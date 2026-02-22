Violencia en Rosario: incendiaron el auto de un jugador de Newell’s y dejaron una bandera con una amenaza

Una persona no identificada se infiltró en el complejo polideportivo de Bella Vista de Newell’s Old Boys, atacó con una bomba tipo molotov el auto del futbolista Facundo Guch, y luego dejó una bandera con una amenaza de muerte explícita dirigida a todo el plantel.

El episodio de violencia ocurrió horas después de la goleada 3-0 sufrida ante Banfield por la fecha 6 del Apertura que derivó en la salida del cuerpo técnico encabezado por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Fuerte amenaza al plantel rosarino a una semana del clásico ante Central Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Según consignaron medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 00.50 de este domingo, cuando el sospechoso se dirigió hacia la zona del hotel donde concentra el equipo y arrojó un artefacto incendiario casero que impactó en el techo del vehículo de Guch. Aunque la molotov provocó daños menores en el auto, el fuego no llegó a propagarse y fue extinguido rápidamente. El agresor logró darse a la fuga.

Minutos después, mientras el personal del Gabinete Criminalístico realizaban el peritaje del automóvil apareció una bandera de 10 metros sobre las rejas que dan a la Avenida Gollán con un mensaje amenazante “Ganen o balas para todos”. Los peritos en estos momentos analizan la bandera que podría ofrecer pistas para identificar a los autores.

Newell’s Old Boys @Newells El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución.

La Policía de Rosario inició las tareas investigativas con el foco puesto en el registro de las cámaras de seguridad, tanto del predio como del perímetro para determinar cómo el agresor logró vulnerar la seguridad hasta la zona del hotel y si existió apoyo externo para colgar la bandera, según reportó El Ciudadano.

El violento episodio ocurrió en un momento delicado del club rosarino. La Lepra aún no logró ganar en seis fechas del Torneo Apertura. Acumula 2 empates y 4 derrotas. Tras la salida de Favio Orsi-Sergio Gómez, el DT de la reserva, Lucas Bernardi, dirigirá el plantel ante Estudiantes de La Plata, el próximo miércoles.

Asimismo, la agresión pone en alerta máxima a las autoridades de seguridad santafesinas de cara al clásico rosarino que se disputará el próximo domingo en el Parque Independencia.