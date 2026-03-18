Gabriel Batistuta se convirtió en abuelo por tercera vez: las fotos junto a su hijo Thiago y el nuevo integrante del clan

Thiago Batistuta, hijo de Gabriel Batistuta, confirmó la llegada al mundo de Theo, fruto de la relación con Nanu Maffeo. De esta manera, el exjugador de la selección argentina se convirtió por tercera vez en abuelo.

“¡Llegaste a nuestras vidas para llenarnos de felicidad! Te amamos hijo. Los abuelos, los padrinos, los tíos y tus primos recibiéndote con mucho amor. Qué fortuna la familia que te tocó“, expresó Maffeo, en su cuenta de Instagram, donde subió varias fotos de todos los integrantes de la familia junto al bebé recién nacido, a quien se decidió taparle la cara con un emoji para preservar su identidad.

La publicación de Nanu Maffeo donde participa Gabriel Batistuta

Gabriel Batistuta, en compañía de su esposa Irina Fernández, lució contento ante las cámaras que lo enfocaban junto a su tercer nieto -tiene otros dos por parte de Lucas, su otro hijo-. Sin dejar ningún comentario en el posteo, lo que muestra su perfil bajo en las redes, el exfutbolista formó parte de la celebración de un nuevo integrante.

Thiago Batistuta junto a su familia y Theo, su hijo

Por su parte, Thiago, padre de Theo, agradeció la presencia de su familia y la de su novia y dejó un comentario en la publicación que lo tiene como protagonista: “Tanto amor. Gracias”.

Thiago Batistuta fue papá de Theo

Quién es Thiago Batistuta

Es uno de los cuatro hijos de Gabriel Batistuta y dedica su vida a la actuación y psicología. En su cuenta de Instagram registra 156 mil seguidores y, previo al nacimiento de su hijo, su feed está compuesto por los trabajos hechos en obras teatrales, sumado a una cuota de modelaje en cada una de sus fotos.

El camino de Thiago en la actuación comenzó en la telenovela llamada Solamente vos, donde actuó junto a María Eugenia “La China” Suárez y Lali Espósito en un personaje donde interpretó a Sebastián.

Thiago Batistuta y Lali Espósito en la telenovela Solamente vos

Dicho protagónico, según su testimonio en una antigua entrevista, lo consiguió tras participar en varios castings de Pol-Ka donde finalmente consiguió el puesto de trabajo y empezó a adquirir experiencia en el rubro artístico.

Además de este trabajo en el plano actoral, el hermano de Lucas, Joaquín y Shamel formó parte del staff de novelas como Consentidos, Los Grimaldi y Tercer Tiempo. Tras gozar de estas experiencias que enriquecieron su porfolio personal, Thiago se adentró en su carrera como psicólogo para sumarle una nueva arista a su trayectoria profesional.

Fernández y Batistuta celebraron la recibida de su hijo Thiago en 2024 Instagram (@gabrielbatistutaok)

Tras varios años adentrado en el terreno de la psicología -un campo diferente al de la actuación-, el joven, finalmente, consiguió su título, al cual le sumó la licenciatura para completar el ciclo.

Por aquel entonces, como sucedió también en esta ocasión con el nacimiento de su hijo, Gabriel Batistuta participó de la entrega de diplomas y se encargó de felicitar a su retoño por obtener el título que lo valida como profesional de la salud mental.

“Aunque si los ejemplos últimamente no hayan abundado, aunque sinos quisieron hacer creer que el esfuerzo no es necesario, aunque si nuestros próceres hayan sido denigrados, nosotros seguimos convencidos de que el camino es por otro lado. ¡Orgullosos de vos Thiago!”, destacó el “Batigol” quien posó en la foto principal con su esposa e hijo.