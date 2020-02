Crédito: Prensa River

"Ellos están ganando, pero pensando en Boca. Que sientan que se van a tener que pelar el c... para salir campeones también está bueno". La frase de Carlos Tevez en la previa de la anteúltima fecha de la Superliga llegó a los oídos de Marcelo Gallardo. Al técnico de River le consultaron en la conferencia de prensa de este mediodía sobre las palabras del emblema xeneize y, en medio de las risas iniciales por las palabras utilizadas por el jugador, dejó una contundente respuesta.

"Tevez dijo que River va a tener que pelarse para ser campeón. ¿Coincidís?", le preguntó un periodista a Gallardo. "¿Pelarse el qué? La palabra justa que dijo", respondió el entrenador millonario, ya dejando entrever una sonrisa. "Pelarse el traste", fue la respuesta, a lo que el Muñeco siguió, empezando a dejar atrás las risas: "¿Eso dijo? A ver si tengo que contestar... yo creo que los últimos seis años hablan por sí solos de lo que somos como equipo y de lo que nosotros hacemos. Y quedó reflejado todo este tiempo, no tengo otra cosa para decir, no tengo otra respuesta".

Más allá de esta cuestión con el Apache, el técnico de River, en la previa del duelo ante Defensa y Justicia del sábado en el Monumental que podría encaminar el deseo de conquistar la Superliga, dejó un pequeño guiño sobre su futuro al hablar de Ignacio Scocco, quien podría ser titular por la suspensión de Rafael Borré por cinco amarillas y todavía no definió si continuará en el club al vencerse su contrato a fines de junio. "A Scocco le ofrecimos renovar su contrato. Si todavía no tomó una decisión, es porque se siente cómodo acá, pero también sabe que quizás no le queda mucho tiempo para volver a Newell's. Si no estuviese bien con nosotros, ya se habría ido. Lo que yo quiero es saber con qué jugadores voy a contar el próximo semestre", disparó Gallardo en una frase con la que manifestó, quizás sin quererlo, la posibilidad de continuar hasta fin de año.

"Acá no hay carteles ni egos. Lo que hay es orgullo por jugar. Por eso hoy Scocco es una posibilidad concreta para jugar por Borré. Y también está disponible Pratto. Si el equipo que juega, yo considero que funciona bien, los que no inician tienen que hacer méritos en pocos minutos para demostrar que pueden ser una alternativa válida. Tienen que estar de muy buena forma, porque cuando se los necesite, deben ser soluciones para el equipo", comentó el DT.

Y agregó: "La competencia es muy sana, el que decide quién juega o el que considera que está mejor soy yo. Siempre he sido muy honesto y los jugadores lo entienden. Si hay enojo por no jugar, sería una falta de respeto para el que juega. Ganas hay, todos quieren jugar, pero después se respeta a los compañeros que juegan. Si hubiese malas actitudes, sería todo más complejo. Acá no pasa eso, y eso habla bien de nuestro plantel. Yo quiero tener bien a todos, ese es mi desafío, para cuando los necesite".

Sin confirmar el equipo para recibir a Defensa el DT destacó que esperará hasta último momento a Paulo Díaz, quien no pudo entrenarse hoy con el plantel debido a una sobrecarga en el gemelo derecho. Pese a eso, también pudo contar con Lucas Martínez Quarta, quien trabajó con normalidad y podría formar parte del equipo titular en caso de no llegar el defensor chileno.

Por último, y en medio de las distintas opiniones sobre cómo recibirá el Monumental a Hernán Crespo, hoy entrenador del Halcón de Varela, Gallardo valoró la posibilidad de que pueda ser homenajeado por los dirigentes millonarios: "Me parece que es una muy linda posibilidad de homenajear a un jugador que le dio dos de los goles más importantes al club en una final de Copa Libertadores. La gente debe valorar el reconocimiento a un gran futbolista como él. Se lo merece".

Otras frases de Gallardo en conferencia

El presente del equipo. "Estamos bastante bien en lo futbolístico. Más allá de que sumamos el 100% de los 18 puntos en juego, estamos contentos y convencido de que lo estamos haciendo bien. Tenemos algunos mejores momentos que otros, pero en una definición de torneo siempre hay cuestiones que tienen que ver con lo mental y los futbolistas están muy comprometidos, resolviendo cada situación que se presenta en los partidos sin desprenderse de lo que somos nosotros".

"Estamos bastante bien en lo futbolístico. Más allá de que sumamos el 100% de los 18 puntos en juego, estamos contentos y convencido de que lo estamos haciendo bien. Tenemos algunos mejores momentos que otros, pero en una definición de torneo siempre hay cuestiones que tienen que ver con lo mental y los futbolistas están muy comprometidos, resolviendo cada situación que se presenta en los partidos sin desprenderse de lo que somos nosotros". La posibilidad de enfrentar a su hijo Nahuel. "Es un jugador profesional que debe estar preparado si lo toca jugar o para seguir haciendo méritos para jugar. Puede ser difícil, pero está profesionalmente preparado para hacerlo. Después si lo hace bien o mal o si le toca o no, es otra situación".

"Es un jugador profesional que debe estar preparado si lo toca jugar o para seguir haciendo méritos para jugar. Puede ser difícil, pero está profesionalmente preparado para hacerlo. Después si lo hace bien o mal o si le toca o no, es otra situación". El recibimiento a Maradona en Boca. "Diego siempre fue bien recibido donde fue. Hemos tenido gratitud hacia lo que nos ha dado futbolísticamente Maradona, así ha sido desde que volvió. Después, cada uno puede opinar lo que quiere o darle el reconocimiento que desea, está en su derecho".