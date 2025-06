Furia en Racing contra Maximiliano Salas: difundieron su número de teléfono y amenazaron a su esposa

En menos de una semana, Maximiliano Salas pasó de ser uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Racing a recibir un repudio generalizado. El jueves de la última semana, cuando subió a un avión para ir a la pretemporada en Ciudad del Este, tenía acordados los términos de su mejora y su extensión de contrato con la Academia, que lo convertiría en uno de los tres mejor pagos del plantel. Sin embargo, después de varios llamados de Marcelo Gallardo, el correntino esquivó la firma del nuevo vínculo con el club y empezó a imaginar cómo sería vestir la banda roja. Ya en Paraguay, el viernes volvió a sonar su teléfono: otra vez, el director técnico de River fue enfático al decirle que lo quería sí o sí en su formación, con el gran propósito de ganar la Copa Libertadores.

Salas, seducido por la propuesta del Muñeco y una oferta económica también potente, encaró a Gustavo Costas, quien lo pidió para reforzar a Racing en el inicio de 2024. En la conversación, Salas le manifestó a su padre futbolístico la intención de cambiar de camiseta. Cuando la noticia que sacudió internamente a Racing se hizo pública, las repercusiones escalaron a niveles impensados. El número de celular de Salas pasó a estar no sólo en la agenda de Gallardo: fue filtrado en las redes sociales por algunos fanáticos que explotaron de bronca por cómo se había manejado el delantero. Pero para el futbolista eso no fue lo peor, ya que también circuló la dirección de su domicilio y amenazaron a su esposa.

En Paraguay, donde ahora Racing está haciendo la pretemporada, Salas asistió a Adrián Martínez en uno de los goles que serían decisivos para que Racing ganara la Copa Sudamericana 2024 en la final contra Cruzeiro. JOSE BOGADO - AFP

Desde el búnker racinguista en Paraguay, Salas se alertó y quedó golpeado anímicamente por lo que se generó tras su determinación de no rubricar la extensión con la Academia. Costas, que en principio había quedado impactado por la decisión del jugador –una de sus debilidades–, pasó por distintos sentimientos: enojo, incredulidad, dolor. Pero frente al grupo mantuvo la energía y la determinación que lo caracterizan. Y más allá de que su hijo pródigo le diera la espalda, el director técnico priorizó lo colectivo, por lo que no tomó ninguna decisión en particular contra el atacante. En el amistoso que este miércoles Racing sostuvo con General Caballero, Salas fue parte de uno de los dos bloques de 30 minutos.

Marcelo Gallardo, en el último partido de River en el Mundial de Clubes; el director técnico sedujo a Salas con un llamado, y esa actitud cayó muy mal en Racing, tanto entre la dirigencia y el cuerpo técnico como entre los hinchas. LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Se entrena a fondo, como siempre”, coinciden todas las fuentes consultadas para LA NACION sobre cómo transcurren las prácticas y el día a día de Salas luego de que se conociera su drástica y repentina determinación de cambiar de camiseta. Sin embargo, también coinciden en que el futbolista quedó golpeado por la repercusión negativa, con las amenazas a familiares como el punto máximo de preocupación. En las redes sociales, la vía por la que inmediatamente se dio cuenta de la trascendencia que había adquirido el tema, limitó la posibilidad de recibir comentarios. “Traidor” y “desagradecido” fueron los términos que más se repitieron en la valoración de los hinchas, dolidos por el proceder del jugador que obsesiona a Gallardo.

Para el director técnico de River, cuya figura quedó históricamente mal vista por los fanáticos racinguistas por el conflicto que tuvo con Reinaldo “Mostaza” Merlo cuando era su dirigido en el club millonario (el entrenador, que ya había sido campeón en la Academia, terminó renunciando), también hubo mensajes: aparecieron pasacalles con el escudo de Racing que apuntaban al proceder del Muñeco. La semana pasada, en una entrevista en ESPN, él mismo había hablado de su costumbre de llamar a los jugadores para saber si quieren sumarse a River. Pero había desmentido haber recibido reproches de Diego Milito, el presidente de Racing, con quien –comentó– había compartido partidos de pádel.

Por el enojo a raíz del llamado de Gallardo a Salas, un pasacalle cercano al Cilindro de Avellaneda envía un contundente mensaje al entrenador de River, recordando el incidente que éste tuvo en ese club en 2005 con un ídolo de Racing, "Mostaza" Merlo. x/@sof_1903

Para Milito, el ídolo que desde hace seis meses es el máximo dirigente de la institución, el caso Salas es su primer gran conflicto. En un mercado de pases vital para las aspiraciones de Racing, club que anhela levantar la Copa Libertadores por segunda vez en su historia y completar un círculo virtuoso de regreso a los primeros planos en competencias internacionales, perder al delantero supondría una baja importante. Y las formas en las que puede darse esa salida amplifican el alcance del tema. Luego de hacer campaña y asumir la presidencia del club con el lema del “salto de calidad” como bandera, en materia política para Milito implicaría un golpe quedarse sin una de las figuras, y encima con la posibilidad de terminar viéndolo con la camiseta de un posible rival por la Copa (Racing y River podrían cruzarse en la final).

En ese contexto, Milito y Sebastián Saja, el director deportivo, le dieron un ultimátum a Salas: en caso de no firmar la mejora del contrato y de no darse su salida hacia River, continuaría con el mismo sueldo que percibe ahora, fuera del podio de los que más dinero reciben en el plantel. En una situación deportivamente negativa, la intención de la dirigencia académica es convertir esta “bomba” inesperada en un provecho económico mayor que el imaginable. Desde AFA ya pusieron a las instituciones al tanto de que el pacto de caballeros de los dirigentes argentinos es no ejecutar cláusulas de salida en el mercado interno. Entonces, si River contacta a Milito, éste planteará que el pase de Salas vale unos 15 millones de dólares, el monto en el que iban a fijar su nueva cláusula de salida.

Así las cosas, en la porción celeste y blanca de Avellaneda consideran que Jorge Brito, el presidente millonario, deberá hacer un desembolso superior al esperado o, a contramano de la sugerencia de la casa madre del fútbol argentino, depositar los 8.000.000 de euros correspondientes a la cláusula de recisión vigente de Salas, con quien el club rojiblanco tiene acordados los términos de su salario. Otro dato que llamó la atención en Racing es que quien negoció por el delantero es Juan Verón, representante que no continuaría con el jugador si se confirma su pase a River. Tanto en el Cilindro de Avellaneda como en los pasillos del Monumental coinciden en que Hernán Berman, agente de Marcelo Gallardo, sumaría al correntino a su escudería de representados.

Salas en acción contra Colo Colo en Santiago, por la Copa Libertadores, este año; el correntino ha sido muy importante para Racing por su efectividad como puntero y por la exitosa pareja de ataque que formó con "Maravilla" Martínez. ANDRES PINA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Mientras tanto, en la concentración académica en Paraguay aguardan por el arribo del colombiano Duvan Vergara, que superó exitosamente la revisión médica y se sumará este jueves al plantel. El extremo, con características diferentes, intentará ser la nueva alternativa en un ataque en el que Salas no estará más a menos que River desista de la operación (escenario difícil, debido a la insistencia de Gallardo). “Racing no va a negociarlo. Si River va a ofertar, que se acerque al valor de lo que iba a ser la nueva cláusula, que rondaba los 15 millones de dólares”, afirman desde la Academia, que trabaja en alternativas para fortalecer la ofensiva.

Por lo pronto, la camiseta 7 con el apellido Salas es “rematada” en cuentas no oficiales, en otra señal de la bronca que sienten los hinchas.