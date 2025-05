Frank Kudelka, el “delantero saltarín” que, como DT, armó un Huracán eléctrico que saca chispas para ser campeón

Frank Darío Kudelka, el padre de la criatura (del equipo de Huracán que sueña con dar la vuelta olímpica en Santiago del Estero el próximo domingo) tiró unos pasos de baile en el vestuario luego de vencer a Independiente por penales en Avellaneda, pero lo suyo suele ser más la imagen sobria, seria. Preferentemente con tono de vestimenta negra u oscura, es uno de los que más se queja desde la línea de cal con los arbitrajes durante los partidos, también interactúa (con algunos excesos) con los bancos de suplentes rivales, pero sobre todo trabaja en cada equipo para que la estructura colectiva prevalezca por encima de cualquier individualidad y no tenga el defecto que él supo reconocerse como futbolista. Y eso es Huracán hoy: un equipo solidario que no para de correr para atacar y defender, con el lema de “la pelota más importante es la próxima”.

Jugará la final del Apertura ante Platense y también se anima a dar pelea en al ámbito internacional, donde marcha firme en la Copa Sudamericana.

Frank Darío Kudelka, con el pizarrón y las flechas: se considera un "obsesivo" como DT; llevó a Huracán a la final del torneo Apertura 2025 y quiere ser campeón Prensa Huracan

Así, más allá de jugar bajo el esquema 4-2-3-1 con futbolistas veloces y fuertes físicamente, una de sus claves se apoya en que es capaz de generar un ataque en diez segundos, sorprendiendo a propios y extraños, y también doblar marcas en cada sector del campo de juego para defender el arco de Galíndez. Los primeros defensores son sus delanteros, sobre todo los que iniciaron ante el Rojo, con el bloque ofensivo compuesto por Walter Mazzantti (el más veloz de todos), Matko Mijevic, Agustín Urzi y Eric Ramírez. Las faltas tácticas a Lomónaco, con agarrones de la camiseta y cortes abajo, no fueron casualidad.

Pero también responden en la misma dirección si ingresan Gabriel Alaniz, Matías Tissera, Rodrigo Cabral o Leonardo Sequeira. Atacan y defienden, luchan por cada pelota como si fuera la última, doblan marcas bajando para recuperar a la altura de los laterales. Y también presionan alto las salidas de los rivales, todo según el contexto. Lo curioso es que Kudelka, en su época de delantero, tenía un perfil... algo distinto.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán, le desvía el penal decisivo a Hidalgo (Independiente); fue el pasaje a la final del Apertura LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Yo jugaba bastante bien; era delantero y metía muchos goles, aunque no me gustaban las patadas. La verdad: era un delantero saltarín. Si algún jugador de los que dirigí me hubiera visto, estaría diciendo: ‘Un momento, ¿cómo es esto? ¿nos pide una cosa y hace lo contrario?’. Debo reconocer que me faltaba un poco de sacrificio”, decía el entrenador en una entrevista con El Gráfico en agosto de 2016.

Tras la clasificación en la cancha de Independiente, Kudelka afirmó sobre su Huracán: “Nos gusta presionar. Y el planteo de Independiente nos vino de perillas para presionar alto, porque es un equipo que sale jugando desde abajo. Independiente nos venía muy bien para implementar esa búsqueda y los fuimos desgastando con el recurso, al punto que el arquero (por Rey) después empezó a dividir la pelota. Siempre implementamos una posible marca en presión. Entre todos hicimos pressing colectivamente, pero cuando Lomónaco lo hacía de forma individual, iba con él Eric Ramírez (también lo hizo Miljevic). Y los fuimos desgastando en eses aspecto".

La velocidad de Mazzantti

Huracán es un equipo con transiciones muy veloces. Tiene un arquero como Hernán Galíndez que ofrece garantías -con atajadas que ganan partidos- y predica con el ejemplo (el agradecimiento a Meza, el arquero suplente, porque “prepararon juntos” los penales), dos centrales fuertes y con buen juego aéreo (Fabio Pereyra y Marco Pellegrino), dos laterales con proyección pero que no por eso se dejan pasar fácil en el fondo (Tomás Guidara y César Ibáñez), también desarrollaron el recurso para los laterales-centro al área; los mencionados atacantes.

El doble 5, dos leones

Lo mejor que tenía el Globo que llegó a pelear el título a fines de 2024 era el tridente que componían sus tres volantes centrales: Federico Fattori (en el eje central) y los chilenos Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría como interiores, colaborando para tener la pelota pero también llegando al área rival. Todos en muy buen nivel y con inteligencia táctica para complementarse. Pero Fattori se fue a Argentinos Juniors, Alarcón a Boca y Echeverría a León de México. ¿Y entonces? Lo que parecía un “problemón”, entre los dirigentes y Kudelka lo transformaron en una “oportunidad”.

Y allí aparecieron Leonel Pérez (jugador de las inferiores, que llegó a Huracán cuando tenía 9 años y había pensado con largar el fútbol), que ahora tiene 20 y mide 1m86. Y Leonardo Gil, un zurdo de 1m76 con experiencia (33 años), destacable tenacidad y buena pegada. Se complementan tan bien que le responden a la columna del equipo como si fueran cuatro futbolistas. Son clave para la presión escalonada y simétrica que respalda todo el equipo: si ellos van como punta de lanza y no logran recuperar, lo consigue el que viene por detrás.

