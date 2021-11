Gabriel Batistuta: el emotivo video en el que habla de objetivos claros, humildad y la cultura de la disciplina

Gabriel Batistuta fue uno de los futbolistas más importantes que tuvo la Argentina mientras estuvo en actividad. Sus goles con la camiseta de la selección y también en Boca y en la Serie A con Fiorentina y Roma , dejaron un gran recuerdo entre los fanáticos del fútbol. Una vez retirado, el ex jugador siguió siendo referencia, mezclando el deporte con la vida a través de diferentes charlas. Una de ellas se viralizó en la época de pandemia donde mucha gente no la pasó bien durante la cuarentena y allí, el ex delantero, dejó un claro mensaje desde lo sentimental basado en tres principios: Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina, siendo claves para el éxito.

En uno de los ciclos de charlas TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), el Bati habló en diciembre de 2019 bajo el título en la exposición de “Elige tu destino”, y lo hizo desde lo más profundo de su corazón. Su humilde origen en la ciudad de Reconquista fue uno de los focos por los que orientó esa conversación y uno de sus ejemplos fue sobre una situación que vivió de adolescente y que fue clave en el puntapié de su carrera exitosa:

“Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frio, yo tenía unos 16 años y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar”, comenzó a contar el ex atacante en uno de sus relatos. Luego, continuó con la anécdota: “Ese día tomé la primera decisión importante de mi vida, ese día decidí que debía hacer algo más por mí y por ellos, hay tres cosas que me han acompañado durante toda mi carrera: tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina”.

Gabriel Batistuta, uno de los protagonistas de la selección argentina a lo largo de la historia AFP

Según Batistuta, esas tres cosas marcaron su vida y con mucha emoción, contó cómo fue que se aferró a esos conceptos para comenzar a forjar su futuro: “La disciplina mental, la que nunca me permitió abandonar, la que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía, para seguir el objetivo que tenía allá arriba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo ; la misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate y lustrar los zapatos”, cerró.

También recordó lo difícil de su comienzo como deportista profesional: “Después de un año y medio de entrenar todos los días y de estudiar porque así me lo exigían llegó mi primer contrato. Sin saber si el sacrificio iba a valer la pena porque el 80% o el 99% de los chicos de mi edad fracasaba”.

Sobre su pasado como futbolista, también contó una anécdota vivida en la selección argentina y de la que no se olvidará por lo fuerte que lo hizo ante una adversidad: “Cuando mi carrera estaba afirmada, un técnico me sugirió que me cortara el pelo , algo que para mí era como la marca registrada, la humildad me ayudó a controlar el ego, que lo tenía allá arriba y me corté el pelo porque quería hacer historia en la Selección”.

Operado del tobillo hace algunos años, Batistuta también se refirió al sufrimiento por el que tuvo que atravesar con esa lesión durante gran parte de su carrera y también de su vida, pero que jamás lo detuvo: “El tobillo siempre fue mi punto débil. Todos los días de mi carrera me dolió el tobillo, pero no me venció seguí caminando . Los más grandes saben que yo tenía dolores en el tobillo, lo que no saben es que todos los días de mi carrera me dolieron los tobillos. Un dolor permanente. Un dolor que te estás por levantar de la cama y te preguntás ¿cuándo te va a doler? Te preguntás si te va doler mucho o te va a doler poco... Si te va a dejar ir al baño. Ese tipo de dolor. Me acuerdo del dolor y me duele el pie...”

En 1997, goleador con la Fiorentina. Fabrizio Giovannozzi - AP

“Yo quería triunfar y no podía aflojar y debía exigirme más, hacerlo y hacerlo y fue así, con esa mentalidad, que no me venció ni el dolor, ni la sensación del fracaso”, afirmó en aquella charla que hasta el día de hoy tiene reproducciones, más allá del tiempo.

Su pase a la Roma

En Italia dejó su huella Batistuta, sobre todo en Fiorentina, pero también en Roma, donde ganó el Scudetto y la Supercopa Italiana en 2001. “En la Fiorentina era poco menos que un Rey. Y un día vino la Roma a comprarme. En Fiorentina podía hacer cualquier cosa. Además de jugar mal, podía decir algunas barbaridades que nadie me decía nada porque ya me había ganado el respeto de todos. Entonces viene la Roma y piensan: “Este está cómodo ahí, tenemos que seducirlo con algo, lo tenemos que incentivar”. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar, desde la cinta de capitán, hasta la camiseta N° 9, a un montón de cosas que es inútil nombrarlas. Pero me prometieron, sobre todo, pelear por el campeonato, que era algo que yo estaba buscando”.