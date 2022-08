Gabriel Milito construye un equipo de autor y con el 1-0 a Estudiantes su Argentinos ya es tercero en la Liga Profesional

El reloj marca el minuto 49 del segundo tiempo y el árbitro, Andrés Merlos, decreta el final del partido en el estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors acaba de ganarle por 1-0 a Estudiantes de La Plata con un gol de Thiago Nuss y se ubica tercero en la Liga Profesional de Fútbol, a un triunfo del líder, Atlético Tucumán, y a dos puntos del escolta, Gimnasia La Plata. En el banco de suplentes local, un remolino. No son los futbolistas, sino los integrantes del cuerpo técnico: Gabriel Milito, Leandro Ávila y Diego Castagno Suárez. A fuerza de triunfos y, sobre todo, de trabajo, su conjunto muestra una identidad en el campo de juego. Y se mantiene fiel a esa idea.

¿Cuál es el gen Milito? Se expresa en la mitad de la cancha del Bicho. Ya no están el panorama de Fausto Vera, los pases y los tiros libres de Gabriel Carabajal ni el vértigo de Gabriel Florentín. Todo ese talento fue vendido en este mercado de pases. El director técnico no se quejó. Siguió en la suya, con sus preceptos. Y con otros nombres, Argentinos juega a lo mismo. Ahí están Franco Moyano, Federico Redondo (hijo de Fernando; nieto de Jorge “Indio” Solari) y Nuss. Otros intérpretes, el mismo guión. El modo de jugar no se resiente.

Federico Redondo, hijo de Fernando, despeja ante Pablo Piatti, durante el triunfo de Argentinos Juniors contra Estudiantes. FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Cuando las piezas cambian y se mantiene el estilo, un equipo ha alcanzado una identidad. Argentinos la tiene. Quizás, porque La Paternal se ha transformado en poco menos que el lugar en el mundo de Milito, el barrio en el que es feliz. Así se lo vio en la semana cuando recibió a una visita ilustre, el búlgaro Hristo Stoichkov. Así se lo vio cuando contó ante los micrófonos que un plateísta le pidió un cambio y la entrada de un mediocampista. “Perfecto, pero... ¿a quién?”, preguntó el entrenador al espectador en una secuencia que perdurará mucho tiempo. Así es la sintonía entre el DT y los hinchas de Argentinos, que comienzan a admirarlo.

Síntesis de Argentinos 1 vs. Estudiantes de La Plata 0

¿Cómo no hacerlo si el Bicho juega bien de verdad? Si el primer tiempo hubiera terminado con dos o tres goles de diferencia sobre Estudiantes, habría estado bien. Apenas encontró uno, a la salida de un tiro libre y tras dos cabezazos en el área: Gabriel Ávalos, palomita y Nuss para definir en las narices de Mariano Andújar. Que al cuadro pincharrata, doctor en pelota parada, le hagan un gol de este estilo es una paradoja. Pudo haber más: el propio Ávalos definió mal en una posición inmejorable. Y también Redondo, que hace honor a sus genes al pasar la pelota, tuvo su chance. Si Argentinos hubiera estado fino para definir, habría resuelto mucho antes la victoria.

Porque sus futbolistas tocan y se desmarcan con criterio. Siempre van a buscar. Allí donde hay un lugar vacío, ellos corren y se ofrecen al portador de la pelota como descarga. Argentinos, además, rara vez yerra un pase, en homenaje a su rica historia. Juega como manda la tradición. Sin revolear, siempre al pie. Y los resultados hoy llegan: el local minimizó al Pincha en ese primer período, el segundo de los peores para Estudiantes en el torneo, con apenas un remate al arco.

Gabriel Milito trabaja y aplica un estilo que es típico de Argentinos Juniors: buen trato de la pelota y ataque. Fotobaires

Claro que los jugadores de Argentinos son humanos, no androides. Se cansan. O se lesionan, como les pasó a Ávalos y a Lucas Villalba, de gran actuación. El Bicho no tiene un presupuesto millonario ni un banco de estrellas. Por eso, cuando los titulares menguaron, Estudiantes creció. Y estaba apenas un gol abajo en el marcador. Tuvo su oportunidad en otro par de cabezazos, una combinación uruguayo-paraguaya: Agustín Rogel-Jorge Morel. Pero esa conexión aérea no funcionó. Algún ángel de Argentinos impidió que la pelota traspasara completa la línea de sentencia. Por milagro no fue gol.

Hubo otras tres llegadas de los visitantes. Y algún contragolpe de los locales, siempre fieles a la idea que parte del cuerpo técnico. Se la ejecuta desde los pies del arquero Federico Lanzilotta, que aparece como alternativa de pase si sus compañeros de zaga están apremiados con el balón. Muy rara vez los dirigidos por Milito se nublan o son superados en su casa. Lo dice la estadística: perdieron uno solo de los últimos 12 partidos en el Maradona.

Rechaza el paraguayo Jorge Morel, de Estudiantes; lo apura Nuss, el autor del único gol en el estadio Maradona. FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

¿Le alcanzará a Argentinos para pelear hasta el final por el trofeo? Pasado el ecuador del torneo, los puntos cosechados lo encaraman al tercer escalón de la tabla. Debajo de otros dos planteles que tienen lo suyo, Tucumán y Gimnasia. Entre ellos, el de La Paternal es el más vistoso. Todo, o casi, nace de Milito. El entrenador al que Sebastián Verón llevó a La Plata y que no caló en la gente, llegó a La Paternal, por lo visto, para quedarse.