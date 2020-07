Las empresas dueñas de los derechos de TV del fútbol siguieron pagando el contrato pese a que no hay partidos: habrá reuniones con AFA para acordar cuestiones logísticas. Fuente: Archivo

Nicolás Russo , presidente de Lanús , fue demasiado preciso en tiempos de incertidumbre. El dirigente granate vaticinó que, pese a la situación epidemiológica actual y "salvo una catástrofe" , los clubes podrían volver a los entrenamientos "entre el 5 y el 10 de agosto" . Además, adelantó que en septiembre podría regresar la actividad oficial . El récord diario de muertes y el aumento de la cantidad de contagios en el AMBA parecen ir en sentido inverso a las palabras del también diputado provincial bonaerense.

En rigor, Russo habló de "presiones y necesidades" . Fuera de micrófono y cerca del presidente de la AFA , Claudio Tapia, le bajaron el tono a sus declaraciones: "Es una fantasía relacionada a un deseo personal ", graficaron. Por lo pronto, la entidad que rige el fútbol en el país organizará mañana miércoles una nueva reunión virtual de la comisión médica-dirigencial que unificará el protocolo sanitario para el regreso a las prácticas . Una vez definido el documento (del que ya se conocieron versiones preliminares y que toma muchas ideas de las ligas europeas que volvieron a la actividad), será presentado ante las autoridades del ministerio de Salud para su homologación . El Poder Ejecutivo, que paró la pelota en todo el país en marzo, será el encargado de autorizar su regreso cuando la situación sanitaria haya mejorado.

"No sé la vuelta de los partidos en septiembre. Pero regresar a las prácticas a mediados de agosto para jugar a principios de noviembre es un escenario mucho más real ", concedió otro directivo de la máxima categoría. La alta concentración de futbolistas y entrenadores en el AMBA (más de la mitad vive en esa zona, la de más alta cantidad de contagios) dificulta aún más la puesta en marcha de un protocolo sanitario único para todo el territorio. Además, el propio Tapia recalcó que los planteles volverán a practicar una vez que todo el país esté en Fase 4. Pensar que la zona más poblada del país puede ingresar en esa etapa en un mes parece una utopía.

"Hasta que no lleguemos a fin de mes no hay nada claro. Esto arrancará cuando el gobierno le dé el visto bueno. Si los números se acomodan en el AMBA y más o menos se estabilizan, es posible que se pueda arrancar. Siempre se pensó en comenzar los entrenamientos a mediados de agosto y empezar a jugar 45 días después, a fines de septiembre. No hay nada concreto", explicó otro dirigente de la primera división.

Un colega suyo, Víctor Blanco, presidente de Racing, había pedido hace unos días que los equipos que deben afrontar competencias internacionales puedan regresar a los entrenamientos "diez o quince días antes que el resto" . Sobre todo, porque la Conmebol tiene marcado a fuego el mes de agosto para las copas Libertadores y Sudamericana y septiembre para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

El escenario más probable es que el fútbol argentino no haya vuelto a la competencia en agosto. "Si las copas se reanudan y nosotros no volvimos sería un papelón. Otro más. Algo habrá que hacer para evitarlo", se sinceró un tercer directivo de un club bonaerense. Por lo pronto, la AFA descarta mudar a los equipos argentinos que juegan torneos Sudamericana o Libertadores a provincias del interior que tengan poca circulación del virus. "Absolutamente, no. Nunca evaluamos esa alternativa".

Fuentes de Conmebol descartaron ante la consulta de LA NACION que los partidos de los equipos argentinos de la fase de grupos de la Libertadores se jueguen en países limítrofes, como Paraguay o Uruguay : "Nuestra idea es que todo se juegue como estaba previsto, sin cambios más allá de los lógicos en el calendario", confirmaron desde Luque (Paraguay), donde está emplazada la sede de la confederación. Además, le bajaron el tono a la idea del gobierno uruguayo de organizar lo que resta del torneo. Este jueves habrá una reunión del Consejo de Conmebol en el que se seguirá hablando del regreso a la competencia oficial.

La TV y su "voluntad de pago"

Tanto Fox-Disney como Turner recibieron la semana pasada la factura de la Liga Profesional y la AFA correspondiente a los derechos de TV del mes de julio. Ni bien comenzó la pandemia del coronavirus, las dos compañías hicieron un acuerdo con la AFA: se comprometieron a respetar el contrato pese a no tener el producto (no hay partidos) y a que el Pack Fútbol fue bonificado (los abonados no lo pagan). El convenio era por abril, mayo y junio: $450 millones netos cada mes, aproximadamente. Ahora, ya en julio, quieren sentarse a hablar para lo que viene.

Consultadas las dos empresas, existe en ambas la "voluntad de pago" de las obligaciones del contrato, pero precisan información: ¿Cuándo vuelven los equipos a entrenarse? ¿Cuándo regresa la actividad oficial? ¿Se jugará un torneo de transición? ¿Cuántos equipos habrá en primera división? Son todos interrogantes para los que la AFA no tienen respuesta.

"Queremos sentarnos a hablar de un hipotético fixture de partidos para organizar las transmisiones", apuntaron en una de las dos compañías. Y agregaron: "Sólo tenemos que hablar de cuestiones logísticas". Traducido: seguirán adelante con el contrato, con validez hasta 2022 y una eventual prórroga automática hasta 2027 si es que tanto Fox-Disney como Turner quieren seguir adelante. Los cerca de US$ 20 millones que ambas compañías desembolsaron entre abril y junio servirán de llave para una futura prolongación del convenio. Que, hasta ahora, no se firmó.

Por un lado, los clubes ya saben que los dueños de los derechos de TV (Fox-Disney y Turner en la Liga Profesional y TyC Sports en la Primera Nacional y B Metropolitana) seguirán pagando sus importes mensuales hasta septiembre, pese a que no tienen producto para mostrar: la pelota está parada desde marzo. El noveno mes del año surge entonces como fecha para el regreso porque hasta ese momento, al menos, estará garantizado el ingreso de las señales televisivas.