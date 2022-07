Gabriel Milito, protagonista de un escándalo en Santiago del Estero: se quiso tomar a golpes de puño con un ayudante de Central Córdoba

Iban 38 minutos del primer tiempo de un partido sin vuelo ni atractivos: Central Córdoba empataba sin goles con Argentinos, en Santiago del Estero. Dos equipos con propuestas ambiciosas: Gabriel Milito y Sergio Rondina suele pedirle a sus dirigidos patear hacia adelante todo lo que puedan, en el mayor tiempo posible. Sin embargo, de pronto, ocurrió lo imposible. Una pelea de boxeo, una pelea barrial, entre dos protagonistas del espectáculo. Un escándalo.

Fuera de sí por algunas decisiones de Silvio Trucco, el árbitro del encuentro y por un par de contrapuntos con algunos integrantes del banco de suplentes del conjunto santiagueño, Milito insultó, se molestó, invitó a pelear a Facundo Gareca, uno de los ayudantes de Rondina. Tanto es así, que se fue corriendo hasta la puerta del túnel, rodeado de allegados y agentes de seguridad, dispuesto a pelear. Ya había sido expulsado, en una actitud fuera de todo tipo de caballerosidad deportiva.

Marcelo Aguilar - LA NACION

Antes de dejar el campo de juego, Milito llamó a Trucco y lo empezó a aplaudir. Luego, descontrolado, más allá de que en el sector había unas 20 personas, Milito buscó pelearse con el preparador físico, que acabó envuelto en sangre, víctima de un impacto en su nariz. La calma tardó varios minutos en regresar, pero el encuentro siguió, con demasiada tensión en el ambiente.

En septiembre de 2021, el entrenador de Argentinos Juniors, separó del plantel al experimentado delantero Gabriel Hauche, uno de los referentes del plantel, que pasará a practicar en la reserva (dirigida por Cristian Zermatten) en el Centro de Fútbol Profesional, en Bajo Flores. El club no emitió información oficial sobre el tema, pero fuentes cercanas al plantel explicaron que la medida de Milito sería consecuencia de un enfrentamiento con el jugador.

Tiempo después, el delantero escribió en las redes: “Hoy llegamos a un acuerdo para no continuar más en el club. No es un lindo día por lo que significa Argentinos Juniors en mi carrera/vida y, sobre todo, por la forma. Pero eso no va a opacar tantos años de felicidad que me tocó vivir en el club, en total un poco más de 6 años, el escudo siempre por encima de todo y todos. No tengo dudas de lo que soy como profesional y menos como persona. Me voy tranquilo sabiendo que hoy y siempre mi accionar fue el correcto. Quiero agradecer a todos por el cariño recibido en todo este tiempo. Deseo de corazón que el equipo siga siendo noticia por sus logros deportivos e institucionales, que en definitiva es lo más importante. Ojalá algún día pueda volver a reencontrarme con todas las personas que hicieron que pueda disfrutar muchísimo mis dos etapas en el club… Feliz y orgulloso de haber vestido la camiseta de los Bichos Colorados de la Paternal. Gracias siempre”.