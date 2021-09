Fútbol femenino. La selección argentina perdió 4 a 1 contra Brasil en un amistoso de preparación

La selección femenina de fútbol argentino perdió contra Brasil por 4 a 1, en el segundo de dos amistosos disputados en João Pessoa. En el primero, jugado el viernes pasado, el conjunto verdeamarelo se había llevado la victoria por 3 a 1. Esta tarde, en la revancha, Kerolin, Marta, Dabinha y Yasmin convirtieron los goles brasileños, mientras que para el equipo albiceleste descontó Mariana Larroquette. El partido, que sirvió como preparación para la Copa América de 2022, se disputó en el estadio José Américo de Almeida Filho. Con este nuevo triunfo, Brasil amplía su paternidad sobre la Argentina, a la que ha vencido en 16 de 19 clásicos.

El nuevo DT albiceleste, Germán Portanova, no pudo contar con Vanina Preininger, quien fue la única baja para este partido. La mediocampista, que juega en UAI Urquiza, había sido titular en el primer amistoso, pero debió abandonar el campo por lesión en el primer tiempo.

Mariana Larroquette celebra el gol del descuento Twitter @Argentina - La Nación

Este fue, apenas, el segundo partido en el ciclo del flamante DT de la selección argentina, Germán Portanova. El objetivo de ambos amistosos fue probar nuevas jugadoras, reincorporar otras y empezar a elaborar una propuesta de juego de cara a los desafíos próximos. Es que, no solo asoma la Copa América 2022. En 2023 se jugará el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Si bien ambos encuentros no fueron alentadores desde la perspectiva del resultado, Portanova pudo comenzar a diagramar un equipo en el que ya han demostrado su valor algunos talentos prometedores como Fabiana Vallejos y Agustina Barroso.

Florencia Bonsegundo elude a una rival Twitter @Argentina - La Nación

Dentro de un mes, la selección femenina de Argentina tendrá otra oportunidad para sumar rodaje. Será contra México, como visitante, el 23 de octubre. El partido se jugará en Jalisco, según anunció este lunes Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Agarro un grupo con el que hay que trabajar, hay futbolistas que habían renunciado a jugar con Argentina. Tengo la ventaja de que muchas me conocen. Un buen grupo tiene que tener trabajo y humildad en todo sentido. Puedo estar en la selección, puedo salir y no jugar, estar en el banco pero acompañar con humildad. No poner mala cara o un mal gesto si no juego. Más allá de la competencia por un puesto, tiene que haber cordialidad”, había analizado para LA NACION Portanova, unos días antes del encuentro. Su misión será unir a un equipo capaz que recién comienza un nuevo andar.

El gol de Mariana Larroquette