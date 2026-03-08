La frustración de los fanáticos del fútbol argentino por el paro inédito durante el fin de semana

Son horas de abstinencia no deseada y frustración para los fanáticos del fútbol en la Argentina. Después de un inicio de temporada en la que casi no hubo día sin jugarse partidos de cualquiera de las divisiones o copas que ofrece el calendario superpoblado de la AFA, incluso con transmisiones en vivo para las categorías del ascenso desde su flamante plataforma LPF PLAY, de pronto la pelota dejó de rodar por completo. Pasaron el jueves y el viernes de estadios cerrados, se fue el sábado con la misma imagen, se viene un domingo en las antípodas de su tradición y el lunes mostrará un aspecto semejante. Un inédito paro que desafía la lógica, no beneficia a casi nadie e irrita al público, como lo hizo notar con insultos recurrentes en las canchas desde que se conoció la medida de fuerza de cinco días, los que comprendía la novena fecha del Torneo Apertura. Son cientos de partidos reprogramados, en rigor.

En el país, al fútbol lo han atravesado huelgas por la violencia, por falta de pagos a los jugadores, por determinación de los árbitros y hasta porque los empleados de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) afectaban el normal funcionamiento. Pero un cese de actividades por iniciativa dirigencial, como esta vez en protesta por lo que consideran “una persecución judicial y política” contra el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, es muy difícil encontrar en la historia. Ambos iban a presentarse a declarar el jueves pasado, con la pelota parada y sin competencia, pero por un cambio de abogados se aplazaron sus presentaciones. Igual, el plan del fin de semana sin encuentros de ningún tipo no cambió. Al contrario: muchos clubes exteriorizaron su respaldo. Ni indagatorias ni fútbol. Sólo desconcierto y fastidio de los hinchas.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia, los directivos de la AFA que deben presentarse a indagatoria @natyponcefotos

Los amantes del básquetbol sienten que hay un paralelismo con el lock-out patronal que sucede en la NBA cuando los dirigentes cortan la competencia porque no llegan a un acuerdo salarial con los jugadores. Si se trata de buscar algo similar que haya entregado la rica vida futbolística argentina habría que remitirse a 1948, cuando sucedió la “Crisis del Dorado”, denominación que llevó cuando los futbolistas emigraban a Colombia porque iban a ganar sueldos mucho mejores de los que se cobraban aquí. Por entonces, la masividad del problema llevó a que, incluso, la FIFA intervenga sobre la Federación de ese país y haya mediaciones con la de México, cuyos equipos también tenían ofertas irresistibles.

En ese momento, con otro contexto contractual, los clubes argentinos quedaban en una posición muy desfavorable porque no podían negociar, ya que se iban a entidades que no estaban afiliadas al máximo organismo rector mundial. En la Argentina se retenían sus pases, pero esas ligas estaban fuera del radar. Así, la suspensión del campeonato se produjo el 1° de noviembre, se reanudó más adelante y se pudo terminar el 8 de diciembre, con juveniles disputando las últimas cinco fechas. En 1949, las discusiones continuaron y el torneo no empezó hasta abril. Había razones estructurales que atravesaban a todos y si los dirigentes no querían que se juegue era porque estaban afectados los intereses de sus clubes.

La publicación de LA NACION con el paro que hizo la dirigencia del fútbol en 1948 LA NACION

Casi 78 años después, la medida de fuerza actual -definida y confirmada “por unanimidad”, pero sin la presencia de River, Racing y Estudiantes de La Plata en la última reunión del Comité Ejecutivo- está en sintonía con indagatorias por la causa que llevan adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el juez Diego Amarante. Esta vez, todos paran y sólo uno gana: la muestra de poder de Tapia. En la actualidad, el eje está en investigaciones judiciales en curso por la que deben responder desde la AFA. Este paro no les conviene a los clubes. Tampoco a los entrenadores, sobre todo a los de los equipos que arrancaron bien la temporada y no quieren perder la inercia de los resultados positivos. Menos, a los futbolistas, que quieren competir todo el tiempo. Incluso, afecta a los vendedores que cobran cada vez que se abre un estadio. Y tiene de mal humor a los hinchas, que después de protestar en las canchas durante los partidos de la última fecha llevaron ese fastidio a las redes sociales ante cada publicación de sus clubes justificando la inactividad.

En las encuestas online, el “no” a la medida de fuerza cosechó una abrumadora mayoría. Ni en la pandemia de 2020 por el Covid, cuando estaban dadas ciertas condiciones para reanudar la actividad con limitaciones y controles, pero se postergaba el regreso, se animaron a tanto públicamente. Se hablaba a puertas cerradas, eso sí, de los beneficios que traía no jugar, como evitar la reacción de los hinchas por los malos resultados o el descenso.

Los jugadores de Instituto saltaron al campo de juego con una remera en apoyo a la AFA; fue en la previa al partido con San Lorenzo, en el que sus colegas del Ciclón hicieron lo mismo

Los 58 partidos que quedarán postergados -casi todos, sin fecha, salvo los de la Liga Profesional, que pasaron a integrar la última jornada de la etapa regular y definirá el ingreso a los playoffs, el primer fin de semana de mayo- engloban a los 15 de la primera división, 18 de la Primera Nacional, 11 de la B Metropolitana y 14 de la Primera C. Además, afecta a las divisiones inferiores y no hay fútbol femenino, aunque en este último caso no comenzó el certamen, al igual que el Federal A. Hasta los cientos de ligas del interior del país tienen un parate XXL forzoso. Y nada de informalidades: muchos cuerpos técnicos habían diagramado amistosos para que sus futbolistas no perdieran ritmo, pero un mensaje de WhatsApp desde la AFA paró (más) la pelota. La Casa del Fútbol les reclamó que el cese debía ser total. Ni amistosos. Y está a la vista, se cumple a rajatabla.

El último paro partió del ascenso. Fue en 2016 y las categorías lo decidieron porque no tenían ingresos suficientes para pagarles a sus planteles y trasladar a los equipos para jugar. Aquella era una AFA pobre que todavía renqueaba tras los coletazos del FIFAgate. La economía del fútbol en aquellos años contrasta con la vigente: una selección campeona del mundo, sponsors que dejan ingresos millonarios y administración de fondos incluso en el exterior, con oficinas hasta en Miami.

Tomás Aranda lleva la pelota durante el encuentro entre Lanús y Boca; fue el último partid, pendiente de la fecha anterior, que se disputó antes del paro de la AFA Manuel Cortina

La AFA ahora vive otro cimbronazo por la renuncia de River a concurrir a las reuniones del Comité Ejecutivo por discrepancias en las maneras de debatir y tomar las decisiones con respecto a la Liga Profesional. En las últimas horas trascendió que Racing y Platense le seguirían los pasos.

El fuerte rechazo por parte de los hinchas, que se expande hora tras hora en las redes sociales, y el corto calendario que le queda al Apertura hasta el corte por el Mundial podían haber llevado a un replanteo de la situación, sobre todo cuando las presentaciones de Tapia y Toviggino quedaron aplazadas. Pero no. La AFA se defiende de las acusaciones manteniéndose firme en su “repudio” a la denuncia dejando a todos sin pelota.

Equipos como San Lorenzo, Instituto y Newell’s lucieron camisetas con la leyenda: “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”. Que la respuesta de los fanáticos y socios en las tribunas haya sido la reprobación, silbidos e insultos no pareció torcer el brazo de la dirigencia, encolumnada en una causa que va a contramano de la pasión. Así, la TV acapara todas las miradas, con las ligas de todo el mundo haciendo notar mucho más el juego de las diferencias.