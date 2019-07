Ricardo Gareca Fuente: Reuters

Fiel a su estilo, Ricardo Gareca se mostró reflexivo después de la derrota de Perú, el equipo que el argentino dirige, en la final de la Copa América frente a Brasil. Sin críticas desmedidas y con felicitaciones justas, el Tigre enfrentó los micrófonos, y no se dejó ganar por las emociones.

Consultado sobre la fuerte denuncia contra la Conmebol que realizó el sábado Lionel Messi luego de ser expulsado en el partido contra Chile, Gareca expresó: "Messi es una voz autorizada. Respeto mucho al jugador y a la persona, pero eso no significa que comparta necesariamente sus dichos. Para decir que hay corrupción hay que tener pruebas contundentes. Brasil terminó siendo un justo campeón. No me gusta que se vincule a Sudamérica con corrupción".

Gareca tomó distancia de las afirmaciones de Messi, y agregó: "Lo considero un muchacho muy centrado, pero no podemos enfocarnos en que todo es corrupción. Quisiéramos parecernos a lo que sucede y lo que se ve en Europa, nuestros hijos saben más del fútbol europeo que del que se ve aquí, pero no todo lo de allá es lo mejor. Aquí también hay cosas buenas, estamos mejorando".

Cuando lo consultaron acerca de la utilización de la tecnología, fue muy cauteloso en su respuesta: "El VAR lo tendrán que mejorar. La intención es transparentar todo. Que la transparencia no sea en un cuarto donde no se puede saber nada. No quiero creer que está hecho con mala intención". También evitó las controversias sobre el penal sancionado a favor de Brasil en el cierre del partido y que determinó el 3-1 definitivo. "Yo estaba muy lejos. De los árbitros poco puedo decir. En mi carrera me han favorecido los arbitrajes y otras veces no. Los árbitros están expuestos. Los que analizan el VAR deberían ser expuestos".

No se detuvo en el penal que dejó muchas dudas y le permitió a Brasil sellar la victoria en el Maracaná, Gareca se tomó unos segundo para valorar la tarea del seleccionado local que obtuvo el título y no puso excusas: "Brasil jugó mejor que nosotros, emparejamos cuando pudimos, pero fue poco tiempo. Enfrentamos a una selección superior que ganó bien". Y continuó: "Debemos darnos cuenta que nosotros hemos evolucionado con el tiempo, no nos tiene que confundir con lo que vamos consiguiendo, sino fortalecer nuestro trabajo".

En medio de la conferencia de prensa, también apareció una consulta vinculada con la selección de la Argentina y una chance de que pueda ser un candidato a entrenar al equipo albilceleste: "Tengo un gran respeto por mi país, un gran cariño por Argentina, pero tengo un contrato con un país que me ofreció todo, que me dio todo, y debo seguir adelante con ese contrato. Y más allá de cualquier situación que se pueda presentar, estoy acostumbrado a respetar mis contratos, tengo un gran compromiso con Perú. Tengo contrato hasta 2021 y si clasificamos, se extiende".

Y sus sensaciones para el futuro son excelentes: "No podemos decir que fuimos la selección revelación porque somos una selección con experiencia. Vinimos aquí a ganar la Copa, aunque a algunos les haya parecido una ambición exagerada. Más allá del dolor de la derrota, tengo la sensación que vamos por buen camino".