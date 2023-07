Gabriel Batistuta se defendió de las críticas y contó cómo trabajan sus empleados rurales: “Hago todo lo posible para ayudarlos”

escuchar

La denuncia del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, contra Gabriel Batistuta por las condiciones en las que viven y trabajan los peones rurales en sus campos calaron muy profundamente en la familia del ex futbolista, radicada en Reconquista. El reclamo había surgido de una auditoría que el sindicato había hecho sobre los terrenos del santafesino, que según describió el dirigente el miércoles, en diálogo con Radio La Red, eran de suma gravedad: “Encontramos trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en pésimas condiciones. Al principio no obtuvimos la autorización necesaria para realizar el relevamiento en los campos, pero cuando la tuvimos, nos encontramos con esta realidad. Fue indignante lo que encontramos”.

Tras las acusaciones, el “Bati” se defendió inicialmente con una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que mostró las casas donde viven sus trabajadores y todas las facilidades que les aporta como empleador. Pero este jueves dio una entrevista a La Red en la que se mostró sumamente consternado por las acusaciones: “Imaginate lo que significó para mí, que he sido trabajador también, he salido de situaciones difíciles eligiendo las personas que quieren trabajar, tienen la voluntad de crecer”, expresó el ex Boca, River, Newell’s, Fiorentina y Roma entre otros, mientras intentaba contener el llanto. “Estoy peleando contra la idea de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, una mujer, hijos, un padre y una madre”, añadió.

RESPETAMOS LOS CONVENIOS SINDICALES

CONTAMOS CON UN MEDICO LABORALISTA Y UNA LICENCIADA EN SEGURIDAD E HIGIENE DE INDUSTRIA PERMANENTEMENTE PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TODO EL ESTABLECIMIENTO. ESAS IMÁGENES ES HOY DENTRO DEL CAMPO

TODO ESTO Y MÁS , ES INCUMPLIR ? — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) July 6, 2023

Batistuta también aprovechó la ocasión para defender su trato hacia los peones al contar cómo trabajan en sus terrenos con un ejemplo de sus tareas: “Desde que tengo la posibilidad hago todo lo posible para ayudarlos, ya el hecho de ofrecerles trabajo ayuda. Hay una idea falsa del campo, pensar que uno tiene una vaca y en un año tengo dos, la madre y la cría. La vaca se puede enfermar, el ternero se puede morir en la gestación o cuando nace, puede necesitar medicamentos. Si uno no está atrás de la vaca cuando va a parir las cosas se complican. El campo no es así, es trabajo”, aseguró.

El ex delantero se encargó de confirmar que el reclamo existe y se radicó el lunes, para lo cual entregó todos los papeles en regla: “Esta gente estaba haciendo su trabajo, hubo una denuncia, fueron, se presentaron en el lugar y pidieron todo lo que tenían que pedir. Nosotros, como corresponde, presentamos todos los recibos del personal, la entrega de ropa, el día que se entregó, todas las cosas. Presentamos todos los papeles, tenemos todo, respetamos siempre los convenios colectivos, no violamos nunca los derechos de los trabajadores, cumplimos con la Ley del Contrato de los trabajadores, así que estamos muy tranquilos”, se defendió Batistuta, que negó saber la identidad de quienes lo denunciaron: “No tenemos todavía ninguna objeción de parte del Ministerio de Trabajo ni de los empleados rurales, respondemos a una inspección que el sindicato hizo bajo una denuncia anónima”.

Como jugador, Batistuta fue el máximo goleador histórico de la selección argentina durante 14 años, hasta ser superado por Lionel Messi en 2016

Batistuta advirtió que la denuncia fue realizada con el objetivo de desprestigiarlo: “Evidentemente cuando largan esta información hay una mala intención, alguien que me está buscando, pero no me preguntes por qué. No amenacé nunca a nadie de nada, vivo tranquilo, tenemos nuestra empresa, laburamos, nos rompemos el lomo, pagamos los impuestos... Si vos me preguntás quién tiene la intención de maltratarnos así no sabría responderte”, se siguió defendiendo, y atacó un rumor en particular que se difundió: “Uno puede soportar que digan algunas cosas, pero que algunos dirigentes, políticos o con algún cargo con responsabilidades, digan sin ponerse colorados que Batistuta tiene 140 mil hectáreas de campo... Es una ridiculez. No sé cuánta gente en la Argentina tiene esa cantidad de hectáreas”.

En su defensa, “Batigol” destacó también a su padre, que también actúa como su socio en su emprendimiento rural, y a quien le afectó severamente las declaraciones de Voytenco: “Se encarga de todo y es quien me enseñó a respetar a todo el mundo y a ayudar a la gente que realmente trabaja, para dar una posibilidad de un futuro mejor. A mí esto me duele, pero ver a mis padre quebrado es mucho más doloroso. Imaginate el daño que nos hace esta acusación”, concluyó.

Las casas que habría construido Batistuta para sus peones rurales

No es la primera vez que Batistuta se ve salpicado por acusaciones de esta clase. A comienzos de 2022, sufrió un embargo por $4.000.000 de pesos (unos US$15.000 dólares al cambio oficial actual) por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En tanto, en agosto de ese año, otro de la Justicia por $71.000.000 de pesos (US$260.000 dólares) tras negarse a pagar un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, aprobado por el Congreso durante la pandemia.

Recientemente, “Batigol”, que ganó títulos con Newell’s, Boca, Roma y la selección argentina a lo largo de su carrera, volvió a ponerse los botines para disputar el partido despedida del futbolista Maxi Rodríguez en el estadio de la Lepra, en el que participó también Lionel Messi. Allí, el ex delantero convirtió un gol de penal que lo llevó a emocionarse, luego de varios años de operaciones en la rodilla en las que temió por la pérdida de sus piernas debido al dolor que sentía.

LA NACION

Temas Gabriel Batistuta