche desató su locura y generó cargadas es Carlos Izquierdoz: "Cali mostró la alegría que nos invadía en ese momento. Es importante estar alegre. Fue muy bonito que uno de los referentes se copara de esa manera", afirmó entre risas Fabra.

Para que tuviera constantemente una sonrisa desde enero fue importante el cambio dirigencial de diciembre: la victoria de Jorge Amor Ameal en las urnas derivó en que Juan Román Riquelme se transformara en, además de vicepresidente segundo, la cabeza del Consejo de Fútbol y en que designara como director técnico a Miguel Ángel Russo, que convivió con compatriotas de Fabra en su paso por Millonarios, de Bogotá. Riquelme y Russo iniciaron el resurgimiento del defensor, que durante el año y medio previo vivió sus peores momentos, especialmente en el ánimo. Se consideraba titular hasta que diez días antes del Mundial de Rusia sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que le hizo perderse todo lo que se jugó en la segunda mitad de 2018.

Incluso, tardó más en regresar oficialmente a las canchas: Gustavo Alfaro, que pasó a ser el entrenador de Boca tras la derrota en Madrid por la Copa Libertadores, lo utilizó en partidos por los puntos recién en abril de 2019, porque entendía que aquella lesión era compleja de recuperar y prefería no arriesgar al colombiano hasta verlo al cien por ciento. Otro motivo fue el notorio aumento de peso de Fabra debido a la inactividad. Y así, el lateral nunca encontró confianza para recuperar la titularidad: jugó 14 encuentros desde el comienzo sobre los 50 que abarcó ese ciclo. Riquelme consideraba que el colombiano era un jugador por recuperar: él, que tan buena sociedad formaba en su época de jugador con el lateral izquierdo Clemente Rodríguez, tenía en mente que el estilo dinámico y técnico de Fabra sería fundamental para aportar más ritmo a la idea ofensiva ya acordada con el DT.

De hecho, no sorprende la revelación que el defensor hizo ante la consulta de los hinchas acerca de sus preferidos: los principales son brasileños. "Mi ídolo de chico siempre fue Ronaldo, El Fenómeno. Miraba siempre sus partidos y trataba de imitarlo. Mi referente y el mejor actualmente en mi puesto es Marcelo [Real Madrid]. Me encantan su forma de jugar, su técnica y su forma de pasar al ataque". También mira mucho al escocés Andrew Robertson (Liverpool) y el español Jordi Alba (Barcelona).

Ese estilo de lateral que Fabra consume para perfeccionarse se evidencia en cada actuación. Pero en 2019 había que levantarle la moral al número 18. Y ahí fue Riquelme, cara a cara. "Tuve una gran conversación con Román. Me dijo que estar en este equipo debería ser motivo suficiente de felicidad. Desde entonces, no paré de mostrar un buen semblante y estar alegre. Así comienzan las buenas cosas", había comentado Fabra para LA NACION pocas horas luego de la consagración.

También para con Russo fue elogioso: "El profe es un hombre serio, pero que permite reír y charlar. Eso es motivante y da otra confianza, que se nota en la cancha", describió. Pero frente a los simpatizantes se atrevió a mencionar a otro entrenador como el que más lo marcó en su carrera: "Sin dudas, fue [José] Pekerman el que más confianza me dio".

Los números marcan su buena actualidad. Protagonizó ocho partidos de la decena que lleva Russo en su segundo ciclo en Boca y realizó tres asistencias: a Eduardo Salvio contra Independiente Medellín, en una noche de Copa Libertadores en la que fue figura (3-0), y a "Pol" Fernández y Ramón Ábila en el 4-0 a Colón en Santa Fe.

"De esta institución me motiva que siempre hay que dar un poquito más, no podés conformarte. Me planteo a futuro ganar más títulos con esta camiseta, y retirarme acá sería muy bonito. Estar en Boca es lo mejor que me ha pasado , como vestir la camiseta de la selección Colombia", finalizó Fabra, el colombiano tan querido por el público xeneize que recuperó su lugar sobre la base de confianza.