Pérez siempre jugó de volante, primero más como enganche o interior en un sistema 4-3-3, a los costados del 5. Y tiene como referente a Rodrigo Battaglia, exfutbolista del Globo que actualmente está en Boca. Una de sus virtudes es el anticipo ofensivo, como en la jugada que presionó y recuperó ante Cabral en Avellaneda y desembocó en un contraataque de 3 vs. 3 ante Independiente que luego finalizó mal Miljevic.

César Ibáñez, lateral con marca y proyección, recupera la pelota ante Santi López, de Rosario Central Silvio Moriconi - FOTOBAIRES

Gil es un especialista en las ejecuciones de los tiros libres y córners, aporta asistencias pero también es un mediocampista box to box (que va de área a área), que se desenvuelve bien en cualquier contexto. Gil superó los 1000 pases en lo que va del Apertura (1010), con una eficacia en las entregas del 82%, según datos aportados por LPF Data.

Ambos hacen equilibrio en un plantel que en el actual certamen tienen un promedio de 28 años y 218 días. Huracán no tiene un goleador nato, por más que entre Ramírez (5) y Miljevic (5) lideren la tabla de anotaciones en Parque Patricios. Los siguen Mazzantti (3), Tissera (2), César Ibáñez (1), Emanuel Ojeda (1) y Fabio Pereyra (1).

Kudelka analiza su equipo: “Huracán tiene mi impronta de cómo jugar, de lo que entiendo que es jugar en equipo. Estos momentos se viven como finales, más yendo a los penales. Son situaciones altas en emotividad, pero siempre dentro de la tranquilidad que me da nuestro equipo, que verdaderamente está conformado por chicos que están convencidos de la forma de jugar, en cualquier cancha y ante cualquier rival. Siempre con esa mente ganadora que nos hace transitar un medio año muy bueno. Verlos me da tranquilidad”.

Matko Miljevic, uno de los talentos de Huracán: entre Lomónaco y Vera (Independiente) tratan de frenarlo LA NACION/Rodrigo Néspolo

Durante el apertura tuvo una posesión promedio del 50,3%, aunque se adapta también a los rivales. Le gusta presionar pero también salir rápido de contraataque. Ante Independiente, en el último partido, tuvo una posesión del 27% durante un largo tramo del desarrollo. Tiene fórmulas ensayadas de presión en campo rival y contraataques en menos de diez segundos, incluso hasta las formas de finalización: repite mucho las búsquedas para el cabezazo de Mazzantti ingresando por los segundos palos o los remates desde afuera del área de Miljevic (con o sin rebotes previos).

Ante la pérdida de la pelota todos empiezan a correr para recuperarla rápido, incluso están muy atentos a eso luego de un córner a favor, donde por lo general todos sólo piensan en atacar. La cantidad de faltas que generan los delanteros por desequilibrio ofensivo o por la buena utilización del cuerpo para generar justamente esos tiros libres peligrosos que capitaliza con buenos ejecutores y cabeceadores.

El equipo de Kudelka

¿Quiénes acompañan en el cuerpo técnico a Kudelka? Luca Marcogiuseppe (ayudante de campo), Tomás González (segundo ayudante de campo), Mariano Lisanti (preparador físico), Leonardo Cortizo (preparador físico) y Luciano De Lucca (videoanalista).

El Colo Gil ante Andre Carrillo, de Corinthians: el mediocampista también aportó buenas actuaciones en la Copa Sudamericana 2025, donde Huracán también es protagonista Andre Penner - AP

“Le tocó dirigir a Unión, Talleres, Newell’s, ¿en qué momento de su carrera como DT lo agarra esta final con Huracán?“, le preguntaron en la conferencia de prensa posterior a eliminar a Independiente. Y Kudelka respondió: ”En plenitud. Cuando estás en lugares donde uno se siente cómodo y puede trabajar tranquilo, donde tenemos una relación hermosa con jugadores y dirigentes, es de agradecimiento este momento. Nuestro tránsito profesional dentro de nuestro rol de técnicos son más abundantes en los momentos de dificultad. La alegría y la satisfacción que nos da es seguir haciendo un año importante, poniendo Huracán arriba. Eso da satisfacción, soy un DT o una persona que ama mucho mi profesión sobre todo en el día a día, en el entrenamiento. Siempre tenemos una misión docente con los jugadores y así trato de transitar mi carrera. Los logros catapultan o no, pero lo más significativo de esto es ver qué les dejo. Esto se mide todo por logros y a veces los logros no tienen pergaminos, pero sí tienen un camino. Y este camino yo lo recorro con felicidad”.

Los agarrones que entre Ramírez y Miljevic cometieron para molestar a Lomónaco (uno de los mejores jugadores del fútbol argentino) eran las faltas que también incomodaban al Kudelka-jugador. El Kudelka-DT lo mira desde otro lugar, trazando flechas para ser campeón.