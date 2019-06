Fuente: AP

No pudo ser. La Argentina no logró llegar a los cuartos de final. Se apagó la ilusión de una manera dolorosa, porque se le escapó la victoria ante Mali en el final del segundo tiempo suplementario y después se quedó afuera del Mundial Sub 20 en la definición por penales. Una distracción en la defensa que le costó carísimo al conjunto nacional y la frustración que dominó al plantel que conduce Fernando Batista .

No le alcanzó con el gol de Adolfo Gaich, en el comienzo del segundo período, y con el tanto de carambola de Ezequiel Barco en el primer tiempo suplementario. La Argentina no pudo en los penales porque el arquero Koita le contuvo el disparo a Tomás Chancalay, el segundo de la tanta y después Mali estuvo perfecto en la ejecución.

Pero el dolor de todo el equipo argentino es el tanto que le marcó Mali sobre el cierre del partido, porque cometieron una falta cerca del área, el equipo africano jugó rápido y marcó el gol del empate 2-2 el delantero Boubacar Konte.

El error en el último minuto

El penal de la eliminación: el gol de Sissoko

El gol de Gaich

El gol de carambola de Barco

