Gallardo: “No es tan problemático lo de Mastantuono, lo complejo es lo que llega de afuera”

SEATTLE (De un enviado especial).- Minutos antes de cumplir con su primera conferencia de prensa en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo estuvo caminando el césped natural del Lumen Field, donde River debutará este martes frente a Urawa Red Diamonds. “Se lo ve bien, sin los problemas que hubo en la Copa América. Los panes de pasto parecen firmes”, expresó Gallardo, que durante los 22 minutos que empleó para contestar las respuestas se lo vio de buen ánimo, con un semblante optimista. “Me encuentro bien, estoy feliz y contento de estar acá, de poder representar a una institución con la que me une un sentimiento muy fuerte y marcado, lo cual me compromete y desafía para seguir armando equipos con los que la gente se sienta identificada”, agregó.

No confirmó la formación y en la rueda de prensa fue interrogado dos veces por la salida de Franco Mastantuono a Real Madrid por la cláusula de rescisión fijada en 45 millones de euros. El juvenil de 17 años emigrará después del Mundial de Clubes, no estará en lo que resta de la Copa Libertadores.

En su primera respuesta sobre Mastantuono, Gallardo estuvo elusivo: “Quiero ser medido. Prefiero meterme en el plano futbolístico para que el equipo y Franco puedan vivir lo más naturalmente posible el Mundial. Ese es el enfoque que quiero, después veremos cómo continuamos. Acá nos debe movilizar lo deportivo, la exigencia del Mundial, el resto lo iremos viendo”.

Seattle 16jun2025. Conferencia de prensa de Marcelo Gallard, en el día previo al encuentro con Urawa Red Diamonds. Rodrigo Néspolo

Cuando se lo volvió a consultar sobre “cómo gestiona la cabeza del juvenil” en este particular momento, Gallardo apeló a la naturalidad: “Franco es alguien que tiene deseos de jugar al fútbol, muestra sus ganas de jugar y expresarse en el campo de juego. No hay que desgastarse en lo que no podemos manejar. Tenemos un futbolista con ganas de jugar; si está bien, lo hará, y si no, no jugará. No es tan problemático ni difícil. Lo complejo es lo que viene de afuera. Acá adentro somos mucho más simples, no hay tanto drama. Franco está bien, acompañado, lo apoyan sus compañeros, él se siente cómodo. Mientras esté con nosotros jugará si está bien".

Ante una consulta de LA NACION, Gallardo expresó sobre el partido: “Es fundamental el debut contra Urawa, empezar con el pie derecho para marcar nuestras posibilidades a futuro. Siempre el primer partido es complicado por una cuestión de ansiedad, hay que tener el equilibrio justo para llegar bien".

Y amplió sobre qué debería pasar para que se fuera conforme del Mundial de Clubes en cuanto a rendimiento y resultados, teniendo en cuenta que es una competencia en la que River no es favorito: “Creo que va a ser una nueva experiencia para todos los equipos porque están representados todos los continentes. Será una prueba para todos. Los favoritos suelen ser los más poderosos económicamente porque pueden contar con los mejores jugadores. Somos un club que exportamos a jugadores que están representando a esos equipos poderosos. Yo quiero que River juegue de la manera que lo sentimos contra cualquier clase de rival. Si podemos plasmar eso tendremos la posibilidad de ganar y marcar el camino que queremos transitar”.

Sobre la actualidad de River, expresó: “Llegamos bien, me gusta cómo vi al plantel en las últimas semanas. Haber tenido tiempo desde el último partido nos hizo bien. Estamos ansiosos por debutar para demostrar lo que podemos. Me encanta sostener una idea más allá del poderío del adversario para saber nuestras posibilidades de resolverla. Nuestra propuesta es asumir el protagonismo, intentar tener el control haciendo circular la pelota y ser cuidadosos de las transiciones rivales”.

Instalado en Seattle, River está en la sede más lejana de Buenos Aires. "El sorteo no nos benefició por las distancias. Representa un esfuerzo económico para los hinchas. No nos tocó una sede más amena para que se acerquen los hinchas, pero los que lo hagan nos van a hacer sentir el apoyo y a los que no pudieron venir esperamos representarlos como se merecen", manifestó Gallardo.