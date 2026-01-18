LA NACION

Próximo partido de River: cuándo juega vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026

El Millonario finalizó la pretemporada y ya piensa en el primer compromiso oficial de este año; jugará de visitante frente al Guapo el fin de semana

En el último partido entre River y Barracas Central, por los octavos de final del Apertura 2025, el Millonario ganó 3 a 0
Tras el partido de este sábado frente a Peñarol, River ya piensa en su próximo rival, que será el primero oficial de este 2026: Barracas Central. El Millonario, que se prepara para una temporada en la que volverá a la Copa Sudamericana luego de 11 años, debutará en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero a las 17 (horario argentino) en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por la fecha 1 del Grupo B.

El club del barrio porteño de Barracas es un contrincante que, en líneas generales, no suele ofrecer mucha resistencia en los encuentros frente a River. En cuatro de los siete partidos en los que se enfrentaron desde que el Guapo ascendió a Primera División en 2021, el Millonario ganó por goleada: 3 a 0 en 2022, 2024 y 2025, y 5 a 1 en 2023. Barracas Central ganó apenas una vez, en un histórico 2 a 1 como local en 2023.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. De ellos, ‘Nacho’ ya no está en el plantel porque regresó a Gimnasia de La Plata, mientras que el chileno -apartado por cuestiones futbolísticas- y el campeón del mundo con la selección argentina -lesionado- no jugarían el próximo sábado.

El 2026 de River

En el plano local, disputará el Apertura y el Clausura. En cada uno de esos certámenes habrá dos zonas de 15 equipos idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo, 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante.

El Millonario integrará el Grupo B y tendrá en la zona a otros que, a priori, son candidatos: Rosario Central, Argentinos Juniors y Racing. En la fecha 6, la interzonal, se verá las caras con Vélez en el estadio José Amalfitani, mientras que el Superclásico ante Boca será en la 15° jornada, en la Bombonera.

Marcelo Gallardo sabe que el 2026 de River tiene que ser muy diferente al año pasado
En la Copa Argentina, certamen en el que fue campeón en 2015-16, 2016-17 y 2018-19, iniciará su participación nuevamente frente a Ciudad Bolívar, representante del Federal A, como en 2025, el martes 17 de febrero en San Luis. En caso de avanzar, se enfrentará a Aldosivi o San Miguel. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Independiente podría verlo en cuartos de final, y a Boca, Racing o San Lorenzo en una hipotética final.

En la Copa Sudamericana se clasificó directamente a la etapa de grupos. El sorteo de esa instancia está programado para marzo, pero el Millonario sabe que ocupará el Bombo 1. En su última participación, en 2015, quedó eliminado en semifinales tras perder con Huracán.

